Požar u Junajtedu lokalizovan: Bilo bi kritično da Bruno i Kerik nisu izgladili odnos
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 09:42
Jer, pred Mančesterom je paklen raspored...
Tranzicioni period pod Majklom Kerikom izgleda da je bio varka. Očekivanja su bila spuštena na minimum, praktično da ih nije ni bilo i u takvim okolnostima Mančester junajted je delovao više nego pristojno, a rezultati su bili iznadprosečni u odnosu na protekli period. Nije bilo previše komplikovanja kao kod Rubena Amorima, što je leglo ekipi, a klupsko rukovodstvo je na koncu odlučilo da mu da ugovor. Kada se pogleda sve što se zbivalo minulih sedmica, ne čini se kao dobar potez.
Mančester junajted ne igra ni izbliza kao u drugom delu prethodne sezone, rezultati su kao nebo i zemlja. Ima tek jednu pobedu u Premijer ligi i svega sedam bodova iz osam kola?! Već je ispao iz Liga kupa, ostvario je jednu pobedu u dve utakmice u Ligi šampiona, a na sve to buknulo je između Majkla Kerika i Bruna Fernandesa. U toku jučerašnjeg dana sa Ostrva je stigla vest da su izgladili odnos. Da nisu, bilo bi kritično...
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I dalje nije poznato da li se Bruno Fernandes izvinio Majklu Keriku, no zasigurno će za detalje razgovora trener Mančester junajteda biti upitan na konferenciji za medije pred duel sa Čelsijem. Kada su se susreli, posle utakmice protiv Brajtona u kojoj su Crveni đavoli pretrpeli ubedljiv poraz i u kojoj je Portugalac bio disciplinovan, nije bilo teških reči. Požar je lokalizovan, a da nije - bio bi to ogroman problem za Mančester junajted.
Jer, pre njim je paklen raspored.
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Neće biti utakmice u narednom periodu pred koju bi ekipa mogla iole komotno da se oseća. U subotu gostuje Čelsiju na Stamford Bridžu, zatim, sledi duel sa Romom u Ligi šampiona, pa još jedan okršaj kod kuće, samo u Premijer ligi, a rival je Aston Vila. Na sve to dolazi gostovanje Liverpulu.
Sve to čeka Mančester junajted u iduće tri sedmice. Nezgodan trenutak za isterivanje. Očigledno da su shvatili i Majkl Kerik i Bruno Fernandes da ni po koga neće biti dobro ukoliko budu terali inat...
Crveni đavoli će sa Bruno Fernandesom još i imati kakve-takve šanse, pod uslovom da počne da igra kao prethodne sezone. Najnoviji izveštaji kazuju da su u klubu zadovoljni kako je radio i ponašao se u proteklih 48 sati. Upravo je portugalski vezista bio umnogome zaslužan za pobedu Mančester junajteda nad Čelsijem kada je poslednji put bio na Stamford Bridžu. Tada je namestio pogodak Mateusu Kunji, proglašen je igračem utakmice i umalo se nije povredio, pošto je pao u stepenicama u tunelu sa nagradom.