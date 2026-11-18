Dakle, Real je zaključao magičnu levicu samo nekoliko dana nakon što je Arda postigao spektakularan gol u porazu od Belgije. U toj, jačoj mu, levoj nozi, stanuje vrhunski sistem za raspodelu lopti i moćan udarac, bilo iz igre ili iz prekida.

U aktuelnoj sezoni, pod Žozeom Murinjom , igra najbolji fudbal u karijeri, glavni je plejmejker Blankosa i već ima četiri pogotka i sedam asistencija u svim takmičenjima. Dakle, fudbalski sigurno korača ka najvišoj klasi, ka creme de la creme društvu, dok je finansijski gledano, nakon povećanja koje je sa sobom doneo novi ugovor, postao deo više-srednje klase Real Madrida.

Arda je došao istog leta kada i Džud Belingem, imao je drugačiji put od Engleza koji je četiri puta više plaćen i koji je ekspresno stavio Real na svoja leđa, ali trenutno su podjednako važni za igru i rezultate najtrofejnijeg evropskog kluba.

"Kada sam prvi put obukao dres Real Madrida, znao sam da postajem deo jedne velike istorije. Danas osećam isti ponos i sreću, ali uz još veću odgovornost. Velika mi je čast što idem stopama legendi koje su svoja imena upisale u fudbalsku istoriju, u najvećem klubu na svetu. Sanjam o tome da nosim ovaj dres još mnogo godina, da zajedno osvajamo nove titule i da, jednog dana, ostavim svoj trag u ovoj jedinstvenoj istoriji", istakao je Guler.

Za tri i po sezone u belom dresu, Arda je odigrao 126 utakmica za prvi tim, postigao je 22 i namestio 32 gola. Još čeka na gol u El Klasiku, ali pitanje je vremena kada će se i to dogoditi.