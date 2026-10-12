Frustrirani Spaleti pretio šamarima (VIDEO)

Iznenađeni Pisakane ga je uhvatio za ruku da ga zadrži i da pokušaju da se prijateljski objasne: “Koje vreme? Šta sam uradio?” , ponavljao je Kaljarijev trener.

Stvorili su se tu i članovi oba stručna štaba, a Kaljarijev pomoćni trener je razdvojio sukobljene strane. Spaleti je nastavio da dobacuje, a potom je prišao sudija i obojici pokazao crvene kartone što znači da neće moći da sede na klupi u narednom kolu.

Nakon što su se strasti malo slegle, obojica su na konferenciji za medije upitani da objasne šta se desilo.

“Razočaravajuće jer je sve moglo da se završi zagrljajem. Spaleti je još juče na konferenciji odavao utisak da je zabrinut, a ono što smo videli sa Jerijem Minom na kraju prvog poluvremena je takođe bilo neprijatno (Spaleti ušao u sukob sa kolumbijskim štoperom op.a.). Ako je Juve zabrinut što ne može da pobedi u Kaljariju u šestom kolu, to znači da smo na pravom putu. Zaslužili su remi, mogli su čak i da pobede, ali ako su moji momci razočarani rezultatom, to znači da smo ambiciozan tim”, rekao je Pisakane.

Spaleti je nakon meča rekao:

“Ništa se nije desilo. Rekao sam mu da su dobri, da dobro igraju i da su dobri u krađi vremena, a on se pobunio. Ništa posebno se nije desilo”.

Zašto ste ušli u konflikt sa Minom na kraju prvog poluvremena?

“Kao i prošle godine, Mina nas je dekoncentrisao svojim ponašanjem ponašajući se kao neki veliki igrač. S vremena na vreme bi trebalo da budemo zaštićeni od takvog ponašanja. Ali, onda izađeš na teren i pobediš. Morate biti opsednuti pobedom, a ne samo da naletite na nju ako slučajno prolazi pored vas. Mi smo ti koji moraju da je traže i da se potrude da se ona desi”, rekao je Juventusov trener.