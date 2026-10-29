Dani visokog napona: Zaiskrilo između Barcokasa i Vezenkova, sprečena eskalacija (VIDEO)

Olimpijakos se vratio na pobednički kolosek, dobio je Bešiktaš sa 81:73 i potisnuo poraz od Fenerbahčea, ali nije bilo sve idilično. Zaiskrilo je između trenera Jorgosa Barcokasa i Saše Vezenkova.

Negodovao je Jorgos Barcokas, nije mu se svidelo kakve poteze je vukao Bugarin krajem treće deonice. Gestikulirao je i pozvao tajm-aut, a na njemu je imao šta da kaže...