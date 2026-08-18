Gajić: CSKA uvek mora da stremi najboljem

Posle pobede nad Fakelom iz Voronježa od 1:0, evidentno je da trener Dmitrij Igdisamov ima na čemu da radi, sa čim je saglasan i bivši igrač Crvene zvezde.

"Očekivali smo težak meč, kao i obično. Ne igramo još dobro, tako da je teško. Osvajamo bodove i to je najvažnija stvar. Želeli smo da uradimo više na startu sezone. U celili, zadovoljni smo startom, ali ne u potpunosti", kaže Gajić.

17.30: (1,48) CSKA Moskva (4,20) Akron (6,00)

Iako je proteklih dana u moskovskim medijima bilo dosta govora o mladom treneru Igdisamovu, Gajić kaže da on i nije mogao da uradi više za tri meseca.

"Priključio se stručnom timu prošle sezone i vodio nas je do kraja, tako da nismo stigli da napravimo glavne promene koje se obično dese kada dođe trener kog ne poznajete. Navikli smo na njegove rutine i upoznali ga, tako da je lako prilagoditi se. Na pripremama smo se fokusirali na detalje, napredovali smo fizički. Pokušali smo sa raznim modelima igre koje možemo sigurno da sprovodimo u delo tokom šampionata", dodao je Gajić.

Iskusni fudbaler kaže da su se stariji igrači trudili da maksimalno pomognu novom treneru na početku rada.

"Recimo da smo mi iskusniji pokušali da pomognemo Dmitriju dajući primer mlađima, našim pristupom mečevima i radom na treningu. Generalno, uvek se trudimo da pomažemo mlađim kolegama, da shvate kakav je klub CSKA. Nema dana kada možete da se opravdate za neuspeh, to je nemoguće ovde. CSKA mora uvek da stremi najboljim rezultatima i daje sto odsto na svakom treningu i utakmici", jasan je Gajić.

Igdisamov svakako tek treba da pokaže kakve su mu glavne ideje kada je reč o igri, ali Gajić je primetio nešto veoma važno.

"On je trener koji pažljivo prati sve u fudbalu i trudi se da u našu igru uvede ideje koje smo videli u Ligi šampiona i na Svetskom kupu. Nema ništa neobično u tome. Istovremeno je mlad, ambiciozan stručnjak sa jasnom vizijom toga kako bi tim trebalo da igra. Njegova želja je da napredujemo svakog dana i postižemo maksimum što se tiče rezultata. To je najvažnije", zaključio je Gajić.

Otkrio je Milan i na čemu se detaljno radilo ovog leta na pripremama.

"Kada se trenerskom timu priključio Vitalij Vitalijevič Kafonov, pokazao nam je prošlosezonsku statistiku. Ona je pokazala da smo primili više golova iz prekida nego što smo ih postigli. To je jedna od komponenti na kojoj radimo naporno, tako da vremenom ona postane naše oružje. što se tiče same igre, posebno smo obratili pažnju na defanzivu, promene mesta, interakcije, kretnje, analizirali smo ko je odgovoran za koju zonu. Na trening kampu obratili smo pažnju na detalje, prošli smo detaljno svaki aspekt igre", zaključio je Gajić.

Što se tiče Akrona, on je bez pobede u ovoj sezoni. Ima dva remija i dva poraza u prvenstvu, dok su prošli meč u Kupu Rusije izgubili kod kuće od Rubina (0:4).

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KUP RUSIJE (GRUPNA FAZA)

Utorak

17.30: (1,48) CSKA Moskva (4,20) Akron (6,00)

17.30: (2,40) Rodina (3,30) Orenburg (2,75)

19.45: (2,35) Rostov (3,30) Lokomotiva Moskva (2,85)

19.45: (1,85) Ahmat (3,40) Fakel (4,10)

Sreda

15.15: (7,25) Krilja Sovjetov (4,40) Zenit (1,40)

17.30: (4,20) Rubin (3,45) Spartak Moskva (1,80)

19.45: (2,75) Dinamo Moskva (3,30) Krasnodar (2,40)

Četvrtak

19.45: (1,85) Baltika (3,30) Dinamo Mahačkala (4,20)

*** kvote su podložne promenama