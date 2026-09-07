Gudelj upisao prvi start za Hetafe i više od 20 minuta komandovao oslabljenom odbranom
Vreme čitanja: 5min | pon. 07.09.26. | 21:16
Hetafe uspeo da sa igračem manje sačuva bod protiv Selte
Teško da je iko očekivao atraktivnu utakmicu od duela Hetafea i Selte u predgrađu Madrida, što se i nije dogodilo. Uprkos brojčanoj prednosti više od 20 minuta, gosti iz Viga nisu uspeli da dođu do potpunog preokreta i ponesu kući tri boda. Ostalo je 1:1, koliko je pisalo na semaforu i kada je zbog drugog žutog kartona teren morao da napusti Zaid Romero.
Ostala je odbrana Hetafea oslabljena, zanimljivo je da Hose Bordalas nije odlučio da je pojača uvođenjem štopera, ali ispostavilo se da i nije morao. U svom prvom celom meču za klub iz madridskog predgrađa, Nemanja Gudelj je odigrao odlično i komandovao poslednjom linijom svog tima. Da nije bilo kornera u 57. minutu, kada je Karl Starfelt odlično reagovao i glavom zakucao loptu u mrežu, bio bi to savršen meč za srpskog reprezentativca, ali ovako, ostaće mu gorak ukus zbog remija i ispuštenog vođstva.
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Hetafe je mrežu rivala zatresao takođe iz kornera. I to, iz istog ugla, s tim da su domaćini imali sreće da upravo Starfelt loše reaguje na centaršut i omogući Martinu Satrijanu da se sredinom prvog poluvremena upiše u strelce.
U prvom delu utakmice Bordalasovi izabranici su potpuno neutralisali napad Selte. Gosti su na pauzu otišli bez konkretne šanse, ali su po povratku na teren uspeli da iskoriste pomenuti korner. Očekivano, posle Romerovog isključenja Selta je pokušavala da stigne do vođstva i tri boda, međutim, gotovo ništa vredno pomena nisu uspeli da učine igrači Aleiša Febasa.
Ostao je tim iz Viga bez pobede u prvih pet mečeva, a ovo mu je bio treći remi, dok je Hetafe na četiri boda iz četiri okršaja. U narednom kolu Gudelj i saigrači ponovo igraju kod kuće, posle odličnog Deportiva, dok će Selta ugostiti Malagu.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)
/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
Valensija – Barselona 0:5 (0:2)
/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/
Alaves - Osasuna 5:2 (2:0)
/Boje 27, 51, 68, Dijas 36, Ibanjes 90 - Budimir 46, 64pen/
Malaga - Levante 0:0
Espanjol - Sevilja 1:1 (0:0)
/Fernandez 90+8 - Stasin 85/
Ponedeljak
Hetafe - Selta 1:1 (1:0)
/Satriano 21 - Starfelt 57/
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama