Galatasaraj agresivno napada sve: Stigao ruski biser za 25.000.000 evra

Trabzon je izazvao zemljotres dolaskom Mohameda Salaha, Bešiktaš je na taj posao odgovorio potpisivanje Dušana Vlahovića, o čemu ste mogli opširno da čitate na stranicama portala Mozzart Sport, Fenerbahče je za 40.000.000 evra doveo Mejsona Grinvuda, pa onda kupio još Vedata Murićija, Sidikija Šerifa i Natana Akea...

Gotovo ceo letnji prelazni rok prođe, a Galatasaraj je jedini mirovao na Bosforu i u širem krugu Turske. I izgleda da su sada i emisari jednog od najvećih klubova Turske rešili da se aktiviraju, pa napadaju sve što mogu na tržištu. Sve je spremno za zvaničnu realizaciju prvog velikog transfera u Galati, pošto je danas privatnim letom iz Rusije stigao Aleksej Batrakov. Radi se o jednom od najtalentovanijih ruski fudbalera u Rusiji, igra na poziciji ofanzivnog veziste i produkt je Lokomotivine škole. Vodeći ljudi Galatasaraja radili su dugo na realizaciji ovog transfera i uspeli da pronađu dogovor za transfer vredan 25.000.000 evra, na šta će još doći i pripadajući bonusi...