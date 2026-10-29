Klop menja strategiju pred Srbiju
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Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 09:44
„Neću zvati dva različita tima za dve utakmice“, kaže selektor Nemačke
Za prva četiri kola Lige nacija, koja su se igrala u jednom „prozoru“, što je novitet koji je servirala UEFA, Jirgen Klop je pozvao četiri različita tima. Odnosno, na spisku pozvanih su bila 44 fudbalera.
Ta njegova odluka izazvala je različite komentare, uglavnom pozitivne, čak je i selektor Srbije Veljko Paunović rekao da je to genijalan potez. Naravno, Nemačka sa takvim fondom igrača to može sebi da dozvoli, Orlovi nemaju toliko kvalitetnih fudbalera na raspolaganju.
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Ipak, koliko je taj Klopov eksperiment bio uspešan, može da se polemiše, jer je Nemačka posle četiri kola Lige nacija na trećem mestu u grupi sa pet bodova, a jedino je pobedila Srbiju.
Da li zbog toga ili zbog činjenice da će se igrati u novembru samo dve preostale utakmice, tek Jirgen Klop je najavio drugačiju strategiju.
„Neću zvati dva različita tima za dve preostale utakmice“, rekao je selektor Nemačke.
A, na koje će snage Klop računati za meč sa Srbijom (13. novembar) i posle toga za duel sa Holandijom u poslednjem kolu, otkriće u sredu, za kada je zakazana konferencija za novinare.