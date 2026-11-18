PAVLOVIĆ I MENJAN SPREMNI ZA FROZINONE

Tresoldi još nije prelomio da li će nastupati u seniorskoj konkurenciji za Nemačku ili Italiju, ali je, barem po informacijama koje kruže u Italiji, odlučio da nastavi karijeru u Milanu.

Oko talenta Tresoldija nema mnogo sumnji, ali ima oko cene koju je postavio Briž: 60.000.000 evra. Valja podsetiti da je Milan pre par meseci platio Gonsala Ramosa PSŽ-u 70.000.000 evra. Ako bi mladi napadač došao, troškovi Milana za par Tresoldi–Ramos bi mogli da se porede samo sa onim u Premijer ligi, koja raspolaže sa četiri puta više novca od Serije A.

Takođe, postavlja se pitanje i da li je Milanu potrebniji još jedan napadač kalibra Tresoldija ili pouzdan centralni defanzivac i vezni igrač koji bi odmenio četrdesetjednogodišnjeg Modrića? Naravno, imajući u vidu da Kamarda još uvek nije spreman da nosi teret Milanovog dresa u Seriji A i na međunarodnoj sceni, Rosonerima je potreban još jedan špic, ali mnogo jeftiniji, tim pre što Amorim ima Sisea i Pulišića za urgentne situacije.

Ali, da bi Tresoldi došao u januaru, potrebno je da Milan bude u vrhu tabele za mesec i po dana u Seriji A. U tom kontekstu su vrlo ohrabrujuće vesti da je povreda Majka Menjana mnogo blaža nego što se strahovalo i da su dobre šanse da Francuz bude na golu protiv Frozinonea.

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I Strahinja Pavlović se vratio u pogon i počeo je da trenira sa ostatkom tima u Milanelu, tako da će biti na raspolaganju za susret sa Frozinoneom. Tomori će se vratiti na teren sledeće nedelje i biće regrutovan za meč sa Kaljarijem, dok je povratak Loftusa-Čika i dalje nepoznanica. Vezni igrač Milana će biti podvrgnut pregledima za dve nedelje i tek onda će se znati datum njegovog povratka.

LOTITO MENJA TREND?

Predsednik Lacija nije nijednom pomogao svojim trenerima u zimskom prelaznom roku kada su bili u trci za skudeto ili Ligu šampiona – važi za Stefana Piolija, važi za Simonea Inzagija i Mauricija Sarija. Štaviše, u prethodnih 20 godina, Lotito je napravio ozbiljnu kampanju pojačanja u januaru samo u sezoni kada je Lacio bio na ivici borbe za opstanak pre gotovo 17 godina (došli su Bjava, Dijas, Flokari), sa Edijem Rejom na klupi.

Dolazak Noe Langa u januaru, na pozajmicu sa pravom otkupa, imao bi veliku simboličnu poruku: Lacio veruje u Ligu šampiona i sanja skudeto. S druge strane, Lang je profil igrača koji nedostaje u sastavu Lacija, moglo bi se reći da kapiten Zakanji jedini nema adekvatnu zamenu. Kančelijeri, Gudmundson i Noslin mogu da igraju na mestu Zakanjija, ali to nije njihova prirodna uloga.

Pozitivne vesti su stigle za Lacio i iz ambulante u Formelu. Otok koji je Fratezi zaradio u meču sa Francuskom je spao i bivši igrač Intera će regularno biti na terenu protiv Lećea u subotu. U tim se vraćaju Rovela i Gudmundson nakon duže pauze zbog povreda. I jedan i drugi će imati težak zadatak da se nametnu Gatuzu kao rešenja za startnu postavu. Na sredini terena linija Fratezi–Belajan–Tejlor izgleda gotovo savršeno, dok u napadu Isaksen–Noslin–Zakanji predstavljaju prvi izbor. Islanđanin bi mogao da iskoristi odsustvo Zakanjija – najverovatnije će preskočiti meč sa Lećeom jer je i dalje rovit – dok će Rovela biti alternativa, više Frateziju i Tejloru nego Belajanu, budući da je Kataldi prirodna rezerva za Marokanca.

INTER: DEVET UTAKMICA U ČETIRI TAKMIČENJA ZA 30 DANA

Nerazure čeka pakleni kalendar: devet utakmica u rasponu od 22. novembra do 22. decembra: pet mečeva u Seriji A, dva susreta u Ligi šampiona i po jedan u Kupu Italije i Superkupu Italije. Eto zašto je oporavak Lautara Martineza fundamentalno važan za ambicije Nerazura da ostanu u trci za skudeto, prvih osam mesta u grupnoj fazi Lige šampiona, prođu u četvrtfinale Kupa Italije i da osvoje prvi trofej u ovoj sezoni, to jest Superkup Italije (protivnik na San Siru je Lacio). U Evropi će samo Liverpul, Mančester Siti i španski trio velikana Real Madrid, Barselona i Atletiko Madrid odigrati devet mečeva do Božića po Milankovićevom kalendaru.

Kristijan Kivu će moći da rasporedi minutažu na trojicu napadača – Lautara Martineza, Markusa Tirama i Pija Espozita, s obzirom na to da je Boni povređen i da će se vratiti na teren tek u drugoj polovini decembra.

I dok je Inter u napadu knap sa napadačima, u veznoj liniji i odbrani ima široku lepezu izbora jer se u tim vraćaju i dvojica Engleza, Stons i Džons. Posebno je važan povratak bivšeg štopera Mančester Sitija jer bi on mogao da bude rešenje na mestu centralnog defanzivca u trojnoj odbrani.