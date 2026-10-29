Tevez otvorio dušu: Fergi hteo da mi spusti cenu, u Siti sam prešao iz osvete

I pored toga što je s uspehom nosio dres Crvenih đavola i u 99 nastupa dao 34 gola, uz 14 asistencija, Mančester Junajted nije otkupio njegov ugovor. Umesto toga, završio je u redovima gradskog rivala. Kaže - iz osvete.

"Uh, Rio, vidi... osećam kao da sam mnogo toga dao za oba kluba. Lepo mi je bilo u Junajtedu, a Siti... to je za mene bila svojevrsna osveta, jer mi nije vraćeno istom merom kao što sam dao", rekao je Tevez na Ferdinandovo pitanje u kom od dva mančesterska kluba mu je bilo lepše.

U Sitiju je Karlos Tevez proveo četiri sezone, sakupio je 148 nastupa, 73 gola i 33 asistencije, a od trofeja po jedan u Premijer ligi i FA kupu. I pored svega toga, nekadašnji napadač vrlo emotivno priča o periodu provedenom na Old Trafordu.

"Pre nego što sam došao na pozajmicu, ljudi iz Mančester Junajteda su razgovarali sa mnom i rekli mi da će posle godinu dana otkupiti ugovor. Po završetku sezone Fergi mi je rekao: 'Karlose, ostaćeš u Junajtedu. Sada moramo da platimo za dolazak Berbatova, ali ne brini, sredićemo i tvoj ugovor, otkupićemo te", prisetio se Tevez razgovora s trenerom Aleksom Fergusonom.

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Posle toga ekipa je otišla na pripreme, a kada je sezona počela, Argentinac je dobijao sve manju minutažu.

"Mislim da je Ferguson od dana kada smo razgovarali imao rok šest meseci da ispuni obećanje. Ali nije. Naprotiv, počeo je da me ostavlja na klupi. Imao sam utisak da me namerno skralnja u stranu kako bi spustio cenu. To me je najviše zabolelo".

Razočaran je Tevez reakcijom navijača koji su se okrenuli protiv njega.

"Ljudi nisu razumeli situaciju, nisu znali za taj razgovor sa Fergijem niti šta se dešavalo iza kulisa. Bilo mi je teško, jer sam se osećao kao da sam srce dao Junajtedu, a nisam dobijao isto zauzvrat. Osvojili smo Ligu šampiona, prvenstvo, a onda su, samo da bi meni spustili cenu, doveli drugog napadača. Ja sam nastavio da radim kao i ranije, tokom prve sezone, ali kako je vreme prolazilo, nism više želeo da imam bilo kakve veze sa njima", priznao je Tevez.

Veliku buru izazvala je fotografija Karlosa Teveza tokom proslave titule Mančester Sitija, kada je pred navijače Građana izašao sa transparentom "RIP Fergie" (Fergi, počivaj u miru). Sada je konačno jasno zbog čega je to uradio...