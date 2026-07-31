Gorelo u Čileu: Sevnuo volej za penale, Boka bolja na lutriji
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 04:48
Argetinski velikan posle boljeg izvođenja jedanaesteraca prošao u osminu finala
Minimalna prednost iz prvog meča nije bila dovoljna za argentinskog velikana, koji se već na startu ove sezone našao u problemima. Posle ubedljivog poraza na startu Klausure, kada je Deportivo Rijestra blago rečeno razbio velikana sa Bombonjere, nastala je frka u svlačionici. Morao je brzo da se zaboravi na debakl sa starta domaćeg prvenstva i da se okrenu obavezama u revanš meču Kopa Sudamerikane, gde se išlo na stadion El Tenijente u Rankagvi, u vrelo čileansko grotlo.
Nije bilo lako, nije bilo lepo za Boku Juniors, ali uspeli su da prođu dalje. O'Higins je slavio 1:0 (0:0) i izborio penale, posle kojih je argentinski tim došao do pobede i prolaza (4:3).
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Rezervisano je Boka otišla tamo da brani rezultat i domaćin je iskoristio priliku da napadne argentinsku ekipu od starta. Prvo poluvreme nije bilo toliko zanimljivo jer smo videli tek dve malo ozbiljne prilike, tek jedan udarac Fransiska Gonzalesa i jednu polu-šansu za Kastilja. Već u drugom poluvremenu, domaćin je bio daleko ozbiljniji, nastavio je da napada i napada i zasluženo došao do vođstva. Pogodio je pomenuti Gonzales u 72. minutu, kada je uhvatio loptu na volej i sa penala je zakucao u mrežu.
Tek tada je Boka odlučila da malo krene napred, a rezervista Flores pogodio je prečku u 78. minutu. Osim nekoliko grubih startova na kraju, nije se ništa dešavalo u završnici, a srećom u Kopa Sudamerikani produžetaka nema, već kada je nerešeno u ukupnom rezultatu, ide se na penale. Tamo je već bilo uzbuđenja.
U prve dve serije izvođači su bili sigurni, a onda je Tijago Vesino bio prvi tragičar domaćina. Šutnuo je preko gola, da bi jedanaesterac promašio i Luis Pavez u četvrtoj seriji, tačnije golman mu je odbranio. Nada je ostala za domaćina jer je Kinjonez skinuo penal Arandi i Brizuela pogodio za 4:3 i ostala je nada da golman može da odbrani još jedan penal. Ipak, Lautaro Blanko pogađa u donji desni ugao i šalje Boku dalje.
U osmini finala Kopa Sudamerikana igraće protiv paragvajske ekipe Deportivo Rikoleta.
KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠI)
Utorak
Tigre - Nasional Montevideo 1:2 (0:2), prvo meč 3:0
Sreda
Santos - Universidad Sentral 4:2 (1:1), prvi meč: 4:1
Vasko da Gama – Independijente Medeljin 1:0 (0:0), prvi meč: 2:2
Četvrtak
Bragantino – Sporting Kristal 1:0 (0:0), prvi meč: 0:0
Sijensijano - Lanus 4:0 (3:0), prvi meč: 0:2
Gremio – Bolivar 0:1 (0:1), prvi meč 2:3
/Asprilja 15/
Petak
Karakas – Santa Fe 0:3
O'Higins – Boka Juniors 1:0 (0:0), 3:4 posle penala; prvi meč 0:1
/Gonzales 72/