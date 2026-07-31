LUDI TIKET (-), petak, 2.509.300 dinara: Velež je sažvakao milionerske snove

Ovaj neverovatan tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Dimitrija Tucovića 2.1, koje se nalazi u istoimenoj ulici na broju 146. Igrač je sastavio pravu fudbalsku majstoriju sa čak 10 parova, uglavnom gađajući prelaze i visoke kvote na utakmicama kvalifikacija za Ligu Evrope i Ligu konferencija. Sa umerenom uplatom od 500 dinara, ukupna kvota je narasla na astronomskih 4.364, što je obećavalo brutalan dobitak i maksimalnu isplatu od preko 2,1 miliona dinara.

Sve je delovalo kao bajka jer su tipovi prolazili jedan za drugim. Makabi, Jablonec, Bran i Madervel su rutinski doneli prolaze na poluvremenu i kraju, Bešiktaš je slavio u gostima sa kvotom 3,30, dok su Rakov i Helsinki takođe opravdali poverenje dominantnim pobedama. Prolazi su se nizali, a napetost je rasla kako se tiket približavao konačnoj realizaciji i pretvaranju u dobitak života.

Nažalost, sudbina je imala drugačije planove na meču između Veleža i Dunajske Strede. Igrač je tipovao na pobedu Veleža uz moćnu kvotu 3,50, ali su gosti iz Slovačke potpuno dominirali i slavili sa ubedljivih 0:3, ostavivši crveni znak pada kao jedinu mrlju na ovom sjajnom tiketu. Ipak, zahvaljujući sjajnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj pad nije bio potpuno bolan, jer je igraču na njegovo ime isplaćeno 50.000 dinara.