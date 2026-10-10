Finale Kupa Australije: Nišlija traži svoje mesto uz Puškaša i Postekoglua
Vreme čitanja: 10min | sub. 10.10.26. | 08:12
Trener Južnog Melburna Siniša Čohadžić pokušaće da u subotu protiv Viktorija odvede svoj tim do najvećeg uspeha u istoriji, a sebi da obezbedi mesto među besmrtnicima kluba koji predstavlja ponos grčke zajednice na Petom kontinentu
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sidneja)
Australija je verovatno jedina zemlja u svetu u kojoj se finale nacionalnog kupa igra pre početka prvenstvene sezone. Takav neuobičajen raspored utvrđen je 2014. godine, kada je Kup Australije ustanovljen pod ovim nazivom i u sadašnjem formatu, koji obuhvata čak 777 klubova sa celog kontinenta.
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Ove subote (9.35), za pehar će igrati Melburn Viktori i Južni Melburn. S jedne strane višestruki šampion profesionalne A-lige, a sa druge velikan iz nekih prošlih vremena, kada je fudbal u Australiji još bio u povoju i kroz debelu senku ragbija, kriketa i futija (fudbal po australijskim pravilima) krčio put do svog mesta pod južnim suncem.
Već na prvi pogled jasno je da će teret uloge favorita nositi Viktori, koji je trofej Kupa Australije osvajao 2015. i 2021. godine, ali daleko od toga da će se tim trenera Đovanija Savarezea prošetati do pehara. Naspram sebe imaće rivala sa izraženom ambicijom da u slavnu istoriju kluba dopiše najvredniji trofej do sada.
10.35: (1,75) Melburn Viktori (3,50) Saut Melburn (4,50)
Na tom putu, ekipu Južnog Melburna, kluba koji su 1959. godine osnovali grčki doseljenici, vodiće dvojica Srba – trener Siniša Čohadžić i njegova produžena ruka na terenu, kapiten Marko Janković.
Zasigurno, u pitanju su imena koja ne znače mnogo ljubiteljima fudbala u Srbiji i na Balkanu, zato hajde da ih predstavimo.
Marko je 31-godišnji štoper, stariji sin Milana Jankovića, veziste Crvene zvezde i Real Madrida iz osamdesetih godina prošlog veka, koji već decenijama živi u Brizbejnu. Marko ne samo da će biti komandant ekipe i njen oslonac u odbrani, već i opasnost po mrežu Viktorija, pošto je poznat kao defanzivac sa istančanim njuhom za gol, naročito kod prekida. Uostalom, tako je prošle godine doneo Južnom Melburnu titulu prvaka prve sezone australijskog Čempionšipa, drugog po rangu takmičenja, koje okuplja 16 najboljih poluprofesionalnih klubova u zemlji.
A, ko je Siniša Čohadžić, čovek koji je oduševio fudbalsku javnost u Australiji i stao na prag odabranog društva najboljih trenera Južnog Melburna, u kojem su samo legendarni Ferenc Puškaš i donedavni trener Totenhema Angelos Ejndž Postekoglu?
„Iako sam rođen u Australiji, osećam se kao pravi Nišlija. Koreni su mi tamo, a i ja sam živeo u Nišu od svoje šeste do 29. godine života“, kaže 51-godišnji Čohadžić za Mozzart Sport.
Kao fudbaler, igrao je na poziciji zadnjeg veznog i branio je boje lokalnih klubova, Železničara i OFK Niša, a po povratku u Australiju nosio je dres Springvejl Belih orlova, kluba srpske zajednice iz Melburna, kao i makedonskih Preston Lajonsa iz istog grada.
Već deset godina Siniša je vlasnik trenerske PRO licence, a pored Južnog Melburna koji vodi od maja 2025, bio je i trener kluba Balarat i asistent selektora ženske reprezentacije Filipina Marka Torkasa godinu dana ranije. Vodio je i ženske selekcije te zemlje do 17 i do 20 godina, i po prvi put u istoriji i jedne i druge odveo na završni turnir Kupa Azije.
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U Australiji je poznat kao vrstan taktičar i trener koji forsira napadački fudbal jakog intenziteta. Kako kaže, Južni Melburn neće odstupati od takvog pristupa ni protiv velikog favorita kao što je Viktori.
„Suvišno je trošiti reči o tome šta Melburn Viktori predstavlja u modernom australijskom fudbalu, ali i mi znamo ko smo i za koga igramo u finalu Kupa. Proteklih dana sam razgovarao sa mnogo ljudi koji vole Južni Melburn i koji su mi ispričali o njihovim roditeljima ili dedama koji su živeli za ovaj klub i sanjali dan kada ćemo igrati ovako veliku utakmicu. Oni danas više nisu među nama, ali njihovo nasleđe ostaje. Zato ćemo u subotu igrati za njih i njihove potomke, da naše navijače učinimo srećnim i da im podarimo najveći uspeh u istoriji kluba“, kaže Čohadžić.
Južni Melburn nije tikva bez korena. Naprotiv, reč je o klubu koji je obeležio jednu epohu u australijskom fudbalu, osvojio četiri titule prvaka Nacionalne lige, preteče A-lige, i koji ponovo želi da postane deo elite, zbog čega je i poslao zvaničan zahtev A-ligi da se priključi ovom takmičenju i postane deo profesionalnog miljea u Australiji.
Južni Melburn se ponosi pre svega devedesetim godinama 20. veka, kada su prvi tim vodili najpre legendarni Ferenc Puškaš, a zatim i Ejndž Postekoglu. Slavni Mađar je 1991. doneo klubu drugu titulu nacionalnog šampiona, a zatim je njegov uspeh ponovio Postekoglu 1998. i 1999. godine.
Danas je Siniša Čohadžić na dobrom putu da zaseni te rezultate i stane uz rame velikanima. A, koliko ga vole navijači Južnog Melburna, mahom pripadnici grčke zajednice Melburna, slikovito pokazuju i dešavanja sa početka juna ove godine. Naime, tada je uprava ovog kluba odlučila da smeni Čohadžića, ali je samo četiri dana kasnije, pod nezapamćenim pritiskom navijača, sela za sto sa stručnjakom srpskog porekla i ispunila sve njegove, prethodno odbijene zahteve.
Siniša je odgovorio najbolje što je mogao, najpre je obezbedio opstanak u elitnoj diviziji NPL ranga savezne države Viktorija, a zatim ih je uveo i u finale Kupa Australije, pobedom od 3:1 protiv Brizbejn Lajonsa, koji su na poluvremenu vodili sa 1:0.
Ne treba zaboraviti i titulu prvaka Čempionšipa, osvojenu u decembru 2025. godine, čiji su tvorci bili pre svih Siniša Čohadžić i Marko Janković.
„Spremni smo da ispunimo ono što armija naših navijača očekuje od nas. Nećemo se uplašiti izazova i spremni smo da se suprotstavimo Viktoriju sa najboljim timom koji imamo i sa najvećom energijom koju možemo da pružimo“, kaže Siniša Čohadžić za Mozzart Sport.
A, koliko Čohadžića vole navijači, videlo se početkom juna ove godine kada su podigli pravu pobunu posle odluke da uprava kluba smeni stručnjaka srpskog porekla. Samo četiri dana kasnije, čelnici Južnog Melburna su seli za sto sa Sinišom i „pogodili“ sve uslove koje je on prethodno postavio.
Ipak, nema dileme oko toga da Viktoriju u subotnjem finalu pripada uloga favorita, što je sadašnja ekipa i dokazala rutinskom pobedom u polufinalu protiv ljutog rivala Sidneja (2:0). Novi trener, Venecuelanac Đovani Savareze na raspolaganju ima jak tim, ali ipak oslabljen za Huana Matu, koji je odlučio da kaže zbogom australijskom fudbalu, nakon što je prošle sezone poneo zvanje najboljeg igrača sezone u A-ligi.
Na tribinama Ejmi park stadiona u subotu će biti pun kapacitet od 30.000 navijača, pošto su ulaznice rasprodate čak dve nedelje pre finala. Jedno je sigurno, barem polovina ljudi na tribinama bodriće Južni Melburn u sudaru različitih fudbalskih kultura i epoha.
Piše: Branko CVETOJEVIĆ