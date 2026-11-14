Nije dobro: Anadolu Efes neko vreme bez Bruna Fernanda
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Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 17:40
Snažni centar mora na pauzu zbog povrede
Pobedio je Anadolu Efes u prošlom kolu Virtus, ali bi cena ovog trijumfa mogla da bude previsoka jer se povredio Bruno Fernando.
Nekadašnji centar Partizan Mozzart Beta, a sada tima iz Istanbula zadobio je u okršaju sa bolonjskim timom povredu lista i prema zvaničnim navodima kluba očekuje ga pauza od oko tri do četiri nedelje. Ono što je zanimljivo jeste da Efes igra protiv Partizan mozzart Beta 15. decembra, što je za nešto više od četiri nedelje i videćemo da li će Bruno stići do tada da se oporavi.
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Momak iz Angole igrao je sjajno u okršaju sa Virtusom, dominirao u reketu i za svega nešto više od 13 minuta na parketu upisao 15 poena i 10 skokova. Međutim, prilikom borbe za jedno loptu i u pokušaju skoka za istu usledilo je nezgodno prizemljenje posle kojeg Fernando nije mogao da nastavi utakmicu. Snažni centar je napustio parket i to uz otežano kretanje, a sada je došla i procena lekara koja je daleko od pozitivne za Anadolu Efes.
Ovo je ogroman hendikep za Pivare jer je Fernando u sjajnoj formi. Na poslednje dve evroligaške utakmice imao je dabl-dabl učinak, sjajan je bio i protiv Panatianikosa i neko je ko je kod Pabla Lasa bez dileme prvi centar u konkurenciji još Jorgosa Papajnaisa i Kaja Džonsa. Ovosezonski prosek Bruna Fernanda u Evroligi iznosi 8,2 poena, 5,9 skokova i 1,1 asistenciju i sigurno je da će se njegovo odsustvo u velikoj meri osetiti u narednom periodu.
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Turski tim u utorak gostuje Dubaiju u prvom meču ovonedeljnog duplog kola, dok će u petak Efes ugostiti Asvel. Jasno je da će Pivari naročite probleme imati protiv Dubaija jer je Mfiondu Kabengele jedan od najboljih petica u Evroligi, dok turski tim ne može da računa na Fernanda koji je prvi centar.