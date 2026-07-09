Buongiorno Italia: Ratkovu se crta nova šansa u Laciju; Grinvud ode u drugi Rim

Međutim, kvalitativna razlika u odnosu na prošlu godinu je ta što Gasperini ne može da optuži Ranijerija i Masaru , već samo familiju Fridkin koja nije želela da podigne ulog sa 45 na potrebnih 50-55 miliona evra.

Biće interesantno videti kakva će biti reakcija Gasperinija . Romin trener je Grinvuda označio kao prioritet kampanje pojačanja i, ako je suditi po njegovom karakteru i prethodnim iskustvima, u Trigoriji će sevati varnice.

Neuspeo transfer Grinvuda u Romu izazvao je oprečne reakcije. Na jednoj strani veliko razočarenje, budući da se mesec i po dana pričalo samo o Grinvudu u Večnom gradu. S druge strane ima i onih koji su sa olakšanjem dočekali vest o odlasku Grinvuda u Fenerbahče, rezonujući da se radilo o veoma rizičnoj investiciji. Između transfera i plate, Grinvud bi koštao Romu gotovo 100 miliona evra, a ne radi se o Belingemu .

U međuvremenu se u igru uključio Fenerbahče. Turci su krenuli sa niskom ponudom za Marselj, tek 30 miliona, ali su sa faraonskom ponudom od 11 miliona evra smrvili u jednom potezu dogovor koji je Roma imala sa Grinvudom seniorom. Ponuda Đalorosih je bila duplo manja. Kada su Turci završili posao sa familijom Grinvud , stavili su na sto 50 miliona evra i Olimpik nije mogao da odbije. Tako je engleski fudbaler umesto u Rimu završio u drugom Rimu, kako su Konstantinopolj zvali sve dok ga Turci nisu okupirali i kasnije preimenovali u Istanbul.

Iz kluba je puštena informacija da je Roma odustala od Grinvuda jer se nalazi u delikatnim pregovorima sa UEFA oko rešenja za neispunjene obaveze prema finansijskom fer-pleju. U tom kontekstu bi bilo neodgovorno i ofanzivno prema UEFA potrošiti 50 i kusur miliona evra za Grinvuda. Drugim rečima, da su Đalorosi uspeli da realizuju plusvalence od 60 miliona, Fridkinovi bi investirali 50 miliona za dovođenje Grinvuda.

Kao alternative za Grinvuda pominju se mladi Alajbegović i Ndoje. Bajer Leverkuzen za reprezentativca BiH traži 25-30 miliona evra, dok je cena Ndojea oko 40 miliona evra. Problem je što su i Alajbegović i Ndoje igrači koje Gasperini ne vidi kao startere, već kao prve zamene, tako da čak i da Roma dovede jednog od dvojice, Gasp će nastaviti da insistira na dovođenju igrača koji, po njegovom sudu, daju garancije za juriš na skudeto.

I pored neubedljivog početka prelaznog roka, entuzijazam oko Rome među navijačima ne jenjava. U prvih 12 sati planulo je 11 hiljada pretplatnih godišnjih ulaznica i pored povećanja cena za 10 odsto. Do 27. jula imaju pravo preče kupovine 40 hiljada pretplatnika iz prethodne sezone. Kako stvari idu, ovog leta neće biti pretplatnih karti u slobodnoj prodaji pošto je klub limitirao broj godišnjih karti na 40 hiljada. Spisak navijača koji se nalaze na listi čekanja je preko tog broja.

LACIO, PROBLEM ZA PROBLEMOM

Lacio je u sve većim neprilikama. Kampanja za prodaju godišnjih karti počela je katastrofalno. Ruku na srce, to se i očekivalo, ali malo ko je mogao da predvidi da će prvog dana biti prodato manje od 100.

Kako loše vesti ne dolaze nikada same, iz Španije je stigla novost da je Deportivo iz Korunje, povratnik u Ligu, „skinuo“ Laciju Aspa Jensena, talentovanog danskog igrača u vlasništvu Bajerna iz Minhena. Dok se predsednik Lotito premišljao da li da plati par miliona za talentovanog fudbalera uz poveći procenat od buduće prodaje Bajernu, Galjezi su utrčali u priču i uzeli Aspa Jensena.

Emisari Lacija su otišli u Zagreb s namerom da zaključe posao oko Domingeza, ali stvari neće ići glatko jer Dinamo traži 15 miliona evra za Katalonca, a Nebeskoplavi nisu još otišli dalje od 12 miliona.

Predsednik Lotito nema nameru da uloži svoj novac i Lacio je osuđen na samofinansiranje uz otežavajuću okolnost da sportski direktor ne može da upotrebi ni sav novac od prodaje igrača za pojačanja.

Imajući u vidu da se finansijski gubici zbog protesta navijača (ulaznice i merčandajzing) procenjuju između 15 i 20 miliona, jedini način za klub da ostane na pozitivnoj nuli jeste da kroz trejding igrača nadoknadi minus. U prevodu, ako Lacio od Provedala, Romanjolija, Hile, Tavareša, procenta od Murićija inkasira između 35 i 40 miliona evra, moći će da potroši tek malo više od polovine zarađenog.

U celoj priči bi mogao da profitira Petar Ratkov. Srpski centarfor je bio viđen na izlaznim vratima Lacija, ali u situaciji kada je više nego izvesno da Rimljani ne mogu da kupe iole ozbiljnijeg napadača, sve je izvesnije da će dobiti pravu šansu u sledećoj sezoni i zavisiće samo od njega da li će je i koliko iskoristiti.

INTER U PLUSU

Inter će drugu godinu zaredom završiti sa zaradom. I pored toga što su prihodi manji u odnosu na prethodnu sezonu za oko deset odsto (u najvećoj meri zbog ranog ispadanja u Ligi šampiona), Nerazuri će zatvoriti završni bilans sa 15 miliona evra u plusu.

To nije jedina dobra vest za šampiona Italije. Istraga o nedozvoljenom uticaju na bivšeg šefa italijanskih arbitara Đanluku Rokija od strane Intera ide ka arhiviranju jer nema elemenata krivičnog dela. Ipak, treba biti oprezan. To što navodni uticaj Intera na Rokija da ne određuje pojedine sudije za utakmice Nerazura ne predstavlja krivično delo, u slučaju sportske pravde može da bude relevantna činjenica za preduzimanje sankcija.