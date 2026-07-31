LUDI TIKET, petak, 119.350 dinara: Ovo je nuklearna bomba!

Senzacionalan dobitak od preko 119.000 dinara na ulog od samo 50 dinara ostvaren je na uplatno-isplatnom mestu Dimitrija Tucovića 1.1, na broju 21. Hrabri Beograđanin uspeo je da spoji tri neverovatna ishoda u evropskim kvalifikacijama i pretvori minimalnu investiciju u pravo malo bogatstvo. Ovaj hirurški precizan tiket pokazao je kako se vrhunsko poznavanje fudbala i neverovatan osećaj za rizik pretvaraju u dobitak godine.

Fokus ovog ludog tiketa bio je na tačnim rezultatima i preokretima koji se graniče sa nemogućim. Sve je počelo minimalnom, ali zlata vrednom pobedom Partizana nad ekipom UNA Strasen rezultatom 0:1, što je donelo sjajnu kvotu 7,75. Prava magija i eksplozija kvote dogodila se na meču Anderleht - Hamarbi, gde je igrač prognozirao prelaz iz "dva u jedan". To je značilo da će Hamarbi voditi na poluvremenu, a da će Anderleht na kraju pobediti, što se i desilo konačnim rezultatom 3:1 (0:1 na poluvremenu), uz nestvarnu pojedinačnu kvotu od čak 28!

Tačku na ovaj istorijski tiket stavio je duel između Austrije iz Beča i Liepaje. Igrač je ponovo ciljao tačan rezultat i maestralno pogodio da će domaćin slaviti sa 3:1, iako je na poluvremenu bilo napetih 2:1. Ova poslednja majstorija zaokružila je tiket kvotom 11 i poslala ukupnu pogođenu kvotu u nebesa. Hrabrost da se spoje ovakvi ishodi retko se viđa, a dobitnik iz Mozzart lokala u Dimitrija Tucovića definitivno je zaslužio titulu majstora prognoze.