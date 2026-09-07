T kao Taki, S kao Saša, C kao carevi! Voždovac umalo kao Plavi protiv Slovenije u Belgiji

E, sad treba biti umetnik i adekvatno opisati kako su to odigrali Nikolić i Jovanović ovu utakmicu. Taki i Saša kao – carevi! TSC! Može i kao kraljevi, pošto je to suštinski Topolski sportski klub – TSK. U zbiru 67 godina, ali i, kad bi se to merilo na kilo, čitava tona fudbalskog majstorstva.

Jovanović je postigao jedan od lepših golova u svojoj karijeri – a, sećamo se, bilo je mnogo atraktivnih – i to, iz nehata. Hteo je da centrira u 35. minutu, lopta mu je prešla preko noge, preletela golmana Tasića i od stative se odbila u mrežu.

Prethodno je asistirao Nikoliću za vodeći gol, samo što se ušlo u treći minut meča. Pogrešio je Savo Rašković tamo gde se to ne sme, Todoroski mu je ukrao loptu, Stančić se našao na pravom mestu da nastavi akciju pasom ka Jovanoviću, a zvanično najbolji fudbaler Superlige pre par sezona gađao je drugu stativu, odakle je Nikolić ćušnuo loptu u mrežu.

Revanširao se nekadašnji napadač Partizana u više navrata svom saigraču, samo što nije bilo završnice. Kako mu je samo pronašao mesto Milijaš - nije Nikolić najistureniji, već igra malo iza Saše Jovanovića i odatle deli lopte kao rukom. Da su Jovanović i Todoroski bili malo prisebniji u realizaciji, mogao je popularni Taki da nakupi i pet asistencija na ovoj utakmici. Ovako, zvanično samo jednu, za 3:0, kada je prošao po levoj strani u 59. minutu, a Todoroski se pravovremeno ubacio i postigao svoj već četvrti ovosezonski pogodak.

Bila je i prečka Jovanovića. I lob Todoroskog preko istrčalog Tasića za malo pored gola. I još jedna situacija jedan na jedan Jovanovića sa Tasićem – sve na „teodosićevska“ dodavanja Nikolića. I atraktivan pokušaj Aranđela Stojkovića na centaršut Todoroskog, baš pred prvi primljen gol.

Njega je za Voždovac postigao debitant Ahraf Madi. Ušao je Holanđanin u igru na pouvremenu, a u 71. minutu iskoristio konfuziju u odbrani gostiju na jednu bočnu loptu po zemlji koja se dugo kotrljala kroz kazneni prostor. A, onda, pravo niotkuda, ušla je lopta u uši Topolčanima i imaće Milijaš štošta da kaže na sastabku sa igračima iz odbrane.

Probudio se sastav Dejana Brankovića, izmene su dale efekat, Svetličić je od starta meča bio najagilniji fudbaler Zmajeva, protutnjao je desnom stranom i pogodio bliži gornji ugao. Pogodio je i Popović glavom na centaršut Svetličića, ali se aktivirao iz nedozvoljene pozicije. Čini se da je vreme bilo najveći saveznik TSC-a. Da je utakmica još malo potrajala, napravili bi od gotovog veresiju.

MOZZART BET PRVA LIGA, 7. KOLO

VOŽDOVAC – TSC 2:3 (0:2)

/Madi 71, Svetličić 76 - Nikolić 3, Saša Jovanović 35, Todoroski 59/

Beograd. Stadion FK Voždovac.

Sudija: Dragutin Meničanin (Vrdnik).

VOŽDOVAC: Tasić – Popović, Busu, Nedović, Prodanić – Horike Ju (od 63. Braunović), Rašković (od 46. Madi) – Svetličić (od 88. Rašljanin), Ajdar (od 46. Dimitrić), Tavarez – Milošev (od 63. Mladenović).

TSC: Simić – Stojković, Soprenić, Krstić – Tegeltija, Radin, Stančić (od 66. Mladenović), Stojanović (od 66. Stefan Jovanović) – Todoroski (od 79. Petrović), Nikolić, Saša Jovanović.

*****

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

*****

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/

Borac – Grafičar 2:1 (1:0)

/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/

Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)

/Kiković 39ag, Kovačević 55/

Nedelja

Dubočica – Bor 1919 1:2 (0:1)

/Ivić 61 - Đokanović 28, Marinković 71/

Loznica - Teleoptik 1:1 (1:1)

/Katanić 20 – Radosavljević 14/

Ponedeljak

Voždovac - TSC 2:3 (0:2)

/Madi 71, Svetličić 76 - Nikolić 3, Saša Jovanović 35, Todoroski 59/