Siti sve bliže trofeju koji brani
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 09:33
Poznati parovi četvrtfinala Liga kupa Engleske, a prošlogodišnji osvajač sjajno prošao
Visio je Mančester Siti sinoć nad ambisom, bio vrlo, vrlo blizu ispadanja iz Liga kupa, ali se na volšeban način, putem jedanaesteraca ipak domogao četvrtfinala. "Prevario" je Brajton koji je za 90 i kusur minuta bio bolji tim, ili jednostavno, Galebovi nisu umeli da unovče dva vođstva i šansu koja im se ukazala u penal Seriji.
Kako bilo, Građani su nastavili put ka odbrani trofeja, a žreb im je od jutros nabacio osmeh na lice. Jer protivnik u četvrtfinalu im je trećeligaš Bredford. Dakle, ekipa Enca Mareske je odlično prošla, ali ne sme da se oputi jer je Arsenal doživeo šokantno ispadanje od Flitvuda kojem će rival u borbi za polufinale biti pobednik večerašnjeg sudara između Evertona i Njukasla.
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Takođe su se ukrstili Kristal Palas i Sanderlend, dok je Liverpul dobio prilično nezgodnog i nepoželjnog rivala, Bornmut. Da, Trešnjice nisu dobro startovale sezonu u Premijer ligi, ali su sinoć torpedovale Aston Vilu, a i sam trener Redsa Andoni Iraola, nije oduševljen što će se sastati sa bivšim klubom.
„Pričao sam pre žreba i rekao - ’jedini tim koji ne želim je Bornmut’. Za mene je ovo posebno, ali oni me veoma dobro poznaju. Igraju veoma dobro u poslednje vreme, u dobroj su formi", rekao je Španac i dodao: "Nismo imali mnogo sreće sa žrebom. Već smo igrali protiv Totenhema i Čelsija, a sada sledi Bornmut što će za mene, naravno, biti posebna utakmica.”
Utakmice četvrtfinala Liga kupa Engleseke na programu su od 15. do 17. decembra.
LIGA KUP ENGLESKE, PAROVI 1/4 FINALA
Flitvud Taun - Everton/Njukasl
Mančester Siti - Bredford
Kristal Palas - Sanderlend
Liverpul - Bornmut