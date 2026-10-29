Malo jače prolazno vreme

Nova NBA sezona, ili drugim rečima ciljna ravnina za Nikolu Jokića. Ne postoji nikakva dilema da će srpski centar u njoj postati rekorde po broju tripl-dabl učinaka. Sinoćni protiv Nju Orleansa (21 poen, 13 skokova, 10 asistencija), bio je jubilarni 200. Dakle, do lidera Rasela Vestbruka ostalo je još devet, a jedan više do potpunog osamljivanja na večnoj listi kojom će vladati verovatno decenijama.

A jedna stvar posle Jokićevog jubileja posebno bode oči. Isti put, put do 200. tripl-dabla, rođeni Somborac prošao je neuporedivo brže od nedavno penzionisanog pjemejkera. Nikola je do pomenutog broja tripl-dablova stigao odigravši 814 NBA utakmica, dok je Raselu bilo potrebno čak 1.175 mečeva.