Nije dobro: Anadolu Efes neko vreme bez Bruna Fernanda

Pobedio je Anadolu Efes u prošlom kolu Virtus, ali bi cena ovog trijumfa mogla da bude previsoka jer se povredio Bruno Fernando.

Nekadašnji centar Partizan Mozzart Beta, a sada tima iz Istanbula zadobio je u okršaju sa bolonjskim timom povredu lista i prema zvaničnim navodima kluba očekuje ga pauza od oko tri do četiri nedelje. Ono što je zanimljivo jeste da Efes igra protiv Partizan mozzart Beta 15. decembra, što je za nešto više od četiri nedelje i videćemo da li će Bruno stići do tada da se oporavi.