Kad nisu mogli Murinjo i ostali, kako će Poketino? Biću iznenađen ako ga vidim u Junajtedu za 18 meseci

Govoreći u podkastu 'The Rest is Football', nekadašnji napadač Barselone, Totenhema, Lestera i Evertona najavio je kratkotrajni optimizam koji novi treneri uglavnom probude dolaskom na Old Traford nakon kojeg sledi neizbežno razočaranje. Doduše, ne njihovom krivicom...

"Vidim da Poketino odlazi tamo i mislim da će verovatno imati solidan start i da će neko vreme gurati sasvim dobro. Mislim da je za Poketina to veliki klub, Mančester junajted, veliki po imenu. Otići će tamo, a onda će se razočarati načinom na koji će se stvari odvijati u budućnosti i, ako i dalje bude tamo za 18 meseci, biću iznenađen", rekao je Lineker u podkastu 'The Rest is Football'.

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Proslavljeni engleski napadač podseća da su mnoga velika trenerska imena pre Poketina, među kojima i Žoze Murinjo i Luj van Gal, radila u lošoj atmosferi i sa istom nisu uspela da se izbore.

"Jer se iznova i iznova sve ponavlja po istom šablonu; žrtveni jarac je uvek trener i to se jasno vidi. A ja mislim da su pravi problemi iznad trenera. Svi ti ljudi su dobri treneri. Pogledajte samo neka od imena koja su imali u poslednjih 10 godina. Koliko je to sada, 12 trenera (računajući i vršioce dužnosti, prim.aut.) koji su otišli od Aleksa Fergusona? I svi odu i kažu da je klub u rasulu."