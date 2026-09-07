Gudelj upisao prvi start za Hetafe i više od 20 minuta komandovao oslabljenom odbranom

Teško da je iko očekivao atraktivnu utakmicu od duela Hetafea i Selte u predgrađu Madrida, što se i nije dogodilo. Uprkos brojčanoj prednosti više od 20 minuta, gosti iz Viga nisu uspeli da dođu do potpunog preokreta i ponesu kući tri boda. Ostalo je 1:1, koliko je pisalo na semaforu i kada je zbog drugog žutog kartona teren morao da napusti Zaid Romero.

Ostala je odbrana Hetafea oslabljena, zanimljivo je da Hose Bordalas nije odlučio da je pojača uvođenjem štopera, ali ispostavilo se da i nije morao. U svom prvom celom meču za klub iz madridskog predgrađa, Nemanja Gudelj je odigrao odlično i komandovao poslednjom linijom svog tima. Da nije bilo kornera u 57. minutu, kada je Karl Starfelt odlično reagovao i glavom zakucao loptu u mrežu, bio bi to savršen meč za srpskog reprezentativca, ali ovako, ostaće mu gorak ukus zbog remija i ispuštenog vođstva.