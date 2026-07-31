Gotovo: Tremule otišao u Tursku, Radniku 500.000 evra

Vreme čitanja: 1min | pet. 31.07.26. | 09:00
Gazijantep novi klub za defanzivca sa Madagaskara
Došlo je vreme za rastanak između Radnika i Sandra Tremulea. Defanzivac sa Madagaskara je završio misiju u Surdulici i karijeru nastavlja u Turskoj.
Kako saznaje Mozzart Sport, Sandro Tremule je u četvrtak prošao lekarske preglede i ostalo je da danas potpiše ugovor sa Gazijantepom. Od ovog transfera Radnik će zaraditi 500.000 evra, što je sasvim fina zarada ako se uzme u obzir da je štoper sa Madagaskara došao u leto prošle godine kao slobodan igrač, sa čak šestomesečnom pauzom u karijeri.
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Ipak, Tremule i Radnik su momentalno „kliknuli“, on je praktično od prve utakmice pokazivao da je pravo pojačanje, kvalitetan igrač, pa je klub sa juga Srbije još zimus imao upite za igrača od poljskih i austrijskih klubova.
I ovog leta je delovalo da je Sandro Tremule na korak od prelaska u Rapid iz Beča, međutim, na kraju će njegovo novo odredište biti Turska i klub Gazijantep, član najjače divizije tamošnjeg fudbala.
Za godinu dana Tremule je odigrao 31 utakmicu u dresu Radnika i postigao jedan gol.