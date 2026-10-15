Gasperini odgovorio Murinju: Ako je neko bio bez goriva, onda je to Real Madrid
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 01:44
Romin trener se iznervirao zbog tri identično primljena gola, ali ne želi da se zaboravi 80 minuta dobre igre
Bila je Roma na pragu pobede protiv Real Madrida i trijumfalnog povratka Lige šampiona na Olimpiko, ali se raspala u poslednjih desetak minuta meča i dozvolila Špancima tri gola nakon prekida kojima su napravili veliki preokret.
Žoze Murinjo je posle meča istakao da je očekivao pad Rome u finišu jer nije bilo realno da igraju sa istim intenzitetom do kraja, što se nije svidelo treneru italijanskog kluba Đan Pjeru Gasperiniju.
“Ako je neki tim delovao kao da je ostao bez goriva, onda je to bio Real Madrid. Nadigrali smo ih u svemu, golove su postigli samo iz kornera, ali osim toga smo bili na visini zadatka. Istina je da moramo da naučimo kako da privodimo utakmice kraju jer ti poslednji minuti su bili odlučujući. Moramo da gradimo igru na našem stilu i da radimo na ispravljanju negativnih stvari”, rekao je Gasperini posle meča.
Izabrane vesti
Kako objašnjavate primljene golove?
“Tri identična gola… Potpuno smo zablokirali. Nervira me što su lako postigli ta tri gola. Bili smo samo senke kada je utakmica imala potpuno drugačiji kvalitet. Postoji rizik da će nam ljudi izbrisati 80 minuta dobre igre, ali ja to ne mogu da uradim. Međutim, utakmice moraju da se igraju do kraja."
Da li se osećate pomalo tvrdoglavo?
“Da, malo smo ranjivi u tom pogledu. Kada uđete u završne minute, timovi poput Reala unose fizičku snagu i rešavaju stvari. Bili smo pasivni, a mogli smo bolje da se branimo. Možda nam je nedostajalo karaktera i nismo razumeli da je trenutak bio presudan. Ali, to je priroda fudbala. Čak i ako je neobična. Moramo imati snage da krenemo ispočetka od onih 80 minuta u kojima smo igrali dobro i da reagujemo”.
Da li se karakter može trenirati?
“Neki timovi prosto bace svoje igrače u vatru. Mi smo ranjivi u tom pogledu. Ovakve stvari nam se dešavaju protiv rivala sa jakom fizičkom spremom. Tu moramo da napredujemo. Nije u pitanju fizički pad, jer smo i pri rezultatu 3:1 nastavili da igramo i mogli smo bolje da završimo neke akcije. Golovi su došli iz takve igre i to je zasluga igrača. Razočarani smo ishodom ovog meča, ali bili smo nadmoćniji od Real Madrida”.
Da li je panika kod prekida nastala zato što je preko puta bio Real Madrid?
“Oni su imali samo to jedno oružje. Ali, istina je i da su dobri u tome. Mogli smo bolje da reagujemo, kao što je bio slučaj sa kornerima u prvom poluvremenu, ali dogodilo nam se pomračenje. Nije u pitanju fizički pad, ali nema svrhe previše razmišljati o tome. Analiziraćemo te situacije. Prešli smo put od euforije do razočaranja. Ovo mora brzo da se sažvaće i preboli”.