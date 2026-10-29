U Portugaliji su samo još kupovi neizvesni

S druge strane, Braga ima samo bod više i deveta je. Na četiri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima je poražena. Nije joj preterano pomogla ni smena trenera ( Franklim Karvaljo nasledio Karlosa Visensa ), pošto je za vikend bolji bio Nasional (0:1).

Na poslednja dva gostovanja u domaćem prvenstvu Famalikao je pobedio sa po 4:0 Nasional i Rio Ave. Sada sa 10 bodova iz devet kola zauzima 11. poziciju na tabeli.

Prvo, zato što igrači imaju obavezu prema navijačima da se iskupe za sramotu u 1. kolu nacionalnog kupa, gde ih je savladao trećeligaš Paredes (0:1). A drugo, zato što su objektivno u boljoj formi (ako zanemarimo pomenuti poraz) od Brage.

Zato, i u ovoj sezoni svi učesnici se nadaju da mogu do trofeja. Doduše, na dve utakmice koje su se igrale u sredu nije bilo iznenađenja, Porto je eliminisao Akademiko (1:0), a Sporting Maritimo (2:1). Ipak, imamo još dve utakmice na kojima bi autsajderi mogli da se domognu polufinala.

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Na toj utakmici je srpski reprezentativac Jovan Milošević ponovo bio starter. Od dolaska Karvalja na oba meča je bio od početka na terenu, ali ni to nije pomoglo da dođe do prvog gola u crvenom dresu. Propustio je dve solidne šanse u finišu prvog poluvremena, a iz igre je izašao u 62. minutu.

U poslednje dve sezone tri od četiri susreta Brage i Famalikaa su završena nerešenim rezultatima. Po jednom je bilo 1:1, 2:2 i 3:3. Samo je u decembru 2025. godine Braga opravdala ulogu favorita i kao gost je slavila sa 2:1.

Četvrtfinalni program će se zatvoriti susretom Benfike i Žil Visentea od 21.45 časova. Jasno, lisabonski Orlovi će biti apsolutni favoriti na ovoj utakmici.

21.45: (1,28) Benfika (6,00) Žil Visente (9,50)

Benfika je ipak daleko najtrofejniji klub u Liga kupu, osvajala ga je osam puta. Doduše, samo jednom u poslednjih deset godina.

Naravno, očekuje se da trener Marko Silva malo promeša sastav u odnosu na onaj koji je pre tri dana savladao Santa Klaru (2:1) u Primeiri. Ipak, strateg Benfike ne planira previše da eksperimentiše, jer kako je sam rekao, važno mu je da Orlovi dođu i do tog trofeja.0

“Tačno da je sa novim formatom u takmičenjima UEFA za portugalske klubove najvažniji mesec u sezoni januar, jer se tada mnogo rešava. Međutim, za mene lično važnija su domaća takmičenja. Klub naše veličine ima obavezu da igra svako takmičenje maksimalno ozbiljno. Ne smatram da je to dodatan teret za ekipu, samo moramo malo više da obratimo pažnju na rotacije u sastavu. Zato i jeste važno da imamo najmanje po dva kvalitetna igrača na svakoj poziciji, a kroz takmičenja kao što je Liga kup svi će dobiti jednaku šansu da se pokažu”, kazao je Silva.

Benfika je savladala Žil Visente na svakom od poslednjih devet susreta. Jednom već i u okviru ove sezone, pošto su se 13. septembra sastali u prvenstvu. Tada je u Lisabonu bilo 3:1, a zanimljivo da je Žil Visente prvi poveo, pre nego što je Vangelis Pavlidis sa dva gola doneo preokret.

Već sada je poznato da će pobednik meča u Bragi u polufinalu igrati protiv Porta, dok Sporting čeka boljeg iz susreta u Lisabonu.

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LIGA KUP PORTUGALIJE – ČETVRTFINALE

Sreda

Porto – Akademiko 1:0 (1:0)

/Himenez 45pen/

Sporting – Maritimo 2:1 (1:0)

/Lima 44, 71 – Bucke 90/

Četvrtak

19.45: (1,80) Braga (3,60) Famalikao (4,60)

21.45: (1,28) Benfika (6,00) Žil Visente (9,50)

***Kvote su podložne promenama