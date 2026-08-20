Galatasaraj agresivno napada sve: Stigao ruski biser za 25.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 14:00
Plus bonuse. Očekuje se da u finišu prelaznog roka tek pršti
Trabzon je izazvao zemljotres dolaskom Mohameda Salaha, Bešiktaš je na taj posao odgovorio potpisivanje Dušana Vlahovića, o čemu ste mogli opširno da čitate na stranicama portala Mozzart Sport, Fenerbahče je za 40.000.000 evra doveo Mejsona Grinvuda, pa onda kupio još Vedata Murićija, Sidikija Šerifa i Natana Akea...
Gotovo ceo letnji prelazni rok prođe, a Galatasaraj je jedini mirovao na Bosforu i u širem krugu Turske. I izgleda da su sada i emisari jednog od najvećih klubova Turske rešili da se aktiviraju, pa napadaju sve što mogu na tržištu. Sve je spremno za zvaničnu realizaciju prvog velikog transfera u Galati, pošto je danas privatnim letom iz Rusije stigao Aleksej Batrakov. Radi se o jednom od najtalentovanijih ruski fudbalera u Rusiji, igra na poziciji ofanzivnog veziste i produkt je Lokomotivine škole. Vodeći ljudi Galatasaraja radili su dugo na realizaciji ovog transfera i uspeli da pronađu dogovor za transfer vredan 25.000.000 evra, na šta će još doći i pripadajući bonusi...
Izabrane vesti
Petak, 20.30: (8,50) Erzurum (4,70) Galatasaraj (1,38)
Batrakov je već uslikan kako izlazi iz aviona ogrnut Galatinim šalom, tako da su samo formalnosti ostale da se transfer ozvaniči. Odigrao je svaki minut u ovoj sezoni i skupio po gol i asistenciju, dok je prošle takmičarske godine imao čak 17 golova i 12 asistencija!
Pored Batrakova, u Galatasaraju se nadaju da će završiti bar još tri ili četiri posla do kraja prelaznog roka. Podsetimo, Štutgart je odbio prvi nalet za Ermedina Demirovića i ponudu od oko 15.000.000 evra, ali je u pripremi nova ofanziva. Kristal Palas takođe nije pristao na paket vredan između 30.000.000 i 40.000.000 evra za Ismailu Sara i čekaju još više novca, pošto je u pitanju jedan od najvažnijih igrača u klubu, dok je gigant sa Bosfora već dogovorio lične uslove saradnje sa Papom Matarom Sarom iz Totenhema i trebalo bi da potpiše trogodišnji ugovor. Sada samo mora da se pronađe zajednički jezik sa klubom oko obeštećenja.
Moglo bi tek da se trese u Istanbulu, mada je ostalo još malo vremena.