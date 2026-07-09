Njukasl ume i da troši: Ćapio je jedno od otkrovenja Mundijala za 60.000.000 evra

Manzambi je ostavio sjajan utisak u grupnoj fazi, naročito na meču sa Bosnom i Hercegovinom, jer je posle njegovog ulaska utakmica „otključana“, a sa dva pogotka se postarao za premijernu pobedu Švajcaraca na takmičenju. Potom je dao i namestio gol na susretu sa Kanadom, da bi u meču osmine finala sa Alžirom asistirao Brilu Embolu za inicijalnu prednost. Tad se i povredio, zbog udarca u predelu kolena propustio je meč sa Kolumbijom, mada su Granit Džaka i njegovi saborci oslabljeni izborili mesto među osam najboljih. Još se ne zna hoće li Manzambi moći na crtu Argentini, ali kako god da se završi Mundijal, ostaće zapisano da je na njemu skrenuo pažnju.

Ruku na srce, učinio je to Joan Manzambi još ranije u dresu Frajburga, gde je bio standardan na putu do finala Lige Evrope, u kome je bundesligaš položio oružje pred Aston Vilom u Istanbulu. Upravo je Vila želela da ga kupi u panici nastaloj pre nekoliko dana kad je shvatila da je zbog povrede kolena ostala bez Amadua Onane maltene za celu predstojeću sezonu. Belgijanac je nastradao u ranoj fazi susreta sa Sjedinjenim Američkim Državama, Unaj Emeri je probao da reaguje, ali je već bilo kasno, jer je Njukasl sedmicama marljivo radio na transferu i sad su ostali da se definišu samo detalji.

Kvota da će Švajcarska postići makar jedan gol protiv Argentine je 1,62

Manzambi će tako postati četvrti novajlija u ekipi Edija Haua, jer kupljen mladi reprezentativac Francuske, golman Joen Žauen iz Remsa za 21.500.000 evra, potpisao je Bazumana Ture iz Hofenhajma (47.000.000), a nešto iza podneva je potvrđen i dolazaak Šona Stur aiz Ajaksa za 27.000.000, sve sa bonusima. Osnovni deo je 24.000.000, a preostala 3.000.000 kroz kaluzule. Stur (sam kaže da mu se prezime tako izgovara) je potpisao ugovor na pet godina, ali je teško očekivati da će odmah igrati bitnu ulogu. Mada, ko zna. u Amsterdamu se lepo razvijao i bio je najmlađi asistent za slavni holandski klub u Ligi šampiona. Poput Manzambija, takođe igra na sredini terena. Minule sezone je oduirgao 21 meč u Erediviziji.