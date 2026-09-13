Marinković iz prve ruke otklanja dilemu: Ja sam strelac, ako je to uopšte bitno

Pomenuti fudbaleri na starim su adresama, Ljajić i Pavkov opet su dobili šansu u drugom delu meča, ali nije bilo pobednika u devetoj rundi Mozzart Bet Superlige 2026/27. Čuka i Pazar podelili su plen i šesti put zaredom, a četvrti put u tom intervalu na semaforu je sijalo krajnjih 1:1. Preostala dva susreta završena su rezultatom 2:2. Najčešće bi Čukarički vodio, Pazar jurio i stizao. Tako je bilo i u subotu uveče u Beogradu.

Prednost domaćina iz 17. minuta u režiji engleskog debitanta Remija Ris-Dotena anulirana je 20 i kusur minuta kasnije. Dominik Sadi je iz slobodnjaka centrirao u gužvu i lopta se našla iza leđa mladog Čukinog golmana Vladana Čarapića. Iako se vidi kontakt s loptom pazarskog štopera Jovana Marinkovića, u zvaničnom izveštaju stoji da je Nikola Stanković u 38. minutu postigao autogol.

Potražili smo objašnjenje iz prve ruke. Defanzivac gostiju i kapiten kada ne terenu nije Ljajić u prestonici je proslavio 30. rođendan.

"Ako dilema uopšte postoji, hajde da je otklonim. Ja sam strelac, čisto da se zna, ako je to uopšte i bitno", kaže za Marinković za Mozzart Sport.

Videćemo da li će slavljenik dobiti svoj gol natrag, ali nema dileme da je izjednačenje došlo u idealnom momentu za družinu trenera Strahinje Pandurovića.

"Namestilo se da pogodim na rođendan. Imam to, osećam gde će lopta da dođe. Tako se i prethodne sezone desilo dva puta. Video sam da će kod mene, tamo ka drugoj stativi. Ušao sam telom i ubacio u mrežu. Ovog puta sam imao sreću da ja budem strelac, da izjednačimo i uspešno utakmicu privedemo kraju. Imali smo nekoliko dobrih situacija i da povedemo, ali je i domaćin stvorio par dobrih šansi pred kraj".

Pazarci su opet imali problema u uvodnoj fazi meča.

"Ušli smo loše, što nam se ponavlja na gostovanjima. Ne znam koji je razlog, da li teren ili nešto drugo. Moramo to pod hitno da ispravljamo. Prvih pola sata delovali smo dosta loše, stegnuto i bez energije, ali smo potom pronašli neki naš ritam i stavili stvari pod kontrolu. Posle izjednačenja smo uradili sve kako smo i dogovorili. Krenulo je tokom kakav smo priželjkivali", konstatuje komandant odbrane Plavih, koji su se Čukaričkom suprostavili u bordo sportskoj opremi".

Možda bod ne zadovoljava do kraja apetite ni jednih ni drugih, posebno Brđana sa uvertirom od tri poraza u nizu.

"Rezultat je realan. Mislim da smo mi zadovoljni. Ovaj bod moramo da potvrdimo već protiv Zemuna, jer dobiće na značaju jedino ako osvojimo sva tri u narednom kolu. Od danas nam je u glavama samo Zemun - tri boda i odlazak na prvenstvenu pauzu sa osećajem zadovoljstva", stavio je tačku Jovan Marinković.

MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)

17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)

19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama