Buongiorno Italia: Vraća se Pavlović, Lotito i Kardinale spremni da podignu ulog
Vreme čitanja: 6min | sre. 18.11.26. | 13:03
Dobri rezultati mogli bi da nateraju predsednike da odreše kesu već tokom zime
/Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima/
Vlasnici Lacija i Milana, Klaudio Lotito i Džeri Kardinale, spremni su da podignu ulog ako njihovi timovi ostanu u trci za skudeto i, posledično, mesta u Ligi šampiona. Gazda Rosonera je spreman da potroši 60 miliona evra za dovođenje Nikoloa Tresoldija u januaru iz Briža, dok je prvi čovek Rimljana isposlovao dogovor sa poreskim organima za rateizaciju plaćanja dugova i Nebeskoplavi bi mogli da budu aktivni u zimskom prelaznom roku. Prva želja na listi sportskog direktora Fabijanija i trenera Gatuza je Noa Lang iz Napolija.
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PAVLOVIĆ I MENJAN SPREMNI ZA FROZINONE
Tresoldi još nije prelomio da li će nastupati u seniorskoj konkurenciji za Nemačku ili Italiju, ali je, barem po informacijama koje kruže u Italiji, odlučio da nastavi karijeru u Milanu.
Oko talenta Tresoldija nema mnogo sumnji, ali ima oko cene koju je postavio Briž: 60.000.000 evra. Valja podsetiti da je Milan pre par meseci platio Gonsala Ramosa PSŽ-u 70.000.000 evra. Ako bi mladi napadač došao, troškovi Milana za par Tresoldi–Ramos bi mogli da se porede samo sa onim u Premijer ligi, koja raspolaže sa četiri puta više novca od Serije A.
Takođe, postavlja se pitanje i da li je Milanu potrebniji još jedan napadač kalibra Tresoldija ili pouzdan centralni defanzivac i vezni igrač koji bi odmenio četrdesetjednogodišnjeg Modrića? Naravno, imajući u vidu da Kamarda još uvek nije spreman da nosi teret Milanovog dresa u Seriji A i na međunarodnoj sceni, Rosonerima je potreban još jedan špic, ali mnogo jeftiniji, tim pre što Amorim ima Sisea i Pulišića za urgentne situacije.
Ali, da bi Tresoldi došao u januaru, potrebno je da Milan bude u vrhu tabele za mesec i po dana u Seriji A. U tom kontekstu su vrlo ohrabrujuće vesti da je povreda Majka Menjana mnogo blaža nego što se strahovalo i da su dobre šanse da Francuz bude na golu protiv Frozinonea.
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I Strahinja Pavlović se vratio u pogon i počeo je da trenira sa ostatkom tima u Milanelu, tako da će biti na raspolaganju za susret sa Frozinoneom. Tomori će se vratiti na teren sledeće nedelje i biće regrutovan za meč sa Kaljarijem, dok je povratak Loftusa-Čika i dalje nepoznanica. Vezni igrač Milana će biti podvrgnut pregledima za dve nedelje i tek onda će se znati datum njegovog povratka.
LOTITO MENJA TREND?
Predsednik Lacija nije nijednom pomogao svojim trenerima u zimskom prelaznom roku kada su bili u trci za skudeto ili Ligu šampiona – važi za Stefana Piolija, važi za Simonea Inzagija i Mauricija Sarija. Štaviše, u prethodnih 20 godina, Lotito je napravio ozbiljnu kampanju pojačanja u januaru samo u sezoni kada je Lacio bio na ivici borbe za opstanak pre gotovo 17 godina (došli su Bjava, Dijas, Flokari), sa Edijem Rejom na klupi.
Dolazak Noe Langa u januaru, na pozajmicu sa pravom otkupa, imao bi veliku simboličnu poruku: Lacio veruje u Ligu šampiona i sanja skudeto. S druge strane, Lang je profil igrača koji nedostaje u sastavu Lacija, moglo bi se reći da kapiten Zakanji jedini nema adekvatnu zamenu. Kančelijeri, Gudmundson i Noslin mogu da igraju na mestu Zakanjija, ali to nije njihova prirodna uloga.
Pozitivne vesti su stigle za Lacio i iz ambulante u Formelu. Otok koji je Fratezi zaradio u meču sa Francuskom je spao i bivši igrač Intera će regularno biti na terenu protiv Lećea u subotu. U tim se vraćaju Rovela i Gudmundson nakon duže pauze zbog povreda. I jedan i drugi će imati težak zadatak da se nametnu Gatuzu kao rešenja za startnu postavu. Na sredini terena linija Fratezi–Belajan–Tejlor izgleda gotovo savršeno, dok u napadu Isaksen–Noslin–Zakanji predstavljaju prvi izbor. Islanđanin bi mogao da iskoristi odsustvo Zakanjija – najverovatnije će preskočiti meč sa Lećeom jer je i dalje rovit – dok će Rovela biti alternativa, više Frateziju i Tejloru nego Belajanu, budući da je Kataldi prirodna rezerva za Marokanca.
INTER: DEVET UTAKMICA U ČETIRI TAKMIČENJA ZA 30 DANA
Nerazure čeka pakleni kalendar: devet utakmica u rasponu od 22. novembra do 22. decembra: pet mečeva u Seriji A, dva susreta u Ligi šampiona i po jedan u Kupu Italije i Superkupu Italije. Eto zašto je oporavak Lautara Martineza fundamentalno važan za ambicije Nerazura da ostanu u trci za skudeto, prvih osam mesta u grupnoj fazi Lige šampiona, prođu u četvrtfinale Kupa Italije i da osvoje prvi trofej u ovoj sezoni, to jest Superkup Italije (protivnik na San Siru je Lacio). U Evropi će samo Liverpul, Mančester Siti i španski trio velikana Real Madrid, Barselona i Atletiko Madrid odigrati devet mečeva do Božića po Milankovićevom kalendaru.
Kristijan Kivu će moći da rasporedi minutažu na trojicu napadača – Lautara Martineza, Markusa Tirama i Pija Espozita, s obzirom na to da je Boni povređen i da će se vratiti na teren tek u drugoj polovini decembra.
I dok je Inter u napadu knap sa napadačima, u veznoj liniji i odbrani ima široku lepezu izbora jer se u tim vraćaju i dvojica Engleza, Stons i Džons. Posebno je važan povratak bivšeg štopera Mančester Sitija jer bi on mogao da bude rešenje na mestu centralnog defanzivca u trojnoj odbrani.
Generalno, oko sve trojice Engleza kruži veliki znak pitanja. Spens, Džons i Stons nisu dali ono što se očekivalo od njih. Ruku na srce, Spens je na početku sezone bio povređen, a druga dvojica su završila u ambulanti u poslednjih mesec dana, tako da nisu imali dovoljno prilika da bi mogao da se da konačni sud. Spens je na poslednja dva nastupa dao pozitivne signale, stigle su i prve asistencije, sada su na redu Džons i Stons da opravdaju investicije, pogotovo Džons koji je Kivuov lični izbor.
Predsednik Intera, Bepe Marota, priznao je u intervjuu za jednu radio-stanicu u Milanu da je Nerazurima, pre njegovog dolaska, nedostajala kultura rada i osećanje pripadnosti.
“Inter je imao veliki potencijal, ali od 2011. godine nije osvajao trofeje jer nije bilo kulture rada i osećanja pripadnosti. Tokom poslednjih godina uspeli smo da konstruišemo pobedničku priču uspostavljajući kulturu rada, osećanje pripadnosti i svest da se u sportu može biti konkurentan zahvaljujući radu, pripremljenosti, kompetentnosti i iskustvu, a ne samo zahvaljujući novcu”, rekao je Marota.
HEJLUND NAPOLIJEV “JANUS”
Rasmus Hejlund je Napolijev “Janus”. Jedno lice ima u dresu Napolija, sasvim drugo u redovima Danske. Na 14 utakmica u klupskom dresu Hejlund je postigao samo tri gola, a u Ligi nacija šest golova na šest utakmica, ili jedan gol po meču. Razlika u učinku bivšeg igrača Junajteda i Atalante može da se objasni psihološkim pritiskom u Napulju i “težinom” Napolijevog grba u poslednje vreme, ali samo donekle, jer je jaz između 0,21 gol po utakmici u Napoliju i jednog po meču sa Danskom preveliki.
U Napulju i dalje čekaju da vide Hejlunda iz polusezone u Bergamu, kada je tresao mreže u Seriji A kao za dansku reprezentaciju. Vreme prolazi i već ima onih koji misle da je čekanje na tog Hejlunda gotovo kao Joneskuovo iščekivanje “Godoa”.
Međutim, u Napulju nije samo problem neefikasnost Hejlunda, već i namera Kevina De Brujnea, ili bolje rečeno, njegove supruge da se preseli iz Napulja u Ajndhoven već ovog januara. Holanđani su ponudili dva miliona evra za transfer, što je predsednik De Laurentis odbio, ali nije zatvorio vrata za pregovore.
Maks Alegri bi želeo da zadrži Belgijanca do kraja sezone i u tome ima podršku sportskog direktora Mane. Šef stručnog štaba vidi KDB-a kao idealnog režisera igre Napolija i noseći stub tima.
Slučaj je hteo da sledeće nedelje Napoli ponovo gostuje kod Mančester Sitija u Ligi šampiona. U prošloj godini De Brujneovi nesporazumi sa Konteom su počeli upravo na gostovanju na stadionu gde je Belgijanac imao zvezdane momente u svojoj karijeri. Podsetimo, Konte je izveo iz igre De Brujnea u prvom poluvremenu pošto je Napoli ostao sa desetoricom igrača nakon crvenog kartona koji je dobio Di Lorenco. Konteov potez se nije uopšte svideo Kevinu i dvojica do kraja nisu pronašla zajednički jezik.