FS Obrenovca traži ostavku Nikole Lazetića

U pismu koje je poslao Sportklubu, Stanojević je napisao:

„Imajući u vidu način dolaska na funkciju, kao i ponašanje tokom trajanja mandata, kao generalni sekretar Fudbalskog saveza opštine Obrenovac i nekadašnji član IO FSB, zahtevam od predsednika Fudbalskog saveza Beograda, Nikole Lazetića, da odmah, bez bilo kakvog odlaganja, podnese ostavku na svoju funkciju.

Politički uticaj sa kojim je izabran za predsednika FS Beograda, kao i neprimereno uvođenje i mešanje politike u rad gradskog fudbalskog saveza, uz nametanje političke moći podređenim fudbalskim savezima, neminovno nalaže i čini neophodnim napuštanje funkcije predsednika, kako bi se rad i postupanje Fudbalskog saveza Beograda moglo usaglasiti sa osnovnim načelima FIFA i UEFA, kao i sa Statutima FSS i FS Beograda“, napisao je, pored ostalog, Stanojević.

Nikola Lazetić je na mesto predsednika FS Beograda izabran u junu ove godine.