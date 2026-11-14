Gde prestaje logika, tu počinje Lans: Traži spasioca u otpuštenom treneru fenjeraša Avra
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 17:24
Didije Digar dobio je otkaz pre samo dve nedelje jer je njegov tim ubedljivo poslednji sa svega dva osvojena boda. To ga je nekim čudom preporučilo vicešampionu Francuske!?
Poslednjih nedelja Lans je tema brojnih tekstova sportskih novinara širom Evrope i to isključivo iz loših, bizarnih razloga.
Sve je počelo onom katastrofom u Ligi šampiona protiv Koma (1:9). Nastavilo se protestom ogorčenih navijača i otkazom za trenera Janika Kauzaka, koji je na užarenu klupu seo pre samo dva meseca, nakon što je u septembru nasledio Dina Topmelera.
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Posle nedavnog poraza od Marseja kod kuće (1:2), Kauzaku su pokazana izlazna vrata, a francuska štampa licitirala je imenima mogućih naslednika. Kao glavni kandidat pominjao se povratnik Pjer Saž, trener Lansa u prošloj veoma uspešnoj sezoni, koji je pre nekoliko dana dobio otkaz u Kristal Palasu. Pored Saža, kandidat za klupu vicešampiona Francuske bio je, prema pisanju tamošnjih medija, i bivši selektor Maroka Valid Regragi, još jedan stručnjak sa vrlo pristojim CV-em.
I na kraju se posle obavljenih razgovora s potencijalnim trenerima i kratkog većanja uprava odlučila za treće, pomalo neverovatno rešenje - Didijea Digara. Bivši fudbaler Pari Sen Žermena i Midlzbroa imenovan je za novog trenera Lansa samo dve nedelje pošto je oteran iz Avra, poslednjeplasirane ekipe Lige 1.
Četrdesetogodišnji trener potpisao je dvogodišnji ugovor sa klubom sa severa Francuske, a uprava Lansa objasnila je ovaj čudan potez Digarovim kvalitetima u radu s ljudima!?
„Kao trener, Didije Digard pokazao je sposobnost da ujedini ljude, unapredi igru ekipa koje predvodi i ostvaruje rezultate u složenim okolnostima", saopštili su iz Lansa u petak, uz informaciju da će prvi trening s novim šefom igrači Lansa imati već u subotu uveče.
Digar je trenersku karijeru počeo u B timu Nice, a potom je 2023. kratko prevodio i prvi tim. Odatle se sledeće godine preselio u Avr, s kojim je dve sezone zaredom izborio opstanak u elitnom društvu, ali su rezultati na početku ove sezone bili izuzetno loši. Bez ijedne pobede i sa samo dva osvojena boda u prvih devet kola, Digar je dobio otkaz 31. oktobra posle ubedljivog poraza od PSŽ-a (5:1).
Tačno dve nedelje kasnije, sudbina mu je (ili možda bolje reći hazarderski nastrojena uprava Lansa) pružila novu, neočekivanu šansu da dokaže svoje trenerske kvalitete. Veći i bolji izazov od ovog teško da će dobiti...