Ratne godine uzimaju danak u Kijevu, nema krize u Rinatovom čedu iz Donjecka

Turčin Arda Turan je prošle sezone vratio titulu u Donjeck, mada sada taj klub nema mnogo veze sa srcem Donbasa koji je pod kontrolom ruskih snaga. Prošle sezone je iznenađenje sezone bio Čerkasi koji je dugo bio lider, ali je posustao u finišu šampionata, pa su Rudari na kraju završili sa čak 12 bodova više i zbog UEFA koeficijenta izborili direktan plasman u Ligu šampiona od septembra. Dinamo je iz godine u godinu slabiji. I dalje ima veliki broj ukrajinskih reprezentativaca, ali sve teže odolevaju ponudama iz drugih zemalja. Nova “zlatna koka” Kijevljana mogao bi da bude napadač Matvej Ponomarenko. Ukrajinski mediji poslednjih dana su pisali da je Dinamo odbio ponudu Ajaksa od čak 20.000.000 evra. Kopljanici su se okrenuli napadaču Genka Toluu Arokodareu.

17.00: (2,75) Zorja Luganjsk (3,00) Kolos Kovalivka (2,60)

Nekada je ukrajinski šampionat vrveo od stranaca. Sada ih je znatno manje usled rata, ali i slabije finansijske moći. I dalje su ubedljivo najbrojniji Brazilci. Čak 28 iz zemlje fudbala, kafe i sambe, a slede Nigerijci (9), Španci (8), Albanci i Gruzini (7), Hrvati (6)… Srba nema iako ih je bilo poslednjih godina. Petar Mićin je tri godine igrao za Zorju iz Luganjska, a ovog leta je otišao u uzbekistansku Sogdijanu.

ŠAHJOR SA 13 BRAZILACA, OSTALI I NAJBOLJI UKRAJINSKI IGRAČI

Tim iz Donjecka, sada stacioniran u Kijevu, veliki je favorit u šampionatu koje sledi. Čak 13 Brazilaca ima na raspolaganju Arda Turan koji je prošlog leta stigao u tabor Rudara iz istanbulskog Ejupa. Osim skupocenih igrača iz zemlje fudbala, kafe i sambe, koji vrede na svetskom tržištu i više od 10.000.000 evra kao što su Luka Meireles, Kaja Elijas, Pedrinjo, Isake, Marlon Gomes, u taboru šampiona su i domaći igrači, reprezentativci Dmitro Riznik, Mijat Matvijenko, Valeri Bondar, Artjom Bondarenko, Oleg Očeretko...

Koliko je Šahtjor pod Rinatom Ahmetovom dve klase iznad konkurencije pokazuje i ovaj prelazni rok. I dalje se preplaćuju Brazilci. Ovog leta su stigla dvojica, Bruninjo iz Atletiko Paranaensea za 11.000.000 evra i Rajan Roberto iz Flamenga za 9.000.000. Iz ukrajinskog prvenstva kupljen je Venecuelanac Glajker Mendoza iz Krivbasa za 3.000.000 i desni bek iz konkurentskog Dinama, Oleksandar Karavajev za 3.000.000 evra. Proteklog leta je Benfika dovela na jednogodišnju pozajmicu jednog od najboljih ukrajinskih fudbalera, Georgija Sudakova. Ofanzivni vezista je zadovoljio na Lužu, pa su ga lisabonski Orlovi platila Šahtjoru 20.250.000 evra. U timu je i dalje nekadašnji levi bek Crvene zvezde Irakli Azarov.

DINAMO SA STARIM SNAGAMA, PONAMARENKO NA IZLAZNIM VRATIMA

Domaći stručnjak Igor Kostjuk krajem prošle godine je seo na klupu Dinama. Loša sezona u šampionatu je spasena osvajanjem Kupa Ukrajine. Problemi ovog leta u Evropi. Jedva je eliminisana Univerzitateа Kluž posle penala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali već u drugoj rundi Kijevljani su eliminisani od grčkog PAOK-a, ali imaju još jednu šansu da izbore evropsku jesen u Ligi konferencije.

Dok se čeka transfer Matveja Ponomarenka, skroman prelazni rok najtrofejnijeg ukrajinskog kluba. Stigli su uglavnom slobodni igrači, a jedini za koga je plaćeno obeštećenje je levi bek Oleksij Sič iz Karpatija (1.000.000 evra). Klub su napustili Vitinjo, Đorđi Citaišvili, Oleksandar Jacik, Maksim Bragaru, pominjani Oleksandar Karavajev. Ima Dinamo dvocifren broj stranaca, ali poslednjih godina domaći igrači vode glavnu reč. Okosnica je i dalje tu u vidu Tarasa Mihavka, Denisa Popova, Oleksandra Timčuka, Vlodimira Bražka, Mikole Mihajlenka, Mikole Šaparenka...U timu je i dalje veteran Andrej Jarmolenko.

I pogled na vrednost igrača prema proceni Transfermarkta govori o snazi Šahtjora koji je skoro duplo skuplji od Dinama – 178.000.000 naspram 92.080.000 evra.

Čerkasi će teško da ponovi prošlosezonski uspeh, drugo mesto. Iskusni strateg Vitalij Ponomarjov je ostao na kormilu. Najveće pojačanje, plaćeno 1.350.000 evra, je napadač slovačkog Trenčina Kodi Dejvid.

*****************

SVI ŠAMPIONI UKRAJINE

Dinamo Kijev 17

Šahtjor 16

Tavrija 1

*******************

Polisja iz Žitomira je namučila Kopenhagen u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Ovaj klub je za ukrajinske uslove “bombao” ovog leta. Platio je skoro 7.000.000 evra za obeštećenja. Najviše je izdvojeno za napadača Leandra Andradea iz Karabaga (3.000.000 evra), a dovedeni su i Andrus Arauho iz Krivbasa za 2.000.000 i Maksim Bragaru iz Dinamo Kijeva za 1.800.000.

Jedino Obolon iz Kijeva nema nijednog stranoг fudbalera, novi član elite Bukovina Černovci ima samo dvojicu, a Breg Kijev i Kudravka po četvoricu. Naravno, Šahtjor je rekorder sa čak 20 fudbalera sa inostranim pasošem.

Na kormilu Harkova sedi hrvatski stručnjak Mladen Bartulović, dok je na klupi Karpatija iz Lavova malo poznati Španac Fran Fernandez. Stranac na klupi je i Holanđanin Patrik van Leven koji predvodi Krivbas.

Još jedan pokazatelj o moći Šahtjora je podatak da je od pet najvrednijih fudbalera, četvorica su iz redova šampiona Šahtjora. “Uljez” je napadač Dinama Matvej Ponomarenko sa procenjenom vrednošću od 12.000.000. Najskuplji igrač u Ukrajini, prema proceni Transfermarkta, je napadač tima iz Donjecka Kaja Elijas (15.000.000).

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

UKRAJINA 1 – 1. KOLO

Petak

17.00: (2,75) Zorja Luganjsk (3,00) Kolos Kovalivka (2,60)

Subota

12.00: (3,80) Krivbas (3,30) Karpati (1,95)

14.30: Harkov – Veres

Nedelja

12.00: (8,50) Černomorec (4,50) Polisja Žitomir (1,35)

14.30: Epicentar - Obolon

Ponedeljak

14.30: (3,60) Bukovina (3,30) Čerkasi (2,00)

17.00: Šahtjor - Kudrivka

****kvote su podložne promenama