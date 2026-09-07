Majk Džejms debitovao u pobedi Efesa, Fets Rasel ponovo dvocifren

Pored Džejmsa, istakao se i bivši košarkaš Mornara iz Bara Doron Fets Rasel, koji je bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 16 poena, što mu je ujedno i treći dvocifreni učinak u isto toliko utakmica od početka priprema.

Pored bekovskog dua, dvocifren je bio još i Dario Šarić, koji je upisao 11 poena, uz pet asistencija i četiri skoka.

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Zanimljivo je da je Efesu ovo već treća utakmica u poslednja četiri dana. Do 20. septembra odigraće još šest, što je svakako među najvećim brojem pripremnih mečeva koje će neki tim odigrati do početka nove sezone.