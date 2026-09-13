Nejmar platio 2.000.000 evra i doveo Kutinja! Brate moj, idemo po titulu

Iskusni napadač je nedavno, posredstvom kompanije NR sports (porodični biznis zadužen za njegovu karijeru), obezbedio novac kako bi se rešio problem pred FIFA i uklonila zabrana registracije fudbalera proistekla iz „slučaja Žeana Lukasa“. Monako je tužio Santos da nije isplatio novac na ime obeštećenja za angažman defanzivnog veznog, crno-beli su bili dužni 12.000.000 brazilskih reala ili oko 2.000.000 evra, a Nejmar je rešio da sam pokrije trošak.

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Tim činom pre dve sedmice zabrana registracije igrača je pala i pojačanja su odmah počela da dolaze u Sao Paulo. Najpre centralni vezista Artur Melo posle rastanka sa Juventusom, pa desni bek Rodinei koji je okončao saradnju sa Olimpijakosom, da bi zatim doveden i levokrilni napadač Everton iz Flamenga. Svi navedeni su bili na terenu u subotu protiv Kruzeira kad je crno-beli tim dobio meč 2:1, a posle njega trener Kuka nagovestio je da je sve završeno i sa Kutinjom i da je samo pitanje procedure kad će klub potvrditi da je stigao u Santos.

„Trenirao je sa nama, učestvovao je i u video-razgovoru koji smo snimili pre treninga. Već se uklapa i prilagođava grupi. Kutinjo će pomoći nama, a mi ćemo pomoći njemu“, istakao je Kuka.

Pitanje je u kakvom je fizičkom stanju nekadašnji as Liverpula i Barselone jer od februara nije igrao fudbal, kad se usled oštrih kritika javnosti rastao sa Vasko da Gamom. Santos mu je pružio ruku i to bi Kutinjo mogao da iskoristi da opet podseti kakav je igrač bio. Na kraju krajeva, tu mu je decenijski prijatelj Nejmar, s kojim se prvi put sreo na turniru kadetskih selekcija u Đironi 2008. kad su igrali za Brazil. Od tog trenutka postali su veoma bliski, što se kasnije potvrdilo i zajedničkim igrama za Selesao. Sad će napokon imati šansu da treniraju i igraju zajedno, mada je Nej meč sa Kruzeirom pratio sa tribina jer je povređen i nije poznato kad će se vratiti.

„Brate, tako smo srećni što si ovde. Naš tim i naši navijači će te prigrliti i učiniti sve da budeš zadovoljan. Dobro došao u Santos“, predočio je Nejmar na društvenim mrežama.