Njukasl ume i da troši: Ćapio je jedno od otkrovenja Mundijala za 60.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | čet. 09.07.26. | 13:21
Stiže direktna zamena za Tonalija, možda i Bruna Gimaraisa, potpisao i talenat Ajaksa
Razne teorije zavere mogle su da se pročitaju ili čuju minulih dana kad je Njukasl u pitanju. Među njima je najviše odjeknulo navodno saznanje da klub sa severa Engleske pravi zaokret u poslovnoj politici zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku i da će ostati bez novca koji mu doturaju gazde iz Saudijske Arabije, da zato prodaje i da nikog neće dovesti. Kakva budalaština. Crno-beli vuku poteze odajući utisak kluba koji drži situaciju pod kontrolom, o čemu svedoči poslednji posao: na Sent Džejmsis park će stići – Johan Manzambi.
Reprezentativac Švajcarske koji je zablistao na Mundijalu i postao jedno od otkrovenja turnira preseliće se na Ostrvo u transferu vrednom 60.000.000 evra, javio je Florijan Pletenberg iz nemačkog ogranka Skaj sportsa. U sumu su uračunati eventualni bonusi koji će pripasti njegovom sadašnjem klubu, Frajburgu. Ugovor bi trebalo da bude potpisan na pet godina, a biće verifikovan kad ekipa selektora Murata Jakina završi učešće na teritoriji Severne Amerike, uz napomenu da je naredni rival Argentina, u četvrtfinalu.
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Manzambi je ostavio sjajan utisak u grupnoj fazi, naročito na meču sa Bosnom i Hercegovinom, jer je posle njegovog ulaska utakmica „otključana“, a sa dva pogotka se postarao za premijernu pobedu Švajcaraca na takmičenju. Potom je dao i namestio gol na susretu sa Kanadom, da bi u meču osmine finala sa Alžirom asistirao Brilu Embolu za inicijalnu prednost. Tad se i povredio, zbog udarca u predelu kolena propustio je meč sa Kolumbijom, mada su Granit Džaka i njegovi saborci oslabljeni izborili mesto među osam najboljih. Još se ne zna hoće li Manzambi moći na crtu Argentini, ali kako god da se završi Mundijal, ostaće zapisano da je na njemu skrenuo pažnju.
Ruku na srce, učinio je to Joan Manzambi još ranije u dresu Frajburga, gde je bio standardan na putu do finala Lige Evrope, u kome je bundesligaš položio oružje pred Aston Vilom u Istanbulu. Upravo je Vila želela da ga kupi u panici nastaloj pre nekoliko dana kad je shvatila da je zbog povrede kolena ostala bez Amadua Onane maltene za celu predstojeću sezonu. Belgijanac je nastradao u ranoj fazi susreta sa Sjedinjenim Američkim Državama, Unaj Emeri je probao da reaguje, ali je već bilo kasno, jer je Njukasl sedmicama marljivo radio na transferu i sad su ostali da se definišu samo detalji.
Kvota da će Švajcarska postići makar jedan gol protiv Argentine je 1,62
Manzambi će tako postati četvrti novajlija u ekipi Edija Haua, jer kupljen mladi reprezentativac Francuske, golman Joen Žauen iz Remsa za 21.500.000 evra, potpisao je Bazumana Ture iz Hofenhajma (47.000.000), a nešto iza podneva je potvrđen i dolazaak Šona Stur aiz Ajaksa za 27.000.000, sve sa bonusima. Osnovni deo je 24.000.000, a preostala 3.000.000 kroz kaluzule. Stur (sam kaže da mu se prezime tako izgovara) je potpisao ugovor na pet godina, ali je teško očekivati da će odmah igrati bitnu ulogu. Mada, ko zna. u Amsterdamu se lepo razvijao i bio je najmlađi asistent za slavni holandski klub u Ligi šampiona. Poput Manzambija, takođe igra na sredini terena. Minule sezone je oduirgao 21 meč u Erediviziji.
Baš neće Njukasl da troši... Ima i šta, jer je već prodao Sandra Tonalija Totenhemu i dolazak Manzambija je zapravo direktna zamena za Italijana koji se preselio u London za 108.000.000 evra. Podsećamo da je još ranije Entoni Gordon završio u Barseloni za 80.000.000 i sad se samo čeka da Bruno Gimarais pređe u Arsenal. Navodno je Brazilac obavestio ljude iz kluba da želi da pređe samo u tabor novog šampiona i da mu ne stoje na putu.