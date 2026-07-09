Bajern doveo najboljeg skakača Evrokupa i dabl-dabl mašinu

Zanimljivo, bio je najbolji skakač u svakom od takmičenja u kojima je nastupao u prethodnim klubovima. Nekadašnji svetski šampion sa reprezentacijom SAD do 17 godina, koji je rođen u Alabami, igrao je još za Tofaš iz Burse i litvanski Neptunas. U Litvaniji je tokom sezone 2022/23 bio najbolji skakač lige sa 8,9 skokova po meču. Isti podvig ponovio je godinu kasnije u turskoj ligi, gde je osvojio i priznanje za igrača sezone, uz prosek od 15,2 poena i 10,1 skok. U FIBA Ligi šampiona takođe niko nije imao više skokova od njega (8,9 po utakmici). Može se reći da je stvarno mašina za skokove.

U izraelskoj ligi prošle sezone imao je učinak od 10,2 poena po utakmici, dok je sezonu ranije postizao 13,3 poena u proseku. Vajli je poznat i kao vrhunski defanzivac, kako se to često kaže - zaštitnik reketa i obruča. U Evrokupu je prosečno beležio 1,5 blokadu po utakmici, pa je bio među najboljima i u tom segmentu.

"Želim da budem defanzivni oslonac ove ekipe, da kontrolišem reket svake večeri. Naravno, poštujem Evroligu kao novi nivo i veliki izazov. Svake godine sam dokazivao da mogu da igram na višem nivou – prvo u Ligi šampiona, zatim u Evrokupu. Verujem da mogu da pomognem ekipi svojom odbranom, ali i poenima. Želim da donesem kompletan paket", rekao je Vajli.

Novi trener Bajerna Anton Gavel upravo je to želeo da čuje.

"Dolaskom Ostina, dobili smo igrača koji će nam držati odbranu. Odličan je skakač, ima i veliki broj blokada. Takva svestranost u defanzivi bila nam je veoma važna i pomoći će našoj ekipi. Već je dokazao kvalitet na visokom nivou u Evrokupu, a može da doprinese i u napadu", kaže Gavel.

Vajli je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije SAD. Sa Amerikom je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Španiji 2016. godine, a godinu kasnije je sa U19 selekcijom osvojio bronzu, uz dabl-dabl učinak od 10,3 poena i 10,9 skokova po utakmici. Bio je poznat kao veliki talenat, igrao je i za Univerzitet Auburn tri sezone u NCAA ligi. Vajli je tri godine proveo u NCAA ligi kao član Univerziteta Auburn. U poslednjoj sezoni imao je učinak od 10,2 poena, 9,3 skoka i 1,6 blokada po utakmici.