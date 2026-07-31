Zoran Popović: Od tri penala samo je treći bio! Sudije zbog VAR-a ne veruju onome što vide

Posebno žalostan zbog tog prvog u revanšu, jer on je odredio dalji tok utakmice. “ Gledali smo snimak na poluvremenu. Znam da sam dirao loptu, posle je bio sudar, mislio sam: nema šanse da svira penal. Žao mi je, u prvom meču su tako stekli prednost. Sad smo imali kontrolu do prvog penala. Kod trećeg penala, ideja je bila da igramo naš fudbal, ali desilo se da kliznem. Bože moj, dešava se “.

Priznaje ipak Popović da je Braga zaslužila da prođe u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

“Borili smo se. Hteli smo da se prikažemo u najboljem svetlu. Imali smo neku ideju. Ali zasluženo su, po šansama pogotovu u drugoj utakmici, prošli dalje. Mi idemo dalje. Moramo da ponovimo prošlogodišnju sezonu, da se plasiramo u plej-of“.

Da li će ovaj poraz otežati taj cilj, odnosno, da li će uticati na psihologiju mladog tima Železničara?

“Siguran sam da neće, mi smo se samo potrudili da igramo isti fudbal kao u prvenstvu. Ovo su pre svega mladi momci. Ovo je novo iskustvo za sve njih. Videli smo, Portugalci su pokazali tu drkost, što nama nedostaje. Kroz ove utakmice se stiče taj neki beobrazluk. Platili smo skupu školu. U prvoj utakmici nismo zaslužili da izgubimo. U drugoj jesmo. Nek odgovornost ide na moja ramena. Momcima skidam kapu“.