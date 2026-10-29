Kako je Bajern ukrao Sitiju Kompanija: Maks Eberl bio spreman da spava na njegovom kauču

Bilo je tu i drugih kandidata da naslede Tomasa Tuhela.

"Kada sam došao u klub već se znalo da trener odlazi po završetku sezone. Ali, ne znam kakve bi bile reakcije da sam predstavio Vensana Kompanija kao svog prvog kandidata. Trener koji je ispao iz lige sa Barnlijem da nalsedi Tomasa Tuhela... Naravno, razmatrali smo listu kandidata; Julijan Nagelsman je bio jedan od njih, to nije tajna. Imao sam veoma dobar odnos sa njim, ali se on odlučio za FS Nemačke. I Ralf Rangnik je otišao u drugom pravcu", prisetio se Eberl.

Tada je na površinu isplivalo ime nekadašnjeg štopera.

"U to vreme smo veoma pažljivo analizirali tržište i sve što smo čuli o mladom treneru Barnlija bilo je pozitivno. U jednom trenutku sam rekao: 'Hajde da pozovemo Vinija'. Razgovarali smo pre naše utakmice polufinala Lige šampiona u Madridu. Posle četiri sata morao sam da ga prekinem jer sam imao sastanak. Spustio sam slušalicu i pomislio: 'Vau, ovo deluje dobro'. Zatim sam zamolio Kristofa Frojnda da i on stekne svoj utisak, a vratio se sa istim zaključkom. Bio je uveren da je Kompani pravi čovek za posao".

Pre dolaska u Bajern, Kompani je vodio Anderleht, koji nije uspeo da vrati na vrh belgijskog fudbala, a potom Barnli.

"Vodio je Barnli do promocije u Premijer ligu sa 101 bodom, a potom je ispao. Neko bi pomislio da neće uspeti u Bajernu, da će mu biti problem da se prilagodi, ali mi smo stvari videli drugačije. On ima jasnu predstavu o fudbalu. Nije želeo da sedi skrštenih ruku na klupi Barnlija i protiv milijarderskih ekipa Mančester Sitija i Liverpula igra sa osmoricom igrača u odbrani, nadajući se bodu. Želeo je da pobeđuje, što je za mene bio plus. Osim toga, znao sam da je Pep Gvardiola imao Vinija na svom užem spisku kao naslednika kada bude napustio Siti. Zato sam predložio da Karl-Hajnc Rumenige i Uli Henes, koji imaju dobar odnos sa njih, jednostavno pozovu Pepa za mišljenje. Dva sata nakon tog poziva dobio sam odgovor: 'U redu, uradićemo to'".

Usledio je Eberlov put u Englesku zajedno sa Frojndom.

"Odleteli smo u Mančester na poslednji sastanak. U tri ujutru, Vini je rekao: 'U redu, želim da prespavam i porazgovaram sa ženom'. Legao sam na njegov kauč, a on me je pitao šta to radim. 'Uli je rekao da ne smem da napustim tvoju kuću dok ne potpišeš', odgovorio sam mu. Rekao je: 'Dobro Maks, uradiću to, samo me pusti da još jednom popričam sa ženom'. Onda me je izgurao napolje", s osmehom se prisetio Bajernov direktor.

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Iz Engleske je stigao i Majkl Olise, danas jedan od najboljih krilnih napadača na svetu.

"Iza sebe je imao šarolik put, prošao je kroz različite omladinske škole u Engleskoj (Arsenal, Čelsi, Mančester Siti, Reding), ali takva prošlost ne mora nužno biti znak za uzbunu. Izazovi i teškoće takođe mogu da oblikuju igrača. Da biste upoznali fudbalera, pre svega morate razgovarati sa ljudima koji su ga doživeli kao saigrača ili protivnika. U Majklovom slučaju, imali smo prednost jer mu je Oliver Glazner u to vreme bio trener u Kristal Palasu, a naš direktor Kristof Frojnd ga veoma dobro poznaje. Kada trener kaže: 'Slobodno, uzmite ga, uzmite ga', čovek počne da sumnja. Ali, Glazner nam je rekao da mora još da uči i da mu je potreban. Tada smo shvatili da ga ceni. Potom su bili i razgovori sa Majklom - pravo je zadovoljstvo razgovarati sa njim o fudbalu".

Uspeli su Bavarci da ubede Francuza da je Bajern pravi izbor. Olise je stigao leta 2024. za 53.000.000 evra.

"Znali smo da dobijamo veoma dobrog levonogog krilnog igrača, baš kakvog smo tražili. Ali, da će postato ovako briljantan... To nismo mogli da pretpostavimo. Visina obeštećenja bila je predvidljiva zbog otkupne klauzule. Njegov napredak je takođe posledica okruženja i samog tima".

Objasnio je Maks Eberl i kako funkcionišu stvari u Bajernovoj svlačionici.

"U klubu kao što je Bajern ključna je želja da se zajedno postigne nešto veliko, a trener na to ima ogroman uticaj. Kada sam, po dolasku u klub marta 2024, prvi put ušao u prostorije prvog tima, pomislio sam: 'Kakva letargija. Kao da je sve prekriveno teškim ćebetom'. Mi smo Bajern Minhen, možemo biti šampioni svake godine i moramo uživati u tome. Vensan Kompani je potpuno promenio atmosferu. Mnogi igrači su isti, ali deluju kao potpuno drugačiji ljudi. Kada u timu ima problema, onda je i Hariju Kejnu teško da pruža maksimum. Sada je sve oko njega savršeno, a ono što me je impresioniralo, desilo se tokom Vinijeve prve sezone, kada smo izgubili 1:4 od Barselone. Posle utakmice trener je upitao igrače šta misle. Hari je ustao i održao impresivan govor, pravo u metu. Od tada, on je uvek predvodio ekipu i nikada nije bežao od odgovornosti. Znali smo ga kao vrhunskog napadača, ali ono što on danas igra je izvanredno. Tu ulogu mu sistem i saigrači omogućavaju. On je najbolji primer u šta igrač može da izraste kada se spoje pravi kvaliteti", konstatovao je Eberl.