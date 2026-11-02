Jovan Milosavljević: Pričali su mi da ne žurim i da sam projekat Malmea! Ličimo na Bode Glimt

Možda bismo ga već otpisali da je ostao u ambijentu ovdašnjeg fudbala. Kada bi sedeo na klupi, neko bi konstatovao „nije to – to“. Kada bi ga jedan trener držao van tima, kolale bi priče da bi trebalo na pozajmicu. Kada bi kod drugog proigrao, našao bi se neko da poturi insajdersku informaciju kako je „menadžerski igrač“. Kada bi postigao gol ili dva, a novinari to konstatovali, opet bi bilo sumnjičavih.

Na kraju krajeva, platili su ga 2.200.000 evra, učinili najskupljom akvizicijom od postanka kluba i, za razliku od našeg podneblja gde bismo tinejdžeru merili svaki korak i gledali šta nije uradio, Skandinavci gledaju gde bi mogao da završi. Spremni su da sa njim rade polako, da nauči ono što nije znao, da očvrsne i spremi se za intenzitet kakav traži moderan fudbal. I to u velikom klubu kakav je najuspešniji klub države (27 titula), koji privodi kraju drugu sezonu tranzicije i sva je prilika da ga opet nećemo gledati u UEFA takmičenjima, jer se opredelio za zaokret i stvaranje baze. Deo tog projekta je upravo nekadašnji prvotimac pančevačkog Železničara, iza koga je napokon malo bolji period.

„Poslednja dva meseca igram redovno, a to ranije nije bio slučaj. Na početku sam dobijao samo sitnu šansu u kupu, kada je počelo prvenstvo propustio sam prva tri kola, nisam uopšte bio u prvom planu tokom uvodnih 17 kola, a onda je situacija počela da se menja“, počinje Milosavljević.

Ključni trenutak u promeni statusa podrazumevao je rokadu na klupi. Umesto Španca Migela Anhela Ramiresa Malme je angažovao Gautea Helstrupa, a to je podrazumevalo i promenu stila.

„Ni kod novog trenera nisam igrao prvih mesec dana, ali sam se izborio za šansu i čim mi se ukazala zgrabio sam je i ustalio se u timu. Najpre sam postigao gol u kupu, zatim dva protiv Ergritea u ligi i pre pet dana još jedan Halmštadu. Na toj utakmici sa Ergriteom stvarno sam dvaput bio strelac, iako su mi neki sajtovi 'oduzeli' jedan pogodak i pripisali ga kao autogol rivala. Najbitnije je što sam sada krenuo da počinjem utakmice. Za svakog igrača je najvažnije da ima poverenje stručnog štaba i kluba. Možda to nisam imao prvih par meseci, ali sada sam dobio priliku i stvarno pružam dobre partije“.

Do kraja kalendarske godine Malme čekaju još samo tri susreta, a situacija u Alsvenskanu je takva da je nedeljnim porazom od Hamarbija (iako je vodio bilo je 1:2) ostao bez matematičkih šansi da kroz to takmičenje izbori izlazak u Evropu, mada će ulaznicu potražiti na proleće kroz takmičenje kupa. Malme je prošlu sezonu završio na šestom mestu, na kraju ove ne može da bude bolji od četvrtog mesta, što je skromno za veličinu kluba.

„Ovde se ništa ne gleda fatalistički. Ljudi su odlučili da krenu malo drugačijim pravcem, da postave osnove za godine koje dolaze. Tačno je da Malme nije navikao na ovo. Španski trener je došao kada i ja, trajao je samo nekoliko meseci, klub nije bio zadovoljan, nismo dobro izgledali na terenu, u svakom meču smo bili lošiji u odnosu na protivnika i onda su dali šansu Norvežaninu Helstrupu. U pitanju je čovek koji je dve godine bio pomoćnik Kjetila Knutsena u Bode Glimtu i odmah se promenilo dosta stvari. Znamo kako izgleda Bode, a Helstrup pridaje veliki značaj tome da igramo slično njegovim sunarodnicima, da izlazimo često u visoki presing, dosta trčimo, budemo intenzivni i da nam je poslednja linija visoko podignuta. To jeste rizik koji smo svesno prihvatili, ali stil ume da donese ogroman pomak na duge staze. Svaki klub koji želi da razvija mlade igrače i kasnije ih prodaje za veliki novac želi takav pristup u kome je akcenat na ofanzivi i atraktivnoj igri“. MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan Norvežanin od meča do meča menja pozicije Milosavljeviću. U jednom trenutku ga je javno pohvalio da je napornim radom došao do nivoa gde izgleda impresivno, a ono što posebno može da raduje Jovana i sve u klubu jeste što se često pojavljuje u završnoj trećini terena, preti iz drugog plana, a evo dao je i četiri gola.

„Ovde mi niko nije rekao da nešto moram. Nijednog trenutka nisam osetio tu vrstu pritiska, ali sam prema sebi vrlo zahtevan, jer želim da u Malmeu ostavim ozbiljan trag, da odigram u kontinuitetu bar još jednu sezonu ili dve, pa da onda vidimo šta ćemo dalje. Ako već ne možemo do Evrope, moj cilj je da izborim status redovnog startera. Podsećam da mi je ovo tek druga sezona u seniorskom fudbalu, da sam iz Železničara najpre išao na pozajmicu u Vršac, a tek onda počeo da igram u kontinuitetu. Kada pogledate, imam tek nešto više od 50 utakmica u seniorskom fudbalu i svaka sezona je sve bolja. Uveren sam da ću u narednoj napraviti iskorak“.