T kao Taki, S kao Saša, C kao carevi! Voždovac umalo kao Plavi protiv Slovenije u Belgiji
Vreme čitanja: 4min | pon. 07.09.26. | 19:55
Pravi je fudbalski ugođaj gledati Nikolića i Jovanovića kako se igraju fudbala, pa još u kombinaciji sa Todoroskim, ali Topolčani zamalo da prokockaju vođstvo od 3:0 na Krovu
Da se ne lažemo, napadački trio Saša Jovanović - Nemanja Nikolić – Andrej Todoroski bio bi jedan od ubitačnijih i u aktuelnoj konkurenciji Mozzart Bet Superlige. A, u rangu ispod, gotovo pa da su garancija povratničkog pohoda TSC-a u elitu. Dobro ih je namestio Nenad Milijaš, a kad im se igra fudbala, kao ovog popodneva na Krovu, u poslednjem meču sedmog kola Mozzart Bet Prve lige, onda samo sesti gledati i – uživati!
Rešili su Topolčani u svoju korist (rezultatom 3:2) deseti uzastopni međusobni duel sa Zmajevima završili sa pozitivnim rezultatom, ostali jedina neporažena ekipa u ligi, a stopostotna na gostovanjima ove sezone i sa 15 bodova samostalno izbili na drugu poziciju na tabeli. Voždovac je nakon dve vezane pobede zastao, ali za ovo predveče na svom stadionu zaslužuje pohvale za neodustajanje. U momentima kada je gubio sa 0:3, po šansama je mogao i duplo ubedljivije, a onda se sve preokrenulo. Dao je domaćin dva brza gola, postigao je čak i treći u 83. minutu, opravdano nepriznat zbog ofsajda, i malo je falilo da prisustvujemo rezultatskom povratku sličnom onom koji je reprezentacija Jugoslavije načinila protiv Slovenije na startu Evropskog prvenstzva u Belgiji 2000. godine.
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E, sad treba biti umetnik i adekvatno opisati kako su to odigrali Nikolić i Jovanović ovu utakmicu. Taki i Saša kao – carevi! TSC! Može i kao kraljevi, pošto je to suštinski Topolski sportski klub – TSK. U zbiru 67 godina, ali i, kad bi se to merilo na kilo, čitava tona fudbalskog majstorstva.
Jovanović je postigao jedan od lepših golova u svojoj karijeri – a, sećamo se, bilo je mnogo atraktivnih – i to, iz nehata. Hteo je da centrira u 35. minutu, lopta mu je prešla preko noge, preletela golmana Tasića i od stative se odbila u mrežu.
Prethodno je asistirao Nikoliću za vodeći gol, samo što se ušlo u treći minut meča. Pogrešio je Savo Rašković tamo gde se to ne sme, Todoroski mu je ukrao loptu, Stančić se našao na pravom mestu da nastavi akciju pasom ka Jovanoviću, a zvanično najbolji fudbaler Superlige pre par sezona gađao je drugu stativu, odakle je Nikolić ćušnuo loptu u mrežu.
Revanširao se nekadašnji napadač Partizana u više navrata svom saigraču, samo što nije bilo završnice. Kako mu je samo pronašao mesto Milijaš - nije Nikolić najistureniji, već igra malo iza Saše Jovanovića i odatle deli lopte kao rukom. Da su Jovanović i Todoroski bili malo prisebniji u realizaciji, mogao je popularni Taki da nakupi i pet asistencija na ovoj utakmici. Ovako, zvanično samo jednu, za 3:0, kada je prošao po levoj strani u 59. minutu, a Todoroski se pravovremeno ubacio i postigao svoj već četvrti ovosezonski pogodak.
Bila je i prečka Jovanovića. I lob Todoroskog preko istrčalog Tasića za malo pored gola. I još jedna situacija jedan na jedan Jovanovića sa Tasićem – sve na „teodosićevska“ dodavanja Nikolića. I atraktivan pokušaj Aranđela Stojkovića na centaršut Todoroskog, baš pred prvi primljen gol.
Njega je za Voždovac postigao debitant Ahraf Madi. Ušao je Holanđanin u igru na pouvremenu, a u 71. minutu iskoristio konfuziju u odbrani gostiju na jednu bočnu loptu po zemlji koja se dugo kotrljala kroz kazneni prostor. A, onda, pravo niotkuda, ušla je lopta u uši Topolčanima i imaće Milijaš štošta da kaže na sastabku sa igračima iz odbrane.
Probudio se sastav Dejana Brankovića, izmene su dale efekat, Svetličić je od starta meča bio najagilniji fudbaler Zmajeva, protutnjao je desnom stranom i pogodio bliži gornji ugao. Pogodio je i Popović glavom na centaršut Svetličića, ali se aktivirao iz nedozvoljene pozicije. Čini se da je vreme bilo najveći saveznik TSC-a. Da je utakmica još malo potrajala, napravili bi od gotovog veresiju.
MOZZART BET PRVA LIGA, 7. KOLO
VOŽDOVAC – TSC 2:3 (0:2)
/Madi 71, Svetličić 76 - Nikolić 3, Saša Jovanović 35, Todoroski 59/
Beograd. Stadion FK Voždovac.
Sudija: Dragutin Meničanin (Vrdnik).
VOŽDOVAC: Tasić – Popović, Busu, Nedović, Prodanić – Horike Ju (od 63. Braunović), Rašković (od 46. Madi) – Svetličić (od 88. Rašljanin), Ajdar (od 46. Dimitrić), Tavarez – Milošev (od 63. Mladenović).
TSC: Simić – Stojković, Soprenić, Krstić – Tegeltija, Radin, Stančić (od 66. Mladenović), Stojanović (od 66. Stefan Jovanović) – Todoroski (od 79. Petrović), Nikolić, Saša Jovanović.
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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO
Subota
Proleter 023 – Metalac 0:0
Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)
/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/
Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)
/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/
Borac – Grafičar 2:1 (1:0)
/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/
Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)
/Kiković 39ag, Kovačević 55/
Nedelja
Dubočica – Bor 1919 1:2 (0:1)
/Ivić 61 - Đokanović 28, Marinković 71/
Loznica - Teleoptik 1:1 (1:1)
/Katanić 20 – Radosavljević 14/
Ponedeljak
Voždovac - TSC 2:3 (0:2)
/Madi 71, Svetličić 76 - Nikolić 3, Saša Jovanović 35, Todoroski 59/