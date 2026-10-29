Ključa na severu Evrope: Temu Puki ima šansu da na sjajan način završi bogatu karijeru

Hladno je u ovo doba godine u zemlji Deda Mraza, ali ključa na tabeli. Helsinki je najveći klub u Finskoj. Poslednjih sezone je u padu. Igrao je toplo-hladno veći deo sezone, nije bio do pre dva meseca u priču za titulu, ali je trenutno u najboljoj formi i ligi. Iskoristio je krizu šampiona i ekipe iz Turkua i uključio se ravnopravno u trku za tron.

17.00: (2,40) Inter Turku (3,40) Helsinki (2,95)

Zaštitni znak Helsinkija je finski veteran Temu Puki, koji je bio strah i trepet u Engleskoj u dresu Noriča, nije se proslavio u MLS-u, a poslednje godine za svoju dušu privodi karijeru u najvećem klubu u Finskoj. Oprostio se ove godine od dresa reprezentacije, a pre nekoliko dana je najavio završetak karijere u 36. godini.

*******************

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip "iz keca u kec" ili "iz dvojke u dvojku" je odmah dobitan

******************

Godine čine svoje, pa Temu Puki nije više starter, ali je zlatni džoker. Prošle nedelje je imao asistenciju u remiju protiv KuPS-a (2:2). Postigao je šest golova u prvenstvu, isto toliko puta i namestio pogodak saigračima. Produktivnost mu je pala, prošle godine je u šampionatu dao 14 golova. Najefikasnija mu je bila sezona u Čempionšipu za Kanarince iz Noriča 2020/2021 kada je pogodio čak 26 puta mrežu rivala u najačoj drugoj ligi na svetu.

Istisnuo ga je iz startne postave odlični Danac Mads Borhers, strelac 18 golova na 27 utakmica. On je stigao početkom godine iz nemačkog drugoligaša Ingolštata. Na poslednja četiri meča čak osam golova za prvog strelca tima.

18.00: (1,47) KuPS (4,40) Gnistan (6,75) MOZZART RELAX

Helsinki je u naletu, sedam mečeva bez poraza, pa sa velikim fudbaleri iz glavnog grada putuje u Turku. Inter je bio viđen na tronu, ali je pre nekoliko nedelja neočekivano poražen na svom terenu od Oulua (0:1), što mu je prvi poraz na svom terenu, pa je zakomplikovana borba za trofej.

Ove sezone su ovi timovi odigrali čak pet mečeva, a Inter je samo jednom dobio, uz dve pobede Helsinkija i dva remija. Lider šampionata Finske nije slavio protiv Helsinkija na sedam poslednjih utakmica na svom stadionu (četiri poraza i tri remija).

FINSKA 1, PLEJ-OF – 30. KOLO

Sreda

Oulu – VPS 0:0

Četvrtak

17.00: (2,40) Inter Turku (3,40) Helsinki (2,95)

18.00: (1,47) KuPS (4,40) Gnistan (6,75) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama