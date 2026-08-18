Gotovo: Nikola Čumić se uhvatio u Partizanovo kolo po modelu 60:40

Prema informacijama Mozzart Sporta, Partizan će biti vlasnik 60 procenata Čumićevog ugovora. U praksi to znači da od sledeće prodaje Rusi mogu da računaju na čak 40 procenata od transfera. Iako deluje previše, u ovom trenutku to je bio jedini način da se Užičanin oslobodi stega u Kazanju i karijeru nastavi na terenima Mozzart Bet Superlige. U ugovoru se nalaze i klauzule na osnovu kojih Rubin može da zaradi nekoliko stotina hiljada evra, zavisno od broja utakmica koje 27-godišnji ofanzivac bude odigrao za Parni valjak, kao i broja golova i asistencija.

Čumić je u ponedeljak doputovao iz Rusije u Srbiju, a tokom utorka će biti podvrgnut lekarskim pregledima i, ako sve bude u redu, obavezaće se na vernost Partizanu. Taman na vreme da stručnom štabu proširi ofanzivne opcije pred put u Madrid, jer će biti licenciran za dvomeč sa Hetafeom u poslednjem kvalifikacionom kolu za plasman u Ligu konferencije.