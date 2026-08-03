TRANSFERI (ponedeljak, 3. avgust)
pon. 03.08.26. | 22:29
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Počinje letnji blokbaster: Arsenalova ofanziva na Vinija. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Fulam uzeo Realovo dete od 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Interova ideja sa Vasilijem Kostovom je Kaljari. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Karecas druga najveća kupovina Dortmunda. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Henderson u Čelsiju zbog Ćabija. Opširnije OVDE.
- Poludeli Totenhem! Sledeća meta - Kodi Gakpo. Opširnije OVDE.
- Čelsi isterao svoje, Čaloba u Seriji A. Opširnije OVDE.
- Partizan dovodi vezistu iz Almerije. Opširnije OVDE.
- Niko Gonzales Interova alternativa za Dijabija. Opširnije OVDE.
- Udineze zainteresovan za Nemanju Gudelja. Opširnije OVDE.
- Adžić u Sasuolu, Juve može da ga vrati. Opširnije OVDE.
- Hapoel hoće Zvezdinog Daglasa Ovusua. Opširnije OVDE.
- Poziv iz Indonezije za Nemanju Radonjića. Opširnije OVDE.
- Ivan Ilić opet na transfer listi. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Njukasl doveo češkog golmana za 30.000.000. Opširnije OVDE.
- Čuka čeka 5.000.000 za Uroša Miladinovića. Opširnije OVDE.
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