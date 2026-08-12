Koković: Ostajem u Pančevu
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 12.08.26. | 20:03
“Demantujem svaku mogućnost odlaska iz Železničara”, poručuje trener Dizelke
Pre nekoliko dana trener Železničara Radomir Koković je produžio ugovor sa klubom iz Pančeva, a danas se u pojedinim glasilima pominjao kao kandidat za novog šefa struke Crvene zvezde. Međutim, klub je putem svojih glasila izdao saopštenje u kojem demantuje takvu mogućnost.
U saopštenju Železničara stoji:
Izabrane vesti
"Povodom medijskih spekulacija u vezi sa imenovanjem novog šefa stručnog štaba FK Crvena zvezda, u kojima se kao jedan od kandidata pominje i trener FK Železničar Pančevo Radomir Koković, klub ovim putem demantuje navode o mogućnosti njegovog odlaska iz Pančeva.
Radomir Koković predstavlja važan deo dugoročnog projekta FK Železničar, o čemu svedoči i činjenica da je nedavno produžio ugovor sa klubom do juna 2028. godine".
Tim povodom, Radomir Koković je poručio:
"Moj fokus je isključivo na FK Železničar i to je jasno od trenutka kada sam došao u klub, a posebno činjenicom da sam nedavno po treći put stavio paraf na ugovor.
Pominjanje mog imena i dovođenje u različite kontekste poslednjih dana i nedelja govori da smo kao klub na putu koji smo zacrtali i da moj rad kao trenera prepoznaju i van našeg kluba.
Zbog toga želim jasno da demantujem svaku mogućnost mog odlaska iz FK Železničar. Moj fokus ostaje na radu, razvoju ekipe i ostvarivanju ciljeva koje smo zajedno postavili".
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
1
X
2