In memoriam: Franko Barezi
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 08:48
Legendarni italijanski defanzivac preminuo u 66. godini
Tužne vesti sa Apenina. Prestalo je da kuca srce legendarnom Franku Bareziju, bivšem trofejnom defanzivcu selekcije Italije i Milana.
Proslavljeni kapiten Rosonera proveo je celu karijeru u crveno-crnom dresu. Odigrao je 716 utakmica, postigao 33 gola, u timu sa San Sira s kojm je osvojio tri titule šampiona Evrope. U bogatoj kolekciji ima i šest titula u Seriji A, tri Superkupa, četiri Kupa Italije i po dve titule svetskog klupskog šampiona.
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Sa Azurima je osvojio titulu šampiona sveta na Mundijalu 1982. godine. Za državni tim je odigrao 86 utakmica.
“Čitava istorija Milana je u suzama zbog smrti Franka Barezija. Njegov primer i integritet zauvek će biti utisnuti u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres sa brojem šest. Saučešće koje Milan upućuje celoj porodici Franka Barezija u ovom teškom trenutku deli svaki navijač Rosonera, koji ovaj gubitak oseća kao sopstveni”, napisali su na zvaničnom sajtu Milana.
Barezi je rođen 8. maja 1960. godine u Breši. Njegov broj šest je Milan povukao iz upotrebe u čast legende kluba koji je 20 godina predvodio crveno-crne u zlatnom periodu Rosonera u eri predsednika Silvija Berluskonija.
Legendarni as je predvodio stamenu odbranu Milana u kojoj su bili još Paolo Maldini, Alesandro Kostakurta i Mauro Tasoti. Za ovaj kvartet se smatra da je bio najbolji u istoriji fudbala. Posle tačno 20 godina u prvom timu Rosonera okačio je kopačke o klin 24. juna 1997. godine.
Franko je učestovao na tri Mundijala, a osim zlata 1982. godine ima i bronzu u Italiji 1990. i srebro u SAD 1994. Bio je i član Azura na Olimpijskim igrama 1984. u Los Anđelesu, ali nije osvojio odličje. Italija je tada bila četvrta.
Posle igračke karijere, kratak perod je obavljao funkciju sportskog direktora Fulama, a bio je i trener u mlađim kategorijama voljenog kluba, predvodio fudbalere Milana do 20 godina u Primaveri.