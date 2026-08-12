Liga konferencije: Katovice umalo do čuda; Kopenhagen imao lakši trening

Izgledalo je kao da izraelski tim sve drži u svojim nogama, igra onoliko koliko mu je potrebno da se plasira u plej -of i obezbedi dvomeč u plej-ofu sa Atalantom. Činilo se kao da je sve rešeno u 23. minutu posle gola Stava Turiela za goste. Međutim, Hapoel se u drugom poluvremenu u potpunosti povukao, što je domaćin zao da kazni.

Mic po mic, Katovice su stezale obruč oko gola izraelskog tima. Tračak nade javio se u 83. minutu posle pogotka Ilje Škurina. Ipak, više je ovaj gol imao prizvuk počasnog pogotka, ali se domaćin nije predavao. Usledila je prava ekstaza na tribinama, kada je u 90. minutu posle jednog duela u kaznenom prostoru gostiju sudija Aleksandros Cakalidis pokazao na belu tačku. Penal je u pogodak i 2:1 za domaćina pretvorio Arkadijuš Jedrič.

Pokušale su Katovice da dođu do totalnog preokreta i produžetka u nadoknadi. Sve vreme su momci u žutim dresovima bili oko kaznenog prostora rivala, ali nedovoljno konkretni za nešto više.

Eliminacija Katovica predstavlja ispadanje prvog poljskog tima u ovosezonskim kvalifikacijama za evropske kupove. Međutim, ovaj podatak može da bude značajan zbog činjenice da je Češka ta koja juri Poljsku kada je reč o 10 najbolje plasiranih nacionalnih šampionata, pa tako ovo ispadanje Katovica može u velikoj meri da košta tamošnji fudbal.

Kada je reč o okršaju između Kopenhagena i Debrecina, tu tek nije bilo nikakve dileme. Danski predstavnik je u prvom meču slavio sa velikih - 0:3 i bilo je jasno da će upravo on biti taj koji će u plej-ofu čekati boljeg iz okršaja finskog Turkua i Vaduca, dok je kod kuće samo potvrdio dominaciju.

Domaćin je na Parkenu još jednom pokazao da je kalibrom verovatno iznad Lige konferencija, pa je tako prilično lako izvojevao pobedu - 5:1.

Ako je neko obeležio ovaj meč, onda je to Mohamed Eljanusi. Iskusni napadač je već u trećem minutu načeo Debrecin, a onda preuzeo odgovornost i kod penala u 58. minutu, te tako ponovo vratio prednost na strani domaćina.

Kao da se Kopenhagen razbesneo u nameri da kazni mađarski tim za pogodak koji je uspeo da postigne preko Balaža Džudžaka. Posle ovog pena Kopenhagen je bio nemilosrdan i nastavio da trese mrežu rivala, a strelci su bili Aleks Kral i dva puta Aleksandar Kornelijus.

Rapid je baš rutinski odradio posao u revanšu. Tim iz Beča nije imao nikakvih problema u dvomeču sa estonskim Paideom. Posle uvodne pobede - 1:4 u drugom meču je sve bilo samo formalnost, a austrijski tim je nadigrao protivnika sa sigurnih - 2:0. Domaćin je poveo u 38. minutu preko Marka Tilia, dok je trijumf u 82. potvrdio Luis Šaub iz penala.

Rapid će u plej-ofu gotovo izvesno igrati protiv škotskog Hartsa, koji je ubedljivo poražen u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope od Benfike - 6:1

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Apolon - Bran 2:4 - prvi meč 1:0

/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/

CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 - prvi meč 1:1

/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/

Sreda

Rapid Beč - Paide 2:0 - prva utakmica 4:1

/Tilio 38, Šaub 82p/

Katovice - Hapoel Tel Aviv 1:2 - prvi meč 0:2

/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/

Kopenhagen - Debrecin 5:1 - prvi meč 3:0

/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/

Četvrtak

17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15) - 0:3

18.00: (1,85) Karabag (3,45) Dinamo Kijev (4,00) - 0:1

18.00: (5,10) Ilves (3,50) Rijeka (1,67) - 0:1

18.00: (1,90) Flora (3,40) Inter Eskaldes (3,80) - 0:2

18.30: (2,05) RFS Riga (3,25) Jablonec (3,50) - 0:2

19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6

19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0

19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0

19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1

19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0

19.00: (2,40) ML Vitebsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1

19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0

19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2

19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2

20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1

20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1

20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2

20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2

20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1

20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0

20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1

20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1

20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)

21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2

21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1

*** kvote su podložne promenama