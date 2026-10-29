Baskonija dogovara dolazak Džabarija Parkera

Kako piše španski Encestando, Parker je pribavio i potrebnu dokumentaciju po kojoj se ne bi vodio kao stranac u ACB ligi. Takođe se naglašava da je klub iz Vitorije u pregovorima sa Parkerom , pa ostaje da se vidi kako će se čitav posao okončati.

Ono što je odavno poznato jeste da Džabari Parker nije ispunio ono što se od njega očekivalo u Partizanu. Došao je kao veliko pojačanje Željka Obradovića, najskuplji igrač u istoriji kluba iz Humske. Međutim, veoma brzo je postalo jasno da se Džabari ne snalazi u Partizanu. Kod Obradovića je uloga još i postojala, ali posle serije loših rezultata i odlaska legendarnog trenera, Džabari je i sam nestao. Đoan Penjaroja je veoma brzo shvatio da Parker nije u formi, prvo ga je zakucao za klupu, a onda i sklonio iz tima.

Privremeno rešenje je nađeno kada je otišao na nekoliko meseci u Huventud, gde je igrao solidnu košarku, ali se zbog velikog ugovora vratio u Partizan ovoga leta. Nije bio uz tim, sve vreme je u Beogradu trenirao isključivo individualno, a kada je tim uspeo da pronađe rešenje da se raskine ugovor i uštedi polovine njegovog ugovora za ovu sezonu, Parker je napustio Srbiju.

Sada se čeka i taj novi potpis za igrača za koga mnogi smatraju da je krivac velikog pada crno-belih i odlaska Obradovića...

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