Gazda Lacija o sukobu s ultrasima i “šaptačem moćnika“: Dugo sam hodao naoružan s dva pištolja

Lotito je tu važan igrač, posebno na lokalnom nivou, no za sada to nije tema...

“Dugo sam hodao naoružan sa dva pištolja, jedan sam nosio ispred, jedan iza leđa. Jedan je bio automatik, drugi Smit&Veson. Jedan je čak bio koristan, spasio me je“, rekao je Lotito tužiocima prisećajući se vremena najnategnutijih odnosa sa ultrasima klubova koji vodi.

Pre no što je prozborio koju i o tom navodnom uticaju politike koja želi da ga otera iz Lacija. I generalno da mu smanji politički uticaj

“Samo pogledajte ko naručuje teksove urednika Kapeconea u novinama Il Tempo. Pročitajte i izveštaje iznesene pred Anti-mafija komisijom“, zagonetno je rekao Lotito.

A, kakve sve ovo veze ima sa fudbalom? Pa, stvar je u tome što tužilaštvo u Rimu vodi istragu zbog navoda da su navodno na Lotita vršeni pritisci da proda Lacio. Najsumnjiviji je Luiđi Bizinjani, nekada novinar koga su sada već bivše kolege izbacile iz esnafskih udruženja kada je počeo da ulazi u svet politike i biznisa. I postao toliko uticajan da je svojevremeno dobio nadimak "šaptač moćnika". Nekada je bio savetnik samom Berluskoniju, danas je bliži stranci "Fratelli d'Italia" premijerke Đorđe Meloni. Stranke Napred Italija i Braća Italije su inače koalicini partneri, ali i u svakoj porodici ima trzavica. A, "Braći" se nikako ne dopada što im Lotito otkida dobar deo glasova u Rimu.

Otud taj pritisak. Koji prema rečima samog Lotita dolazi iz politike, ali ga operativno vrše - tvrdokorne grupe navijača. Iako Lotito tvrdi da, bez obzira na sve glasine o nekakvom interesovanju investicionih fondova iz inostranstva, nikada nije dobio nijednu ponudu da proda Lacio. Koji inače i ne želi da proda.

“Ti su momci mislili da su uhvatili kravu za vime, a uhvatili su bika za j..a“, slikovito je objasnio Lotito pre no je nastavio u tim pritiscima.

“Dnevno dobijem oko 5.000 pretećih telefonskih poziva. Ne šalim se“.

Dodaje Lotito i da ga je Urbano Kairo, vlasnik Torina, ali i dva najuticajnija sportska lista u Italiji, Gazete delo Sport i Korijere delo Sporta, jednom pitao zašto jednostavno ne odustane?

“Zato što u životu ne želim samo da preživim, ja sam borac. Protiv sam nasilja. A, snovi navijača? Neka uzmu sedative ako im se sanja“, završio je ratoborni Lotito.