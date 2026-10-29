Požar u Junajtedu lokalizovan: Bilo bi kritično da Bruno i Kerik nisu izgladili odnos

I dalje nije poznato da li se Bruno Fernandes izvinio Majklu Keriku, no zasigurno će za detalje razgovora trener Mančester junajteda biti upitan na konferenciji za medije pred duel sa Čelsijem. Kada su se susreli, posle utakmice protiv Brajtona u kojoj su Crveni đavoli pretrpeli ubedljiv poraz i u kojoj je Portugalac bio disciplinovan, nije bilo teških reči. Požar je lokalizovan, a da nije - bio bi to ogroman problem za Mančester junajted.

Jer, pre njim je paklen raspored.

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Neće biti utakmice u narednom periodu pred koju bi ekipa mogla iole komotno da se oseća. U subotu gostuje Čelsiju na Stamford Bridžu, zatim, sledi duel sa Romom u Ligi šampiona, pa još jedan okršaj kod kuće, samo u Premijer ligi, a rival je Aston Vila. Na sve to dolazi gostovanje Liverpulu.

Sve to čeka Mančester junajted u iduće tri sedmice. Nezgodan trenutak za isterivanje. Očigledno da su shvatili i Majkl Kerik i Bruno Fernandes da ni po koga neće biti dobro ukoliko budu terali inat...

Crveni đavoli će sa Bruno Fernandesom još i imati kakve-takve šanse, pod uslovom da počne da igra kao prethodne sezone. Najnoviji izveštaji kazuju da su u klubu zadovoljni kako je radio i ponašao se u proteklih 48 sati. Upravo je portugalski vezista bio umnogome zaslužan za pobedu Mančester junajteda nad Čelsijem kada je poslednji put bio na Stamford Bridžu. Tada je namestio pogodak Mateusu Kunji, proglašen je igračem utakmice i umalo se nije povredio, pošto je pao u stepenicama u tunelu sa nagradom.