Finale Kupa Australije: Nišlija traži svoje mesto uz Puškaša i Postekoglua

Australija je verovatno jedina zemlja u svetu u kojoj se finale nacionalnog kupa igra pre početka prvenstvene sezone. Takav neuobičajen raspored utvrđen je 2014. godine, kada je Kup Australije ustanovljen pod ovim nazivom i u sadašnjem formatu, koji obuhvata čak 777 klubova sa celog kontinenta.

Ove subote (9.35), za pehar će igrati Melburn Viktori i Južni Melburn. S jedne strane višestruki šampion profesionalne A-lige, a sa druge velikan iz nekih prošlih vremena, kada je fudbal u Australiji još bio u povoju i kroz debelu senku ragbija, kriketa i futija (fudbal po australijskim pravilima) krčio put do svog mesta pod južnim suncem. Već na prvi pogled jasno je da će teret uloge favorita nositi Viktori, koji je trofej Kupa Australije osvajao 2015. i 2021. godine, ali daleko od toga da će se tim trenera Đovanija Savarezea prošetati do pehara. Naspram sebe imaće rivala sa izraženom ambicijom da u slavnu istoriju kluba dopiše najvredniji trofej do sada. 10.35: (1,75) Melburn Viktori (3,50) Saut Melburn (4,50) Na tom putu, ekipu Južnog Melburna, kluba koji su 1959. godine osnovali grčki doseljenici, vodiće dvojica Srba – trener Siniša Čohadžić i njegova produžena ruka na terenu, kapiten Marko Janković.

Zasigurno, u pitanju su imena koja ne znače mnogo ljubiteljima fudbala u Srbiji i na Balkanu, zato hajde da ih predstavimo. Marko je 31-godišnji štoper, stariji sin Milana Jankovića, veziste Crvene zvezde i Real Madrida iz osamdesetih godina prošlog veka, koji već decenijama živi u Brizbejnu. Marko ne samo da će biti komandant ekipe i njen oslonac u odbrani, već i opasnost po mrežu Viktorija, pošto je poznat kao defanzivac sa istančanim njuhom za gol, naročito kod prekida. Uostalom, tako je prošle godine doneo Južnom Melburnu titulu prvaka prve sezone australijskog Čempionšipa, drugog po rangu takmičenja, koje okuplja 16 najboljih poluprofesionalnih klubova u zemlji.

A, ko je Siniša Čohadžić, čovek koji je oduševio fudbalsku javnost u Australiji i stao na prag odabranog društva najboljih trenera Južnog Melburna, u kojem su samo legendarni Ferenc Puškaš i donedavni trener Totenhema Angelos Ejndž Postekoglu?

„Iako sam rođen u Australiji, osećam se kao pravi Nišlija. Koreni su mi tamo, a i ja sam živeo u Nišu od svoje šeste do 29. godine života“, kaže 51-godišnji Čohadžić za Mozzart Sport. Kao fudbaler, igrao je na poziciji zadnjeg veznog i branio je boje lokalnih klubova, Železničara i OFK Niša, a po povratku u Australiju nosio je dres Springvejl Belih orlova, kluba srpske zajednice iz Melburna, kao i makedonskih Preston Lajonsa iz istog grada. Već deset godina Siniša je vlasnik trenerske PRO licence, a pored Južnog Melburna koji vodi od maja 2025, bio je i trener kluba Balarat i asistent selektora ženske reprezentacije Filipina Marka Torkasa godinu dana ranije. Vodio je i ženske selekcije te zemlje do 17 i do 20 godina, i po prvi put u istoriji i jedne i druge odveo na završni turnir Kupa Azije. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket U Australiji je poznat kao vrstan taktičar i trener koji forsira napadački fudbal jakog intenziteta. Kako kaže, Južni Melburn neće odstupati od takvog pristupa ni protiv velikog favorita kao što je Viktori.

„Suvišno je trošiti reči o tome šta Melburn Viktori predstavlja u modernom australijskom fudbalu, ali i mi znamo ko smo i za koga igramo u finalu Kupa. Proteklih dana sam razgovarao sa mnogo ljudi koji vole Južni Melburn i koji su mi ispričali o njihovim roditeljima ili dedama koji su živeli za ovaj klub i sanjali dan kada ćemo igrati ovako veliku utakmicu. Oni danas više nisu među nama, ali njihovo nasleđe ostaje. Zato ćemo u subotu igrati za njih i njihove potomke, da naše navijače učinimo srećnim i da im podarimo najveći uspeh u istoriji kluba“, kaže Čohadžić.