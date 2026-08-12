Koković: Ostajem u Pančevu

"Povodom medijskih spekulacija u vezi sa imenovanjem novog šefa stručnog štaba FK Crvena zvezda, u kojima se kao jedan od kandidata pominje i trener FK Železničar Pančevo Radomir Koković, klub ovim putem demantuje navode o mogućnosti njegovog odlaska iz Pančeva.

Radomir Koković predstavlja važan deo dugoročnog projekta FK Železničar, o čemu svedoči i činjenica da je nedavno produžio ugovor sa klubom do juna 2028. godine".

Tim povodom, Radomir Koković je poručio:

"Moj fokus je isključivo na FK Železničar i to je jasno od trenutka kada sam došao u klub, a posebno činjenicom da sam nedavno po treći put stavio paraf na ugovor.

Pominjanje mog imena i dovođenje u različite kontekste poslednjih dana i nedelja govori da smo kao klub na putu koji smo zacrtali i da moj rad kao trenera prepoznaju i van našeg kluba.

Zbog toga želim jasno da demantujem svaku mogućnost mog odlaska iz FK Železničar. Moj fokus ostaje na radu, razvoju ekipe i ostvarivanju ciljeva koje smo zajedno postavili".