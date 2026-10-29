Kontinuitet kao odlika odličnih ekipa

Zvezda je na startu sezone imala povoljan raspored. Taj period se završava večeras i bilo bi idealno završiti ga pobedom. Kada bi crveno-beli posle devet kola bili na učinku od šest pobeda i tri poraza, možda bismo to mogli da okarakterišimo i kao savršen start.

Ipak, protiv Bajerna neće lako. Ni protiv koga u Evroligi nije i ne treba da bude. Minhenski tim je na skoru 2-6 i kao autsajder dolazi u Beograd, s tim da i te kako ima čime da povredi srpskog predstavnika i iznenadi ga. Bajern pod novim trenerom Antonom Gavelom pokušava da igra modernu košarku na veliki broj poena. Odnosno tačno 87 u proseku, a pošto je Zvezda na 83,4, jasno je da je važno kontrolisati ritam utakmice.

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Statistička kategorija u kome bi ta kontrola mogla da se ogleda jesu skokovi. Zvezda je sa 39,5 skokova po meču drugi tim u Evroligi, dok Bajern deli poslednje mesto sa Asvelom sa samo 30,9. Pritom, ako uzmemo u obzir da je Zvezda pri vrhu po ofanzivnim skokovima, a Bajern na dnu u defanzivnim, jasno je koliku prednost pri srpski predstavnik trebao da ima u reketu.

I generalno deluje da je reket prostor u kome će Zvezda dominirati na oba kraja parketa, što sugeriše da treba da se pazi Bajernovog šuta za tri poena. Pre svih Andreasa Obsta i Dvejna Vašingtona. Nekako je utisak da kada rivali njih drže pod kontrolom, minhenski klub nema šanse. Ima tu još odličnih igrača kao što su oporavljeni Rokas Jokubaitis, Johanes Timan, Ostin Vajli, Majls Noris i Vladimir Lučić koji je uvek motivisan protiv Zvezde, mada svi oni osim Jokubaitisa teško da mogu mnogo sami da kreiraju.

20.00: (1.37) Crvena zvezda (14.0) Bajern Minhen (4.10)

Ono što je Ibon Navaro apostrofirao kao snagu Bajerna jesu odlične rotacije trenera Gavela, posebno u duplim kolima. Zaista, protiv Barselone u utorak samo je Obst bio na 29 minuta, Noris na 22, a Jokubaitis na 20, dok su svi ostali bili ispod. Gavel tako čuva svežinu i prema Navaru Bajern je tim koji najbolje igra te druge utakmice u duploj nedelji.

Ta posvećenost Navara svakom detalju je baš ozbiljna snaga Zvezde. Stiče se utisak da ne postoji šansa da crveno-beli izađu nespremni za ovu utakmicu, a na to nemaju ni pravo. Pokazali su već da mogu u kontinuitetu da pružaju dobre partije, ali kontinuitet ne sme da nestane u oktobru, nego da bude tu cele sezone.

EVROLIGA - 9. KOLO

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Četvrtak

20.00: (1.37) Crvena zvezda (14.0) Bajern Minhen (4.10)

20.05: (1.50) Makabi Tel Aviv (16.0) Pariz (3.00)

20.45: (1.45) Real Madrid (16.0) Fenerbahče (3.20)

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama