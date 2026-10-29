Ludilo u Švedskoj: Sirijus od gotovog napravio veresiju, šampion bi mogao u drugu ligu

Navijači Sirijusa znaju da je ovo najvažniji meč u sezoni, pa se očekuje čak 3.000 fanova ovog malog kluba u Stokholmu. To će biti rekord kada je u pitanju brojnost navijača.

“Jeste malo veća nervoza, ali za mene je to dobro. Fokusiran sam i uzbuđen. Više to dođe da dobijete malo više energije i adrenalina“, rekao je fudbaler lidera švedskog šampionata Oskar Krusnel.

18.30: (1,50) Hamarbi (4,30) Sirijus (5,30)

Za Sirijus najveća opasnost preti od napadača Hamarbija Paulosa Abrahama, strelca 14 golova. Najbolji igrač ekipe iz Stokholma je Viktor Lund, koji je na pragu dabl-dabl učinka, sa devet pogodaka i 12 asistencija.

Jurgorden nije pobedio poslednja dva meča, odigrao je nerešeno, pa zaostaje šest bodova i gubi korak u borbi za tron. Eventualnom pobedom Sirijus bi jednom nogom postao senzacionalni šampion, dok bi i remijem bio veoma blizu istorijskog uspeha.

19.00: (2,85) Ergrite (3,40) Mjelbi (2,35)

Prošle sezone je hit bio Mjelbi koji je osvojio titulu. Sada bi moglo da se dogodi da ispadne iz lige. Osvojio je samo dva boda u poslednjih pet mečeva i na 12. mestu je. Ugroženi Degerforš, koji je na 14. poziciji koha vodi u plej-aut, ima samo tri boda manje, pa Mjelbi mora da traži bodove u Geteborgu protiv Ergritea. I domaćin je ugožen, i on bi sa tri boda pobegao iz opasne zone.

Mnogo je nedoumica kako na vrhu, tako i na dnu, pa nas čeka zanimljivih mesec dana u Alsvenskanu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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ŠVEDSKA 1 – 26. KOLO

Utorak

AIK Stokholm – Elfsborg 2:2 (1:1)

Sreda

Bromapojkarna – Heken 0:0

Degerforš – Vasteras 0:3 (0:1)

Halmštad – Malme 0:3 (0:2)

Geteborg – Jurgorden 1:1 (1:0)

Četvrtak

18.30: (1,50) Hamarbi (4,30) Sirijus (5,30)

19.00: (2,35) Kalmar (3,25) Gais (2,90)

19.00: (2,85) Ergrite (3,40) Mjelbi (2,35)

***kvote su podložne promenama