Majk Džejms debitovao u pobedi Efesa, Fets Rasel ponovo dvocifren
Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 19:35
Bivši plejmejker Mornara iz Bara upisao je 16 poena, dok ga je najbolji strelac u istoriji Evrolige pratio sa 14 u pobedi nad Trabzonom - 76:71
Anadolu Efes slavio je u trećoj pripremnoj utakmici protiv Trabzona rezultatom 76:71 i ostvario drugu pobedu na ovosezonskim proverama.
Prvi nastup u dresu turskog kluba zabeležio je Majk Džejms, koji se vratio sa obaveza sa američkom reprezentacijom u kvalifikacijama za Mundobasket. Na debiju u novom klubu najbolji strelac u istoriji Evrolige postigao je 14 poena, uz tri asistencije i tri ukradene lopte.
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Pored Džejmsa, istakao se i bivši košarkaš Mornara iz Bara Doron Fets Rasel, koji je bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 16 poena, što mu je ujedno i treći dvocifreni učinak u isto toliko utakmica od početka priprema.
Pored bekovskog dua, dvocifren je bio još i Dario Šarić, koji je upisao 11 poena, uz pet asistencija i četiri skoka.
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Zanimljivo je da je Efesu ovo već treća utakmica u poslednja četiri dana. Do 20. septembra odigraće još šest, što je svakako među najvećim brojem pripremnih mečeva koje će neki tim odigrati do početka nove sezone.
Što više uigravanja pred zvanične obaveze svakako im neće loše doći, jer će ekipa u sezonu ući sa potpuno izmenjenim sastavom. Tim su u odnosu na prethodnu sezonu pojačali Majk Džejms, Bruno Fernando, Metju Strazel, Dario Šarić, Santi Justa, Kolin Malkolm i Doron Rasel.
Efes su, s druge strane, napustili Šejn Larkin, Vensan Poarije, Nik Vajler Beb, Roland Šmits, Sejben Li, Kol Svajnder, Šehmus Hazer i Rodrig Boboa.