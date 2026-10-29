Baskonija dogovara dolazak Džabarija Parkera
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 09:31
Povratak u Španiju je najrealnija opcija za bivšeg igrača Partizan Mozzart Beta
Saga Džabarija Parkera i Partizana je završena, neslavno. Klub iz Humske je nekako uspeo da se oslobodi ugovora koji mu je bio kao omča oko vrata, a sada se čeka novo poglavlje u karijeri nekadašnjeg drugog pika na draftu. Sudeći prema informacijama koje pristižu, najrealniji je povratak u Španiju, jedinu zemlju pored Srbije u kojoj je Parker igrao kada je evropska karijera u pitanju.
Naime, prethodnih dana se spekulisalo o povratku u Huventud, gde je igrao kratko prošle sezone kao pozajmljen igrač crno-belih. Čak se pisalo i o povratku u Barselonu, za koju je igrao pre dolaska u Partizan. Ipak, sada se čini da je Baskonija ta koja prednjači u trci za Parkera.
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Kako piše španski Encestando, Parker je pribavio i potrebnu dokumentaciju po kojoj se ne bi vodio kao stranac u ACB ligi. Takođe se naglašava da je klub iz Vitorije u pregovorima sa Parkerom, pa ostaje da se vidi kako će se čitav posao okončati.
Ono što je odavno poznato jeste da Džabari Parker nije ispunio ono što se od njega očekivalo u Partizanu. Došao je kao veliko pojačanje Željka Obradovića, najskuplji igrač u istoriji kluba iz Humske. Međutim, veoma brzo je postalo jasno da se Džabari ne snalazi u Partizanu. Kod Obradovića je uloga još i postojala, ali posle serije loših rezultata i odlaska legendarnog trenera, Džabari je i sam nestao. Đoan Penjaroja je veoma brzo shvatio da Parker nije u formi, prvo ga je zakucao za klupu, a onda i sklonio iz tima.
Privremeno rešenje je nađeno kada je otišao na nekoliko meseci u Huventud, gde je igrao solidnu košarku, ali se zbog velikog ugovora vratio u Partizan ovoga leta. Nije bio uz tim, sve vreme je u Beogradu trenirao isključivo individualno, a kada je tim uspeo da pronađe rešenje da se raskine ugovor i uštedi polovine njegovog ugovora za ovu sezonu, Parker je napustio Srbiju.
Sada se čeka i taj novi potpis za igrača za koga mnogi smatraju da je krivac velikog pada crno-belih i odlaska Obradovića...
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