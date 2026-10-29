Malo jače prolazno vreme

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Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 12:18
Jokić stigao do 200. tripl-dabla za 361 utakmicu manje od Vestbruka
Nova NBA sezona, ili drugim rečima ciljna ravnina za Nikolu Jokića. Ne postoji nikakva dilema da će srpski centar u njoj postati rekorde po broju tripl-dabl učinaka. Sinoćni protiv Nju Orleansa (21 poen, 13 skokova, 10 asistencija), bio je jubilarni 200. Dakle, do lidera Rasela Vestbruka ostalo je još devet, a jedan više do potpunog osamljivanja na večnoj listi kojom će vladati verovatno decenijama.
A jedna stvar posle Jokićevog jubileja posebno bode oči. Isti put, put do 200. tripl-dabla, rođeni Somborac prošao je neuporedivo brže od nedavno penzionisanog pjemejkera. Nikola je do pomenutog broja tripl-dablova stigao odigravši 814 NBA utakmica, dok je Raselu bilo potrebno čak 1.175 mečeva.
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Interesantno, 200. tripl-dabl stigao je tačno na Jokićevu 11. godišnjicu u NBA ligi. Upitan je i da li se seća debija u najmoćnijoj košarkaškoj ligi na planeti, odnosno koliko je poena postigao.
"Dva", kao iz topa je odgovorio Jokić, a onda pokazao koliko dobro pamti taj 'upis': "Postigao sam ih desnim horogom".
Jedanaest godina i još koji mesec do nestvarnog podviga. Najbolju šansu da u budućnosti ugrozi Jokića imaće Luka Dončić, trenutno sedmi na večnoj listi sa 90 tripl-dablova. Mada je veliko pitanje hoće li ikada uspeti da ga prestigne.