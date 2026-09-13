Nejmar platio 2.000.000 evra i doveo Kutinja! Brate moj, idemo po titulu
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 11:30
Santos okupio zanimljivu ekipu, tu su još i Artur Melo, Everton, Rodinei
Mimoišli su se u Barseloni, srešće se u Santosu. Prvi put otkako su zakoračili na fudbalski teren, Nejmar i Filipe Kutinjo igraće za isti klub. Bilo je perioda kad su istovremeno nosili dres reprezentacije Brazila, a sad je kucnuo čas da krenu u pohod ka trofeju u Peleovom klubu.
I to prevashodno zahvaljujući — Nejmaru.
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Iskusni napadač je nedavno, posredstvom kompanije NR sports (porodični biznis zadužen za njegovu karijeru), obezbedio novac kako bi se rešio problem pred FIFA i uklonila zabrana registracije fudbalera proistekla iz „slučaja Žeana Lukasa“. Monako je tužio Santos da nije isplatio novac na ime obeštećenja za angažman defanzivnog veznog, crno-beli su bili dužni 12.000.000 brazilskih reala ili oko 2.000.000 evra, a Nejmar je rešio da sam pokrije trošak.
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Tim činom pre dve sedmice zabrana registracije igrača je pala i pojačanja su odmah počela da dolaze u Sao Paulo. Najpre centralni vezista Artur Melo posle rastanka sa Juventusom, pa desni bek Rodinei koji je okončao saradnju sa Olimpijakosom, da bi zatim doveden i levokrilni napadač Everton iz Flamenga. Svi navedeni su bili na terenu u subotu protiv Kruzeira kad je crno-beli tim dobio meč 2:1, a posle njega trener Kuka nagovestio je da je sve završeno i sa Kutinjom i da je samo pitanje procedure kad će klub potvrditi da je stigao u Santos.
„Trenirao je sa nama, učestvovao je i u video-razgovoru koji smo snimili pre treninga. Već se uklapa i prilagođava grupi. Kutinjo će pomoći nama, a mi ćemo pomoći njemu“, istakao je Kuka.
Pitanje je u kakvom je fizičkom stanju nekadašnji as Liverpula i Barselone jer od februara nije igrao fudbal, kad se usled oštrih kritika javnosti rastao sa Vasko da Gamom. Santos mu je pružio ruku i to bi Kutinjo mogao da iskoristi da opet podseti kakav je igrač bio. Na kraju krajeva, tu mu je decenijski prijatelj Nejmar, s kojim se prvi put sreo na turniru kadetskih selekcija u Đironi 2008. kad su igrali za Brazil. Od tog trenutka postali su veoma bliski, što se kasnije potvrdilo i zajedničkim igrama za Selesao. Sad će napokon imati šansu da treniraju i igraju zajedno, mada je Nej meč sa Kruzeirom pratio sa tribina jer je povređen i nije poznato kad će se vratiti.
„Brate, tako smo srećni što si ovde. Naš tim i naši navijači će te prigrliti i učiniti sve da budeš zadovoljan. Dobro došao u Santos“, predočio je Nejmar na društvenim mrežama.
Dolazak Filipea Kutinja budi maštu pristalicama slavnog kluba da bi posle dugo vremena napokon mogao da osvoji trofej. Prema izveštajima brazilskih medija, Kutinjo će potpisati ugovor samo do kraja decembra, ali i to će biti dovoljno da bude na raspolaganju stručnom štabu u završnici Kopa Sudamerikana, što je za područje Južne Amerike ekvivalent našoj Ligi Evrope. U tom takmičenju Santos je na pragu polufinala, jer je prvi četvrtfinalni susret protiv Atletiko Mineira dobio 2:0.
Finale je 21. novembra u kolumbijskoj Barankilji.