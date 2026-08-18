Gotovo: Nikola Čumić se uhvatio u Partizanovo kolo po modelu 60:40

Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 08:40
Crno-beli dobili još jednog aduta u ofanzivi
Igranka bez prestanka. A u toj igranci u kolo Partizana uhvatiće se – Nikola Čumić. Još kada bi to isto kolo poveo u Španiji...
Krilni napadač će tokom utorka zvanično zadužiti crno-beli dres, čime će se okončati desetodnevna dilema hoće li i pod kojim uslovima napustiti Rubin. Iako je krajem prošle sedmice delovalo da je posao daleko od realizacije, zajedničkim naporima beogradskog kluba i samog fudbalera pronađen je model koji će zadovoljiti sve strane.
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Prema informacijama Mozzart Sporta, Partizan će biti vlasnik 60 procenata Čumićevog ugovora. U praksi to znači da od sledeće prodaje Rusi mogu da računaju na čak 40 procenata od transfera. Iako deluje previše, u ovom trenutku to je bio jedini način da se Užičanin oslobodi stega u Kazanju i karijeru nastavi na terenima Mozzart Bet Superlige. U ugovoru se nalaze i klauzule na osnovu kojih Rubin može da zaradi nekoliko stotina hiljada evra, zavisno od broja utakmica koje 27-godišnji ofanzivac bude odigrao za Parni valjak, kao i broja golova i asistencija.
Čumić je u ponedeljak doputovao iz Rusije u Srbiju, a tokom utorka će biti podvrgnut lekarskim pregledima i, ako sve bude u redu, obavezaće se na vernost Partizanu. Taman na vreme da stručnom štabu proširi ofanzivne opcije pred put u Madrid, jer će biti licenciran za dvomeč sa Hetafeom u poslednjem kvalifikacionom kolu za plasman u Ligu konferencije.
Na taj način Saša Ilić će posle Igora Miladinovića dobiti još jedno oružje u manevru, a valja podsetiti da će u odnosu na dvomeč sa Tobolom i Idrisu Baba biti registrovan za utakmice sa predstavnikom La lige, pa tako osvežen, sa trojicom novih igrača, crno-beli tim računa da mu rastu šanse da obezbedi evropsku jesen.
S tim što valja sačekati procenu stručnog štaba koliko su i Miladinović i Čumić spremni da odmah pomognu ekipi, ako se zna da prethodni klubovi, Sent Etjen i Rubin, na njih nisu računali i da je dosta vremena prošlo od njihovih poslednjih zvaničnih utakmica. A Partizanu su potrebni odmah. Da zasijaju. U kolu, u predgrađu Madrida.