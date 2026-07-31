Gotovo: Tremule otišao u Tursku, Radniku 500.000 evra

Došlo je vreme za rastanak između Radnika i Sandra Tremulea. Defanzivac sa Madagaskara je završio misiju u Surdulici i karijeru nastavlja u Turskoj.

Kako saznaje Mozzart Sport, Sandro Tremule je u četvrtak prošao lekarske preglede i ostalo je da danas potpiše ugovor sa Gazijantepom. Od ovog transfera Radnik će zaraditi 500.000 evra, što je sasvim fina zarada ako se uzme u obzir da je štoper sa Madagaskara došao u leto prošle godine kao slobodan igrač, sa čak šestomesečnom pauzom u karijeri.