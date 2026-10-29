Ludilo u Švedskoj: Sirijus od gotovog napravio veresiju, šampion bi mogao u drugu ligu
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 12:05
Zakomplikovala se situacija u Alsvenskanu. Hamarbi danas (18.30) može da priđe lideru na samo tri boda. Mjelbi od šampiona do grčevite borbe za opstanak
Finiš je šampionata u Švedskoj. Ostalo je pet kola do kraja, a pitanje prvaka se zakomplikovalo. Maleni Sirijus je bio na pragu da ponovi uspeh Mjelbija, da senzacionalno prvi preseče vrpcu u Alsvenskanu, ali samo bod u dva kola je uticao da se ekipe iz Stokholma, Hamarbi i Jurgorden, opasno približe lideru.
Zaostaju šest bodova, ali Hamarbi danas (18.30) na svom terenu na stadionu Arena 3 dočekuje Sirijus i pobedom bi uneo nemir u tabor lidera koji je od drugog kola zaseo na čelu i nije ispuštao dosad. Zeleno-žuti su u naletu, dobili su dva vezana duela posle poraza u gradskom derbiju od Jurgordena. Mreža Hamarbija se nije zatresla za poslednjih 180 minuta. Pre četiri dana je pobeđen u gostima šampion Mjelbi sa 2:0.
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Navijači Sirijusa znaju da je ovo najvažniji meč u sezoni, pa se očekuje čak 3.000 fanova ovog malog kluba u Stokholmu. To će biti rekord kada je u pitanju brojnost navijača.
“Jeste malo veća nervoza, ali za mene je to dobro. Fokusiran sam i uzbuđen. Više to dođe da dobijete malo više energije i adrenalina“, rekao je fudbaler lidera švedskog šampionata Oskar Krusnel.
18.30: (1,50) Hamarbi (4,30) Sirijus (5,30)
Za Sirijus najveća opasnost preti od napadača Hamarbija Paulosa Abrahama, strelca 14 golova. Najbolji igrač ekipe iz Stokholma je Viktor Lund, koji je na pragu dabl-dabl učinka, sa devet pogodaka i 12 asistencija.
Jurgorden nije pobedio poslednja dva meča, odigrao je nerešeno, pa zaostaje šest bodova i gubi korak u borbi za tron. Eventualnom pobedom Sirijus bi jednom nogom postao senzacionalni šampion, dok bi i remijem bio veoma blizu istorijskog uspeha.
19.00: (2,85) Ergrite (3,40) Mjelbi (2,35)
Prošle sezone je hit bio Mjelbi koji je osvojio titulu. Sada bi moglo da se dogodi da ispadne iz lige. Osvojio je samo dva boda u poslednjih pet mečeva i na 12. mestu je. Ugroženi Degerforš, koji je na 14. poziciji koha vodi u plej-aut, ima samo tri boda manje, pa Mjelbi mora da traži bodove u Geteborgu protiv Ergritea. I domaćin je ugožen, i on bi sa tri boda pobegao iz opasne zone.
Mnogo je nedoumica kako na vrhu, tako i na dnu, pa nas čeka zanimljivih mesec dana u Alsvenskanu.
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ŠVEDSKA 1 – 26. KOLO
Utorak
AIK Stokholm – Elfsborg 2:2 (1:1)
Sreda
Bromapojkarna – Heken 0:0
Degerforš – Vasteras 0:3 (0:1)
Halmštad – Malme 0:3 (0:2)
Geteborg – Jurgorden 1:1 (1:0)
Četvrtak
18.30: (1,50) Hamarbi (4,30) Sirijus (5,30)
19.00: (2,35) Kalmar (3,25) Gais (2,90)
19.00: (2,85) Ergrite (3,40) Mjelbi (2,35)
***kvote su podložne promenama