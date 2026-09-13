Kad je tu Mozzart Relax, ne moraju svi da se trude
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Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 11:31
Igra GG prošla u Dortmundu i Pamploni iako nisu svi dali gol
Benefit Mozzart Relax postaje sve popularniji, a kako i ne bi kada našim igračima omogućava da im prolaze parovi čak i kada ne pogode ono što su zamislili. Tako je bilo u subotu u Dortmundu i Pamploni.
Borusija je savladala Paderborn sa 3:0, a bez obzira na to što gosti nisu dali nijedan gol, pogodak Fabija Silve u prvih 10 minuta značio je da u toj utakmici prolaze i GG i 3+. Za ovu drugu igru pobrinuli su se domaćini do kraja, ali to što gosti nisu zatresli mrežu, nije smetalo onima koji su prognozirali da će biti pogodaka na obe strane.
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Slično je bilo u Španiji, gde je Espanjol kao gost savladao Osasunu sa 2:0. I pored toga što je Marko Dmitrović sačuvao svoju mrežu, igra GG je prošla jer je raspucani Robert Fernandes pogodio mrežu rivala već u trećem minutu.
Kao što se da primetiti, u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju. Važno je s kim igraš!