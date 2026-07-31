Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Tri promašaja, a moglo je da bude perfektno

ZAOKRUŽENO

AJAKS - VOJVODINA (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 4:1

Isti rezultat kao i u prvom meču. Iznenadio je Crnomarković domaćina kada je pogodio u 42. minutu, ali nije dugo vođstvo potrajalo. Odmah je Klasen izjednačio, dok je raspoloženi Ajaks u drugom poluvremenu u Amsterdamu opet napunio mrežu novosadskih crveno-belih. Za tačku na potpunu dominaciju u ovom dvomeču.

Izveštaj sa meča pročitajte OVDE.

UNA ŠTRASEN - PARTIZAN (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 0:1

Jedan gol bio je dovoljan crno-belima u Luksemburgu da odrade ovaj revanš. Bogdan Kostić pogodio je u 48. minutu za vođstvo i ispostaviće se pobedu, na kraju ukupnim rezultatom 5:0.

Izveštaj sa meča pročitajte OVDE.

PAOK - DINAMO KIJEV (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:0

Posle pobede u prvom meču (3:2), ostalo je da crno-beli pokažu dominaciju i u Solunu i pred domaćim navijačima završe posao. Vrhunski je igrao 23-godišnji Janis Konstantelijas - koji je imao gol i asistenciju i u prvom meču - a sada je dva puta pogodio mrežu za rutinsku pobedu. Jedan gol bio je posebno lep, kada je smestio loptu u donji desni ugao tehnički perfektnim udarcem.

KLUŽ - ALAŠKERT (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:0

Nije bilo lako u Jermeniji u prvom meču jer je bilo nerešeno (1:1), ali u drugom je išlo sve kao poju za rumunsku ekipu. Poveli su u trećem minutu, maltene odmah, a kada je Cezar dobio direktan crveni karton samo devet minuta kasnije, jasno je bilo da gosti mogu da se pozdrave sa prolazom dalje. Napunili su im mrežu, dve asistencije upisao je iskusni 33-godišnji srpski fudbaler Stefan Dražić.

AUSTRIJA BEČ - LIEPAJA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:1

Šokirali su gosti sve u Beču kada su rano poveli, ali su već u osmom minutu ostali sa igračem manje. Martins je zaradio isključenje zbog grubog starta i onda je Austrija krenula da ih sabija u šesnaestercu. Preokret je bio do poluvremena i pobeda je overena sredinom drugog poluvremena.

BENFIKA - SEN GALEN (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 5:0

Igrao se domaćin u Lisabonu, gde je pukla "petarda". Minimalac u prvom poluvremenu, rani gol, a onda i rapsodija u drugom delu igre, posebno kada su gosti ostali sa igračem manje. Možda i fiks večeri.

BRAGA - ŽELEZNIČAR PANČEVO (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 4:0

Posle pobede u Srbiji, Braga je imala minimalnu prednost pred revanš protiv tima iz Mozzart Bet Superlige, koji nije uspeo da se pošteno suprotstavi daleko jačem timu. Golman Zoran Popović je napravio penal u prvoj utakmici, zatim još dva u revanšu i eto... Rutinska pobeda Portugalaca.

PRECRTANO

GENT - ČERKASI LNZ (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Dve utakmice, dva "krompira". Belgijski predstavnik nije uspeo nijednom da zatrese mrežu ukrajinskom timu u ova dva meča, što je pravo čudo. Posebno na domaćem terenu gde znaju da budu veoma opasni. Baš neočekivan kiks.

PANATINAIKOS - PAKŠ (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:2

Pobeda u prvom meču dala je utisak da će Panatinaikos kod kuće odraditi posao i proći dalje, ali bilo je baš neprijatno u Atini za domaćina. Mađarski predstavnik je dugo vodio, mirisalo je da bi moglo da ode i u produžetke, ali je to sprečio Rastoder golom u 85. minutu. Izvukao se PAO, ali kec nije došao...

ZRINJSKI - VALUR (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:2

Poraz na Islandu bio je minimalan, pa je postojala nada za bosanskohercegovačkog predstavnika da preokrene kod kuće. Ili makar izbori produžetke ili penale. Mogli su, ali eto... Bilbija je dao jedan penal za vođstvo, da bi pri rezultatu 2:2 u 89. minutu promašio jedanaesterac za dodatnih 30 minuta i Zrinjski je ispao.