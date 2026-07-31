Gorelo u Čileu: Sevnuo volej za penale, Boka bolja na lutriji

Minimalna prednost iz prvog meča nije bila dovoljna za argentinskog velikana, koji se već na startu ove sezone našao u problemima. Posle ubedljivog poraza na startu Klausure, kada je Deportivo Rijestra blago rečeno razbio velikana sa Bombonjere, nastala je frka u svlačionici. Morao je brzo da se zaboravi na debakl sa starta domaćeg prvenstva i da se okrenu obavezama u revanš meču Kopa Sudamerikane, gde se išlo na stadion El Tenijente u Rankagvi, u vrelo čileansko grotlo.

Nije bilo lako, nije bilo lepo za Boku Juniors, ali uspeli su da prođu dalje. O'Higins je slavio 1:0 (0:0) i izborio penale, posle kojih je argentinski tim došao do pobede i prolaza (4:3).