Siti sve bliže trofeju koji brani

Visio je Mančester Siti sinoć nad ambisom, bio vrlo, vrlo blizu ispadanja iz Liga kupa, ali se na volšeban način, putem jedanaesteraca ipak domogao četvrtfinala. "Prevario" je Brajton koji je za 90 i kusur minuta bio bolji tim, ili jednostavno, Galebovi nisu umeli da unovče dva vođstva i šansu koja im se ukazala u penal Seriji.

Kako bilo, Građani su nastavili put ka odbrani trofeja, a žreb im je od jutros nabacio osmeh na lice. Jer protivnik u četvrtfinalu im je trećeligaš Bredford. Dakle, ekipa Enca Mareske je odlično prošla, ali ne sme da se oputi jer je Arsenal doživeo šokantno ispadanje od Flitvuda kojem će rival u borbi za polufinale biti pobednik večerašnjeg sudara između Evertona i Njukasla.