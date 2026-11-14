Gde prestaje logika, tu počinje Lans: Traži spasioca u otpuštenom treneru fenjeraša Avra

Posle nedavnog poraza od Marseja kod kuće (1:2), Kauzaku su pokazana izlazna vrata, a francuska štampa licitirala je imenima mogućih naslednika. Kao glavni kandidat pominjao se povratnik Pjer Saž , trener Lansa u prošloj veoma uspešnoj sezoni, koji je pre nekoliko dana dobio otkaz u Kristal Palasu. Pored Saža , kandidat za klupu vicešampiona Francuske bio je, prema pisanju tamošnjih medija, i bivši selektor Maroka Valid Regragi , još jedan stručnjak sa vrlo pristojim CV-em.

I na kraju se posle obavljenih razgovora s potencijalnim trenerima i kratkog većanja uprava odlučila za treće, pomalo neverovatno rešenje - Didijea Digara. Bivši fudbaler Pari Sen Žermena i Midlzbroa imenovan je za novog trenera Lansa samo dve nedelje pošto je oteran iz Avra, poslednjeplasirane ekipe Lige 1.

Četrdesetogodišnji trener potpisao je dvogodišnji ugovor sa klubom sa severa Francuske, a uprava Lansa objasnila je ovaj čudan potez Digarovim kvalitetima u radu s ljudima!?

„Kao trener, Didije Digard pokazao je sposobnost da ujedini ljude, unapredi igru ekipa koje predvodi i ostvaruje rezultate u složenim okolnostima", saopštili su iz Lansa u petak, uz informaciju da će prvi trening s novim šefom igrači Lansa imati već u subotu uveče.