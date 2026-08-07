Gotovo: Saša Lukić u Ipsviču za 10.500.000 evra

Popularni Traktor Bojsi ovim su potezom nastavili veliku letnju rekonstrukciju igračkog kadra za izazove u Premijer ligi. Jer iako su prošle sezone bili drugi u Čempionšipu i izborili se tako za direktnu promociju, naredna sezona biće posebno zahtevna, jer najjača liga Engleske tradicionalno pojede bar jednog od “novajlija”. Prošle sezone je to bio Barnli, a pretprošle baš Ipsvič.

Zato je ovog leta na pojačanja otišlo više od 100.000.000 evra. Za Florentina Luisa dali su Barnliju 16.000.000 funti (18.700.000 evra) i pride bi mogli da im isplate još 3.000.000 (3.500.000 u evrima) bonusa. Za 28.000.000 evra su kupili mladog brazilskog napadača Emersona od Tuluza, za 23.450.000 je iz Lestera došlo krilo Abdul Fatavu, po 10.000.000 evra su ih koštali golman Kjel Šerpen iz Uniona i štoper Isa Diop iz Fulama. Blizu 10.000.000 evra su iznosili i transferi napadača. Čuba Akpom je otkupljen od Ajaksa za 9.300.000, a Daizen Maeda je stigao iz Lestera za 9.400.000. Još 4.500.000 evra su uložili u kupovinu štopera Sedrika Kiprea iz Remsa i holandskog golmana Kejna Van Uvelena iz Volendama.

Lukić i Florentino bi trebalo preuzmu brigu o veznom redu, pošto su pozajmice Jensa Kažustea (Napoli) i Dena Nila (Sanderlend, otišao u međuvremenu u Rendžers) istekle na kraju prošle sezone.