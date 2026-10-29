Klop menja strategiju pred Srbiju

Ipak, koliko je taj Klopov eksperiment bio uspešan, može da se polemiše, jer je Nemačka posle četiri kola Lige nacija na trećem mestu u grupi sa pet bodova, a jedino je pobedila Srbiju.

Da li zbog toga ili zbog činjenice da će se igrati u novembru samo dve preostale utakmice, tek Jirgen Klop je najavio drugačiju strategiju.

„Neću zvati dva različita tima za dve preostale utakmice“, rekao je selektor Nemačke.

A, na koje će snage Klop računati za meč sa Srbijom (13. novembar) i posle toga za duel sa Holandijom u poslednjem kolu, otkriće u sredu, za kada je zakazana konferencija za novinare.