Kad nisu mogli Murinjo i ostali, kako će Poketino? Biću iznenađen ako ga vidim u Junajtedu za 18 meseci
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 17:15
"Jer se iznova i iznova sve ponavlja po istom šablonu; žrtveni jarac je uvek trener i to se jasno vidi. A ja mislim da su pravi problemi iznad trenera", kaže Gari Lineker
Već više od decenije Mančester Junajted neuspešno traga za naslednikom ser Aleksa Fergusona. Na njihova angažovanja i otpuštanja potrošio je preko 100.000.000 evra, ali mu se nije isplatilo jer ga nijedan od osmorice - koliko ga je trenera vodilo u post Fergijevoj eri - nije pomogao da se vrati tamo gde pripada. Isti zadatak imaće Maurisio Poketino, mada, ako pitate Garija Linekera, neće ga ispuniti.
Poketino je tokom jučerašnjeg dana zvanično preuzeo klupu Mančester Junajteda, potpisavši sa posrnulim engleskim velikanom ugovor na dve i po godine, međutim Lineker, jedan od prvih koji je izneo mišljenje na ovu temu, smatra da dojučerašnji selektor Sjedinjenih Američkih Država neće potrajati toliko na Old Trafordu.
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Govoreći u podkastu 'The Rest is Football', nekadašnji napadač Barselone, Totenhema, Lestera i Evertona najavio je kratkotrajni optimizam koji novi treneri uglavnom probude dolaskom na Old Traford nakon kojeg sledi neizbežno razočaranje. Doduše, ne njihovom krivicom...
"Vidim da Poketino odlazi tamo i mislim da će verovatno imati solidan start i da će neko vreme gurati sasvim dobro. Mislim da je za Poketina to veliki klub, Mančester junajted, veliki po imenu. Otići će tamo, a onda će se razočarati načinom na koji će se stvari odvijati u budućnosti i, ako i dalje bude tamo za 18 meseci, biću iznenađen", rekao je Lineker u podkastu 'The Rest is Football'.
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Proslavljeni engleski napadač podseća da su mnoga velika trenerska imena pre Poketina, među kojima i Žoze Murinjo i Luj van Gal, radila u lošoj atmosferi i sa istom nisu uspela da se izbore.
"Jer se iznova i iznova sve ponavlja po istom šablonu; žrtveni jarac je uvek trener i to se jasno vidi. A ja mislim da su pravi problemi iznad trenera. Svi ti ljudi su dobri treneri. Pogledajte samo neka od imena koja su imali u poslednjih 10 godina. Koliko je to sada, 12 trenera (računajući i vršioce dužnosti, prim.aut.) koji su otišli od Aleksa Fergusona? I svi odu i kažu da je klub u rasulu."
Lineker je krivicu za to što se Mančester Junajted nalazi u zoni ispadanja - prvi put u uvom delu sezone posle 40 godina! - skinuo sa pleća Majkla Kerika, uperivši prst u sportski sektor, koji mu nije pružio dovoljnu podršku u prelaznom roku.
"Uvek će treneri biti krivi, a nisu ni podržali Karika kako treba tokom leta. Nisu. On je odradio sjajan posao u drugom delu prošle sezone. Doduše, nisu igrali evropska takmičenja i igrali su na kontranapade, ali ne znam dokle će ljudi u vrhu Mančester junajteda moći da se izvlače s tim. Na kraju krajeva, mislim da navijači to ionako znaju. Očigledno je da godinama unazad traju žalbe i protesti protiv Glejzera, a očigledno je i da Retklif nije doneo nikakvu promenu. Štaviše, sada su još gori", rekao je Lineker.