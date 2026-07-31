In memoriam: Franko Barezi

Sa Azurima je osvojio titulu šampiona sveta na Mundijalu 1982. godine. Za državni tim je odigrao 86 utakmica.

“Čitava istorija Milana je u suzama zbog smrti Franka Barezija. Njegov primer i integritet zauvek će biti utisnuti u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres sa brojem šest. Saučešće koje Milan upućuje celoj porodici Franka Barezija u ovom teškom trenutku deli svaki navijač Rosonera, koji ovaj gubitak oseća kao sopstveni”, napisali su na zvaničnom sajtu Milana.

Barezi je rođen 8. maja 1960. godine u Breši. Njegov broj šest je Milan povukao iz upotrebe u čast legende kluba koji je 20 godina predvodio crveno-crne u zlatnom periodu Rosonera u eri predsednika Silvija Berluskonija.

Legendarni as je predvodio stamenu odbranu Milana u kojoj su bili još Paolo Maldini, Alesandro Kostakurta i Mauro Tasoti. Za ovaj kvartet se smatra da je bio najbolji u istoriji fudbala. Posle tačno 20 godina u prvom timu Rosonera okačio je kopačke o klin 24. juna 1997. godine.

Franko je učestovao na tri Mundijala, a osim zlata 1982. godine ima i bronzu u Italiji 1990. i srebro u SAD 1994. Bio je i član Azura na Olimpijskim igrama 1984. u Los Anđelesu, ali nije osvojio odličje. Italija je tada bila četvrta.

Posle igračke karijere, kratak perod je obavljao funkciju sportskog direktora Fulama, a bio je i trener u mlađim kategorijama voljenog kluba, predvodio fudbalere Milana do 20 godina u Primaveri.