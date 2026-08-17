Galatina opsesija je Bruno Fernandes! Nudi mu skoro 90.000.000 evra da dođe u Istanbul

Telegraf piše da ovu operaciju predvodi lično ambiciozni predsednik Galatasaraja, Dursun Ozbek , koji je spreman da u četvorogodišnji ugovor ubaci i bogate bonuse vezane za trofeje i plasman u Ligi šampiona. Turski klub usvojio je agresivnu politiku dovođenja svetskih zvezda u proteklom periodu, što potvrdjuju raniji angažmani Viktora Osimena i Leroja Sanea , kao i nedavna ponuda od 45.000.000 evra za Arsenalovog Gabrijela Martinelija . Međutim, kako stvari stoje, sve pomenuto neće biti dovoljno kako bi se Mančester Junajted i Fernandes dovukli za pregovarački sto. Štaviše...

Informacije Atletika kažu da je reč o godišnjoj plati od 20.000.000 evra, dok Telegraf, koji je prvi izvestio o interesovanju Galatasaraja, piše da je portugalskom reprezentativcu ponuđen četvorogodišnji ugovor vredan 21.000.000 evra po sezoni plus bonus za potpis u iznosu od 4.000.000 evra. Kada na to dodamo i 50.000.000 evra koliko je - sa uključenim bonusima - Galatasaraj bio spreman da plati Mančester Junajtedu kako bi ga pustio, dolazimo do posla vrednog nešto manje od 140.000.000 evra.

S obzirom na to da bi mu pomenuti uslovi praktično udvostručili trenutna primanja na Old Trafordu, čelnici engleskog giganta odlučili su da brzom reakcijom ponude novi ugovor svom kapitenu i zadrže ga na Old Trafordu. To je, uprkos finansijskim pogodnostima koje nudi turski poreski sistem, i želja 31-godišnjeg fudbalera, koji je još prošlog leta pokazao da mu finansijski momenat nije najvažniji kada je odbio unosnu ponudu iz Saudijske Arabije. Njegov trenutni ugovor, obnovljen u avgustu 2024. godine, važi do kraja predstojeće sezone (uz opciju produžetka na još godinu dana), ali i pored toga iz kluba poručuju da je Portugalac nedodirljiv, posebno nakon što je prošlog meseca istekla otkupna klauzula od 65.000.000 evra koja je važila isključivo za inostrane timove, čime je Junajted preuzeo potpunu kontrolu nad njegovom sudbinom.

Odlučnost Junajteda da po svaku cenu zadrži kapitena potpuno je očekivana nakon još jedne individualno očaravajuće sezone. Fernandes je krunisan priznanjem za fudbalera takmičarske 2025/26, nakon što je pored devet postignutih golova upisao i 21 asistenciju u prvenstvu, čime je oborio rekord Premijer lige po broju nameštenih golova u jednoj takmičarskoj godini. Portugalac je generalno nezamenljiv u mančesterskoj ekipi otkako je u januaru 2020. godine stigao iz Sportinga. Odigrao je 327 utakmica i postigao 107 golova, dok je u čak pet od sedam sezona proglašavan za najboljeg igrača tima na Old Trafordu.

Kao kapiten je predvodio ekipu do trofeja u FA kupu i Karabao kupu, kao i do dva finala Lige Evrope, zbog čega klub u njemu vidi temelj svih budućih uspeha.