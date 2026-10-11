Frajburg želi nastavak serije, Muslić bi još da zategne odbranu Šalkea

Računaju li se i svi mečevi odigrani od početka pripremnog perioda, te prijateljski meč sa Lucernom odigran tokom nedavne pauze i trijumf od 4:2, izabranici Julijana Šustera ostvarili su deset pobeda uz jedan remi i samo jedan poraz. Zaista impresivno.

17.30: (1,75) Frajburg (3,60) Šalke (4,90)

Međutim, pravi test tek stiže, kreće uskoro takmičenje u Ligi konferencije i Frajburg će u periodu od 20 dana imati čak sedam utakmica. Tu će se pokazati od kakvog su materijala.

"Za nas je ova pauza bila drugačija vrsta izazova. Momcima koji su ostali dali smo nekoliko slobodnih dana. Njihov stav na treningu po povratku bio je pozitivan, a uspeli smo prvom timu da dodamo i nekoliko mladih igrača. Zadovoljni smo time, ali i kako je prošao prijateljski meč sa Lucernom", kaže Šuster.

Šalke je povratnik u ligu i u protekle četiri utakmice osvojio je pet bodova. Svestan je Šuster da će ekipa iz Gelzenkirhena imati velike ambicije na ovoj utakmici.

"Idealno, želja nam je da nastavimo tamo gde smo stali pre pauze. Šalke nije samo nezgodan protivnik u smislu njihove defanzive, već se odlikuje i odličnom igrom iz kontre. Opasni su iz prekida i igraju sa mnogo strasti i smisla za timsku strukturu. Ovaj meč će biti zahtevan za nas, ali moramo biti strpljivi", kaže strateg Frajburga.

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Ekipa je uoči ovog meča na trećem mestu iza Dortmunda i Bajerna, dok je Šalke na 12.

Na drugoj strani, trener Šalkea Miron Muslić svestan je da će njegov tim imati ozbiljnog protivnika.

"Igramo protiv ekipe koja je trenutno u vrhu nemačkog fudbala. Frajburg je izuzetan. Kada ih analizirate, vidite koliko su organizovani i kakva je to struktura. Naša odbrana je osnova na kojoj moramo da gradimo. Ako sve uspemo da odradimo na terenu, teško je igrati protiv nas. Znamo kako i da napadnemo i to će postepeno doći", ubeđen je Muslić.

Njegov tim je tokom pauze odigrao dva prijateljska meča u kojima su pobedili Rot Vajs sa 5:2 i Austriju Luštenau sa 1:0.

Kada je reč o Bundesligi, tu je očigledan problem postizanja golova. Na tri meča u prva četiri kola nisu zatresli mrežu, sa Bajernom i Elversbergom je bilo 0:0, dok su izgubili od Augzburga sa 3:0. Jedino su slavili u Berlinu protiv Uniona (3:1).

BUNDESLIGA – 5. KOLO

Petak

Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)

/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/

Subota

Augzburg - Bajern Minhen 2:2 (1:0)

/Felhauer 1, Ribeiro 64 - Saibari 55, Braun 80/

Majnc - Bajer Leverkuzen 3:4 (2:2)

/Kasi 33, 42, Holerbah 90+2 - Andrih 5, Šik 9, Kvansa 55, Dijabi 65/

Union Berlin - Elverzberg 1:0 (0:0)

/Burdžu 81/

Hofenhajm - Hamburger 2:3 (1:1)

/Bornau 45+6, Konte 53 - Poulsen 12, Mofi 83, Muhajm 90+4/

Paderborn - Štutgart 0:2 (0:1)

/Šabo 25, Firih 83/

RB Lajpcig - Ajntraht Frankfurt 6:0 (4:0)

/Banzuzi 1, Enkunku 5, 41, 44, Nusa 54, Gomis 89/

Nedelja

15.30: (1,97) Keln (3,60) Menhengladbah (3,70) MOZZART RELAX

17.30: (1,75) Frajburg (3,60) Šalke (4,90) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama