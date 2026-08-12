Terzić posle debakla od Ber Ševe: Ne pamtim lošije izdanje Zvezde, u decembru raspisujemo izbore

Ono najvažnije ticalo se pitanja šefa struke, pošto je kasno sinoć odjeknula informacija da se Dejan Stanković oprostio od igrača i podneo ostavku nakon razočaravajuće eliminacije od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Upravni odbor Crvene zvezde je morao da reaguje ekspresno, jer je prvi meč plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj zakazan već za naredni četvrtak u Beogradu i aktivno vodi pregovore sa trojicom kandidata, ali će konačna odluka biti doneta u petak. „Želim da se izvinim zbog sinoćnje neodržane konferencije za medije. Desilo se da Stanković podnese ostavku posle utakmice, nije bio u stanju da izađe pred medije. Nije imao ko da dođe. Iza nas je neprespavana noć, što je normalno kada vodite klub kao što je Crvena zvezda. Izvinjenje za prikazanu igru sinoć. Imao sam 11 godina protiv Borusije Menhengladbah, kada je bilo 0:3, ne pamtim lošije izdanje Zvezde. Ne mogu da verujem da je Zvezda mogla ovako loše da izgleda. Razumem emocije i skandiranja navijača, verovatno bih i ja, da sam bio na zapadnoj tribini, okrenuo se prema Tozi i rekao: 'Uprava napolje'. Crvena zvezda je po svom statutu uređena na možda i najdemokratskiji način, svaki član ima pravo da glasa i svaki da bude biran. Mi smo imali izbore i niko se nije javio osim Mijailovića” , poručio je Terzić.

Vrhunac negativnih emocija dostignut je sinoć na stadionu Crvene zvezde, nakon šokantne eliminacije u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a danas je došao red da se svedu računi. Upravni odbor najtrofejnijeg srpskog kluba održao je hitnu sednicu tačno u podne, a nešto posle 13 časova čelnici srpskog kluba pojavili su se pred predstavnicima medija i pružili odgovore na aktuelna pitanja.

Alfa i omega crveno-belih kaže da su on i njegovi saradnici spremni da predaju palicu ljudima koji su sposobni da preuzmu rukovođenje klubom.

“Malopre smo održali sednicu UO i doneli smo odluku da u decembru raspišemo vanredne izbore u Crvenoj zvezdi. Imaju četiri meseca da pripreme ljude i pokušaju da... Posle 12 godina možda i jeste vreme za neke nove ljude. Šaljem poruku svim ljudima sa zapadne koji su nezadovoljni, za koje verujem da su navijači Zvezde i članovi kluba, da se organizuju. Mi smo izborili 10 evropskih takmičenja, 10 grupnih faza i osvojili 10 titula, voleo bih da nas neko nadmaši u tome. Ako uspeju u svemu tome, mi smo spremni da ih podržimo. To što mi ostvarimo 104 miliona prihoda... Ono što fiksno imamo je 9,2 miliona, sve ostalo je magija. Pozivam navijače da podrže ekipu za osam dana, jer je to najvažniji meč ove sezone za nas, da pokušamo da izborimo. Ne verujem da će Zvezda moći da formira jači tim od ovoga, to što on nije isporučio ono što ima na osnovu kvaliteta, to je za dublju analizu. Zvezda ne sme da dozvoli da izgleda onako nemoćno, ni sa mnogo slabijim igračima. Imamo do petka u ponoć da dostavimo u UEFA ime novog trenera. U pregovorima smo od sinoć, imali smo razgovore, do petka moramo da pronađemo rešenje“. Generalni direktor crveno-belih ne može da se pomiri sa načinom na koji je njegova ekipa izgledala na terenu.

„Ja sam i ranije govorio u neformalnim razgovorima, moja odgovornost je najveća. Možete da me pitate šta hoćete, da rešetate. Nije to što se izgubilo, igraće se Liga Evrope ili Liga konferencija, naš problem je što je Zvezda onako jadno igrala večeras. Ne verujem da će Crvena zvezda u narednih 10 godina imati jači tim, mi smo bili nemoćni protiv Ber Ševe. Igrači čija je vrednost devet miliona evra su nam održali čas fudbala. Sportski direktor Ber Ševe nam je rekao za Loizua: 'Da li ste vi svesni kakvog ste igrača doveli?'“

Da li je neko od članova UO ponudio ostavku?

„Zvezda je mnogo ozbiljan klub, igramo na tri dana, šta to znači podnosim ostavku? Naše, kao uprave, bilo je da dovedemo najboljeg trenera, da obezbedimo finansije, formiramo naš tim. Pa neka javnost proceni da li smo negde zakazali, u izboru igrača, u izboru trenera. Ne bežimo od odgovornosti. Ko je u pravu, pokazaće decembarski izbori. Svaka kritika, bez ponuđenog rešenja, je čista demagogija. Hajde da vidimo ko će da uđe da se uhvati u koštac sa Crvenom zvezdom. Pričamo o odgovornosti, a deseti put ćemo igrati evropsku jesen. Prihvatamo odgovornost, nemojte niko da potcenjuje Partizan, evo nek igraju oni. Možda mi ne vidimo dobrim očima, možda su očekivanja zvezdaške javnosti nerealna, ali bih voleo da tu emociju ne pokazuju samo u evropskim utakmicama, neka dođu protiv Čukaričkog. Ne možete u 20. minutu da zviždite svojim igračima, zato ne mogu da se otmem utisku... Po svemu je ovo tim za Ligu šampiona, ali su bili opterećeni, videli smo teret i grč, nismo mogli da ih rasteretimo. Nemoguće je da Eraković izgleda onako na terenu. Ulaze reprezentativci svojih zemalja Arnautović, Čam, Abu Fani... I mi izgubimo od Ber Ševe. Evo, sada vam nudimo zdravu Crvenu zvezdu, ne onu iz 2015. godine, kada nije bilo krštenog igrača. Nema potrebe da galamite sa tribina. Verujem da svi volite Crvenu zvezdu i da ste dali 1.000 dinara za člansku kartu, organizujte se do decembra u skladu sa statutom Crvene zvezde.“ Terzić smatra da je ekipa mnogo bolje izgledala pre sedam dana, kada rezultat nije bio merilo prikazane igre.

„Mi smo u Sombatelju izgledali kao Real Madrid u odnosu na ovo sinoć, a bili smo nezadovoljni. Mislim da je rezultat tamo bio nerealan, da smo zaslužili bolji rezultat, dali su gol iz naše greške, jedne šanse. Sad bih poželeo da smo igrali kao tamo. Prvi put smo na poluvremenu ušli u svlačionicu, videli smo takav strah kod igrača, Dekija. On je rekao: 'Ako ne pobedite, ovo je mojih poslednjih 45 minuta'. Naše je bilo da ih ohrabrimo, loše pripremljena utakmica.“ Aktuelna Uprava se neće povući u decembru, ako nema protivkandidata.

„Nećemo se povući sigurno, ja sam ponosan na rezultate koje je Crvena zvezda postigla – 10 titula, 10 grupnih faza. Ja kao vrh piramide ne mogu da kažem da cilj Zvezde nije Liga šampiona. Naravno da je to cilj. Liga Evrope nije neuspeh, cilj mora da bude Liga šampiona, pre svega zbog finansija i brenda Crvene zvezde. Isto tako sam dodavao da je Liga Evrope takmičenje u kojem možemo da budemo kompetitivni i dobili smo isto toliko poena, i sa Stankovićem, gde smo dva puta igrali i sa Vladanom Milojevićem. Prvi put kad sam došao, Džajić mi je rekao: 'Tvoja jedina misija je da ovaj narod ode srećan sa stadiona, a to je mnogo realnije u Crvenoj zvezdi'.“ Da li će neko iz sportskog sektora snositi odgovornost zbog rekordnih pojačanja, od kojih neka poput Felisija Milsona, nisu opravdala uložen novac?

„Da nismo toliko platili te igrače, da li smatrate da bismo bolje igrali sinoć? Sad pričamo da li je ekipa mogla bolje da izgleda, ali vi morate da znate da Zvezda ima devet miliona budžet. Sve rezultate smo napravili na dobroj proceni igrača. Čak i na Milsonu smo zaradili. Veliki klubovi plate igrača 120 miliona, Zvezda je uspešna zato što nije grešila. Pominjete Milsona, ali ne pominjete Mateusa, Tiknizjana... Ove rezultate su pravili igrači koje je ovo rukovodstvo dovelo. Najtraženiji igrač Crvene zvezde je Bađo, koji trenira. Svi koji rade greše, ali to apostrofiranje Milsona... pa on nas je uveo u Ligu šampiona, dao gol Barseloni.“