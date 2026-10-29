Dani visokog napona: Zaiskrilo između Barcokasa i Vezenkova, sprečena eskalacija (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 12:15
Danston i Hol spustili tenzije
Olimpijakos se vratio na pobednički kolosek, dobio je Bešiktaš sa 81:73 i potisnuo poraz od Fenerbahčea, ali nije bilo sve idilično. Zaiskrilo je između trenera Jorgosa Barcokasa i Saše Vezenkova.
Negodovao je Jorgos Barcokas, nije mu se svidelo kakve poteze je vukao Bugarin krajem treće deonice. Gestikulirao je i pozvao tajm-aut, a na njemu je imao šta da kaže...
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Sašu Vezenkova je 'izribao', a on mu nije ostao dužan. Ustao je sa klupe, prestao da sluša šta priča tokom kratke pauze, da bi se potom vratio i upustio u raspravu. Donta Hol i Brajant Danston napravili su 'živi zid' i sprečili eskalaciju.
Ali, sve što se dogodilo tokom tajm-auta Jorgos Barcokas nije zaboravio, odlučio je da disciplinuje Sašu Vezenkova. Zakucao ga je na klupu i vratio tek 45 sekundi pred poslednje sirene. Uprkos tome što je bio na nešto dužem hlađenju, ostao je najbolji strelac Olimpijakosa sa 16 poena u pobedi nad Bešiktašom.
Pirejski crveno-beli nalaze se u zoni plej-ofa, imaju učinak od šest pobeda i dva poraza, a identičan imaju i Fenerbahče Hapoel Tel Aviv i Valensija. Bolje stoje samo Željko Obradović i njegov Panatinaikos.