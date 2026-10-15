Gasperini odgovorio Murinju: Ako je neko bio bez goriva, onda je to Real Madrid

Kako objašnjavate primljene golove?

“Tri identična gola… Potpuno smo zablokirali. Nervira me što su lako postigli ta tri gola. Bili smo samo senke kada je utakmica imala potpuno drugačiji kvalitet. Postoji rizik da će nam ljudi izbrisati 80 minuta dobre igre, ali ja to ne mogu da uradim. Međutim, utakmice moraju da se igraju do kraja."

Da li se osećate pomalo tvrdoglavo?

“Da, malo smo ranjivi u tom pogledu. Kada uđete u završne minute, timovi poput Reala unose fizičku snagu i rešavaju stvari. Bili smo pasivni, a mogli smo bolje da se branimo. Možda nam je nedostajalo karaktera i nismo razumeli da je trenutak bio presudan. Ali, to je priroda fudbala. Čak i ako je neobična. Moramo imati snage da krenemo ispočetka od onih 80 minuta u kojima smo igrali dobro i da reagujemo”.

Da li se karakter može trenirati?

“Neki timovi prosto bace svoje igrače u vatru. Mi smo ranjivi u tom pogledu. Ovakve stvari nam se dešavaju protiv rivala sa jakom fizičkom spremom. Tu moramo da napredujemo. Nije u pitanju fizički pad, jer smo i pri rezultatu 3:1 nastavili da igramo i mogli smo bolje da završimo neke akcije. Golovi su došli iz takve igre i to je zasluga igrača. Razočarani smo ishodom ovog meča, ali bili smo nadmoćniji od Real Madrida”.

Da li je panika kod prekida nastala zato što je preko puta bio Real Madrid?

“Oni su imali samo to jedno oružje. Ali, istina je i da su dobri u tome. Mogli smo bolje da reagujemo, kao što je bio slučaj sa kornerima u prvom poluvremenu, ali dogodilo nam se pomračenje. Nije u pitanju fizički pad, ali nema svrhe previše razmišljati o tome. Analiziraćemo te situacije. Prešli smo put od euforije do razočaranja. Ovo mora brzo da se sažvaće i preboli”.